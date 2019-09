Binter establecerá cuatro nuevas frecuencias regulares entre Tenerife y El Hierro de fin de semana

El Hierro/ Cabildo de El Hierro busca soluciones para el desplazamiento de enfermos y deportistas.

A partir del próximo 27 de octubre, la conectividad aérea de El Hierro con Tenerife se verá reforzada regularmente con un vuelo extra los viernes, sábados, domingos y lunes. Un total de 8 trayectos que representarán una oferta añadida a la actual, de 576 plazas más. Este anuncio fue realizado por el coordinador general de Binter, Juan Ramsden, en el transcurso de una reunión mantenida con la compañía el pasado viernes, en la que estuvieron presentes el presidente insular, Alpidio Armas, y la consejera de Turismo, Lucía Fuentes.



Armas señaló que el objetivo es descongestionar en parte los problemas de fin de semana, tratándose de una oferta de plazas que se suman a las habituales, pero de carácter regular dado que incrementará los vuelos de esos días de cuatro a cinco conexiones de ida y vuelta con Tenerife. "Si bien esta oferta extraordinaria y de carácter regular, que ya está cargada en la web de la compañía, no es la panacea total a los problemas de conectividad aérea con esta isla, viene a aliviar el colapso de plazas que limita el movimiento de usuarios y afecta a la economía insular, ante la gran demanda que ha experimentado el destino El Hierro", declara Alpidio Armas.

El presidente herreño también anunció que la compañía de cara al próximo verano ya tiene previsto la implantación de un tercer vuelo entre Gran Canaria y El Hierro que se mantendrá los meses de julio, agosto y septiembre. Alpidio Armas, mostró la buena predisposición y el entendimiento con la compañía, que está haciendo verdaderos esfuerzos para afrontar una demanda creciente, no solo en El Hierro, sino en todas las islas a raíz de la implantación del descuento del 75% a los residentes canarios, y en tal sentido se establecerá un nexo permanente de comunicación a fin de atender las demandas puntuales en puentes, festivos y eventos de carácter deportivo y turístico.

El presidente del Cabildo herreño expuso en la reunión con Binter los problemas de plazas aéreas que se producen en los traslados de enfermos a Tenerife y en las competiciones deportivas. En tal sentido, se ha planteado una próxima reunión en la que abordar estos asuntos, con datos que puedan dilucidar el establecimiento de soluciones adaptadas a la demanda, y para el caso de los enfermos desplazados analizar si los días establecidos son los idóneos a la oferta aérea. "Se trata", según Alpidio Armas, "de colaboración interadministrativa para facilitar los desplazamientos de los herreños y turistas, entendiendo que un servicio tan básico como la movilidad aérea no se vea colapsado por un sobreexceso en la demanda