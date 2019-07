El mejor parque acuático del mundo es españolEl tinerfeño Siam Park ha sido reconocido por sexto año consecutivo como el mejor parque acuático del mundo. La experienciade gravedad 0 en su famoso Dragón y la adenalina de su tobogán de 28 metros lo convierten, una vez más, en el favorito de los usuarios a nivel global. Por su parte, el Universal's Island of Adventure, situado en Orlando (Florida), ha sido seleccionado como el mejor parque de atracciones.Un total de 10 parques temáticos españoles han sido premiados en los Travellers' Choice de TripAdvisor, que se basan en las opiniones de sus usuarios en todo el mundo. Aquapark Flamingo, situado en la localidad alicantina de Torrevieja, también ha conseguido entrar en la lista de mejores parques acuáticos de Europa, en la que ocupa el puesto 25.A nivel nacional, y por comunidades autónomas, es Cataluña la región con más parques galadonados: Pp's Park (Platja d'Aro, Girona), que ocupa el 4º puesto; Aquabrava (Roses, Girona), el 6º; y PortAventura Aquatic Park (Salou, Tarragona), el 10º.Andalucía, por su parte, cuenta con Sould Park (Fuengirola, Málaga), que se sitúa como el segundo mejor parque temático de España. El parque acuático Aquavelis (Torre del Mar, Málaga) es el 9º.Dos son los galardonados en Comunidad Valenciana: en 3ª posición se coloca Aquapark Flamingo (Torrevieja, Alicante) y, en 7ª, Aquarama (Benicassim, Castellón).Splash (San Lluís, Menorca), en 5ª posición, y Katmandu Park (Magaluf, Mallorca), en 8ª, son los parques de Baleares que han conseguido entrar en el listado nacional."Estamos especialmente orgullosos de que Siam Park ocupe el primer puesto del ranking de parques acuáticos a nivel mundial y de que, además, lo haga por sexto año consecutivo. Por ello, no es de extrañar que sea visitado cada año por viajeros procedentes de todo el mundo. Así, animamos a todos los que estén pensando en ir a adquirir su entrada a través de nuestra web para evitar colas y asegurar el acceso", explica Blanca Zayas, responsable de comunicación de TripAdvisor en España.Los 10 mejores parque de atracciones y acuáticos de España1. Siam Park, TenerifeSu ola artificial de tres metros, reconocida como la más grande del mundo, y unos diseños únicos convierten a Siam Park en el mejor parque acuático por sexto año. "Sin duda es el mejor parque acuático del mundo, todo su diseño tiene una belleza espectacular", señala un usuario de TripAdvisor.

2. Sould Park, Málaga

Sould Park ofrece atracciones infantiles y un ocio asegurado para toda la familia. Escala dos posiciones respecto al ranking de 2018, cuando ocupó el cuarto lugar. "Gran sitio para los niños y mayores, a mis hijos les encanta. Cada vez que visito Fuengirola, repito", cuenta un usuario de TripAdvisor.

3. Aquapark Flamingo, Alicante

Lugar perfecto para disfrutar de un día de sol y baño, además de unos estupendos toboganes acuáticos. "Ideal para pasar un día con niños pequeños, mucha tranquilidad y poder disfrutar en familia. El lugar está muy cerca del centro de la ciudad y la playa para luego poder dar un paseo. La atención muy buena", comparte un usuario de TripAdvisor.

4. Pp's Park, Girona

Camas elásticas, montañas rusas, atracciones acuáticas... 7000 metros cuadrados de diversión para toda la familia. "Un buen lugar en la Costa Brava para pasar un buen rato con niños. Un parque de atracciones no muy grande, pero suficiente para el disfrute de los niños, especialmente pequeños", opina un usuario de TripAdvisor.

5. Splash, Menorca

Situado en el municipio menorquino de San Lluís, mantiene la posición del año pasado. "Parque acuático para todas las edades donde pasar un día excepcional. Sorprende la limpieza, la seguridad y la calidad de la comida. Relación calidad-precio inmejorable", subraya un usuario de TripAdvisor.

6. Aquabrava, Girona

Este parque acuático de Roses permite pasar un día refrescante gracias a sus emocionantes atracciones. "Ha sido la primera vez que hemos ido a un parque acuático y no podemos comparar con otros, pero la experiencia ha sido genial. Muy divertido, muchas atracciones y para diferentes edades. Repetiriamos seguro", desvela un usuario de TripAdvisor.

7. Aquarama, Castellón

Sus famosos gofres son perfectos para reponer fuerzas después de montar en sus atracciones acuáticas. "Son ya más de 30 años acudiendo a esta refrescante cita estival. Primero con mis padres y ahora con mis hijas, seguimos comprobando que año tras año se renuevan y esfuerzan por ofrecer diversión para toda la familia", comenta un usuario de TripAdvisor.

8. Katmandu Park, Mallorca

Parque perfecto para todas las edades, gracias a sus atracciones y entretenimiento interactivo."Soy residente en Mallorca y siempre que puedo voy a pasar el día a este parque temático. Lo pasamos genial con mi hija de 10 años. Destacar la profesionalidad de los empleados del parque", narra un usuario de TripAdvisor.

9. Parque Acuático Aquavelis, Málaga

El Kamikaze, con 80 metros de bajada, es su atracción estrella. Además, cuenta con un arcade de realidad virtual VRF. "Muy bien cuidado, con unas instalaciones excelentes y limpias y gran número de socorristas pendientes en todo momento, sobre todo de los más peques, que es lo fundamental", dice un usuario de TripAdvisor.

10. PortAventura Caribe Aquatic Park, Tarragona

Rafting y vertiginosos toboganes repartidos en más de 50000 metros cuadrados son los platos fuertes de este parque acuático. "Espacio ideal para ir con niños en días calurosos. Perfectamente cuidado y con atracciones para todos", destaca un usuario de TripAdvisor.

GANADORES 2019 DE PREMIOS TRAVELLERS´ CHOICE PARQUES TEMÁTICOS DE EUROPA Y DEL MUNDO

Mejores Parques de Atracciones del Mundo

1. Universal's Islands of Adventure – Orlando, Florida

2. Magic Kingdom – Orlando, Florida

3. Universal Studios Florida – Orlando, Florida

4. Disney's Animal Kingdom – Orlando, Florida

5. Le Puy du Fou – Les Epesses, Francia

6. Universal Studios Hollywood – Los Ángeles, California

7. Tivoli Gardens – Copenhagen, Dinamarca

8. Europa-Park – Baden-Wurttemberg, Alemania

9. The Island in Pigeon Forge – Pigeon Forge, Tennessee

10. SeaWorld – Orlando, Florida

Mejores Parques Acuáticos del Mundo

1. Siam Park – Tenerife, España

2. Atlantis Aquaventure Waterpark – Dubái, Emiratos Árabes Unidos

3. Wetside Water Park – Hervey Bay, Australia

4. Eco Parque Arraial d'Ajuda – Arraial d'Ajuda, Brasil

5. Disney's Typhoon Lagoon Water Park – Orlando, Florida

6. Beach Park – Aquiraz, Brasil

7. Thermas dos Laranjais – Olimpia, Brasil

8. Wild Wadi Waterpark – Dubái, Emiratos Árabes Unidos

9. Disney's Blizzard Beach Water Park – Orlando, Florida

10. Ramayana Water Park – Pattaya, Tailandia

Mejores Parques de Atracciones de Europa

1. Le Puy du Fou – Les Epesses, Francia

2. Tivoli Gardens – Dinamarca

3. Europa-Park – Alemania

4. Disneyland Paris – Francia

5. Leolandia – Italia

6. Efteling – Países Bajos

7. Walt Disney Studios Park – Francia

8. Paultons Park – Reino Unido

9. Parc Asterix – Francia

10. The Milky Way Adventure Park – Reino Unido

Mejores Parques Acuáticos de Europa

1. Siam Park – Tenerife, España

2. Water Park – Grecia

3. AcquaPark Odissea 2000 – Italia

4. Aqua Dome – Irlanada

5. Palatinus Strand – Hungría

6. Therme Bucuresti – Rumanía

7. Druskininkai Aquapark – Lituania

8. Aquapark Aquamania – Bulgaria

9. Aqua Fantasy Aquapark – Turquía

10. Aquashow Park - Portugal