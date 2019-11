La World Travel Market 2019, una de las más fructíferas de los últimos años para Costa Adeje

Para el alcalde, "se han superado las expectativas en cuanto a las sombras con que llegábamos a Londres y hemos demostrado que Canarias es un destino sólido, resiliente, con capacidad de superar las crisis", asegurando que a partir de ahora "debemos seguir trabajando todos juntos como hemos hecho ante esta situación tan complicada".

Adeje no solo ha colaborado en el reforzamiento de todas las gestiones de las administraciones superiores, sino que en Londres ha trazado una agenda propia que incluía, entre otros aspectos, reuniones y tomas de contactos con los máximos responsables de las principales cadenas hoteleras presentes en el municipio. Además, tanto el alcalde como el concejal, Adolfo Alonso Ferrera, tuvieron ocasión de valorar la situación de otros turoperadores que trabajan en el destino canario y sondear su fortaleza actual. "Debemos mandar un mensaje de tranquilidad porque los operadores que siguen actuando en Canarias están en una situación sólida, no parece que se vayan a repetir crisis como la de Thomas Cook en un futuro próximo, lo que no quita para que sigamos trabajando en los nuevos paradigmas a los que obedece la industria turística", comentó el alcalde tras una de esas reuniones.

Londres sirvió también, entre otras cosas, para que la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa de España celebrará una Asamblea General. En ella se ratificaron algunos acuerdos de la última junta directiva como la designación como vicepresidente de Rodríguez Fraga, que asumirá el cargo del 1 de diciembre junto al nuevo presidente, Antonio Pérez, alcalde de Benidorm. En esa asamblea, también se trató sobre "proyectos importantes que tienen que ver con los municipios y los destinos", dijo el alcalde, quien añadió que se han creado comisiones de trabajo para tratar de asegurar la financiación de nuevas ideas en desarrollo que tienen que ver con la seguridad, la movilidad o la sostenibilidad. "La apuesta por la calidad es absoluta y la estamos concretando en aspectos como el compromiso serio con el medio ambiente, sin eso no hay calidad posible", afirmó Rodríguez Fraga, para quien "el turismo debe generar bienestar para nuestra gente, trabajo de calidad y que la ciudadanía perciba que es bueno porque genera riqueza y oportunidades para toda la sociedad".

Otra de las buenas noticias de Londres llegó a través de la entrega de los premios a la excelencia turística hotelera que concede desde hace casi 40 años la guía especializada Conde Nast Johansens. De los cinco hoteles premiados en España, tres de ellos están en Costa Adeje. Se trata del Hotel Bahía del Duque, galardonado por tener el Mejor Servicio al cliente; el Royal Hideway Corales Resort, por ser el mejor hotel para familias; y el GF Victoria, como el que mejor trato ofrece al turismo accesible.