Costa Adeje acude a Fitur "a mantener y consolidar la buena imagen desde el dinamismo y la transformación constante del destino"

Adeje tiene muy clara su posición como uno de lo más consolidados de Europa y entre los más importantes del mundo, pero cada año se replantea su visión promocional, actualizando su oferta complementaria y hotelera que, junto al clima y la propia idiosincrasia local, son los factores que lo distingues de algunos de sus más directos competidores internacionales.

En ese sentido, desde 2016, Costa Adeje ha llevado a Fitur, como parte de su oferta y seña de identidad, la parte ambiental y social de cuidado del territorio y las infraestructuras. En los últimos años esas políticas municipales han ido fraguando y, en este 2020, el municipio ya puede hablar de hechos concretos que tienen que ver con el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Son aspectos no solo importantes por la valoración que hacen de ellos los propios turistas a la hora de elegir un destino para pasar sus vacaciones, sino porque "para nosotros no es posible seguir avanzando en nuestro modelo turístico si no ponemos por delante la conservación del medio que lo sustenta y garantizar que las generaciones que vienen detrás de nosotros podrán seguir disfrutando del modelo y de nuestras bondades como destino y como municipio, con la misma calidad".

Costa Adeje, incorporará a toda su promoción habitual "atributos que tienen que ver con la protección ambiental, acciones reales con las que estamos marcando nuestro ritmo particular para cumplir, entre otros aspectos, con los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU", comentó el alcalde. Junto a él, también estuvo en la rueda de prensa el concejal del área, Adolfo Alonso, quien explicó otros aspectos que tendrán especial relevancia en la feria como "dar a conocer toda la actividad complementaria de nuestro municipio, especialmente la que tiene que ver con la música, la cultura, el deporte o la gastronomía", afirmó.

En la presentación oficial, que se producirá el día de la apertura de Fitur, Costa Adeje contará con la presencia del presidente de Ashotel y de la patronal hotelera española, Jorge Marichal. "Esa presencia obedece al hecho de que Costa Adeje debe ir de la mano del sector privado en todo lo que se refiere a transición ecológica, preocupación por el medio ambiente y el eje que forman la transformación digital y la inteligencia turística", afirmó el concejal, para quien "el trabajo que han hecho hasta ahora los hoteleros y otros agentes turísticos es muy relevante e, inevitablemente, debemos ir juntos si queremos mantener nuestro éxito de los últimos años".

El alcalde recordó también cómo se va a desarrollar la agenda, desde la participación en el Foro de Exceltur, "donde se hablará y asistiremos a varias conferencias de expertos sobre la gobernanza de los destinos sostenibles y la transformación digital" hasta la entrega de premios a los hoteles más preocupados por al medio ambiente que organiza la secretaría de Estado de Turismo. Además, se contará con la presencia del alcalde en la reunión de la Alianza de Municipios de Sol y Playa, de la que es vicepresidente, y en los actos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, que preside el propio Rodríguez Fraga.

El jueves se pondrá en valor ante los medios de comunicación nacionales y los agentes del sector el calendario de actividades culturales y sociales que el municipio presenta como atractivo turístico y como eje dinamizador de la ciudadanía adejera, "que es de vital importancia en todas nuestras acciones porque, para ella, el turismo debe generar oportunidades y acciones de las que saquen partido", tal y como expresó Rodríguez Fraga. Se trata, por ejemplo, del calendario de conciertos de 2020 en el que destacan la presencia de artistas de primer nivel mundial –que aún no se pueden desvelar-, el Concierto Costa Adeje Sinfónico, que este año irá en el marco de las fiestas Lustrales de Adeje, o la creación del festival "Mujer.es", que traerá hasta el municipio a importantes artistas y personajes de la cultura y la sociedad femenina. El proyecto "Mujer.es" "trasciende a lo puramente musical, hablamos de actividades escalonadas durante todo el año que incluyen música, literatura, ciencia o unos galardones destinados a visibilizar el trabajo excepcional de las mujeres en el mundo", explicó el concejal. Se trata de seguir asociando a Costa Adeje y a Adeje con todas las iniciativas y los compromisos que nos hacen destacar como municipio.

Adeje acude a esta feria de la mano de diferentes administraciones y organizaciones a las que pertenece y sin las que poco se puede hacer para seguir mejorando. Organismos como Promotur, Turismo de Tenerife o las asociaciones de municipios, que han propiciado la tan deseada unidad de acción, imprescindible para el avance del sector.

Extracto de la agenda de Costa Adeje en Fitur. Actos más importantes. En destacado las convocatorias para la prensa.

Martes, 21 de enero:

09.00 horas:

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y el concejal de Turismo, Adolfo Alonso, asisten a la inauguración del Foro Exceltur. Sala Convenciones Norte. Ifema.

10.30 horas:

El alcalde, en calidad de vicepresidente, y el concejal asistirán a la reunión de la Asociación de Municipios Turísticos de Sol y Playa. Convenciones Norte. Ifema.

12.20 horas:

El alcalde y el concejal asisten a las conferencias "Nueva Gobernanza Para Destinos Sostenibles" y "Abrazando La Gestión Sostenible Y La Transformación Digital De Destinos Vacacionales".

18.00 horas.

El alcalde asiste a la entrega de los Premios Re Think Hotel. En la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Turismo.

Miércoles, 22 de enero:

11.00 horas.

El alcalde y el concejal asisten a la Inauguración del Stand de Canarias.

13.00 horas.

El alcalde, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, ofrece una Rueda de Prensa de la AMTC junto a la consejera de Turismo del Gobierno de canarias y la vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno. Stand de AMTC.

Miércoles, 22. 15.00 horas.

El alcalde y el concejal, junto al presidente y el consejero del Cabildo de Tenerife, presentan la cuarta edición de la Costa Adeje Fashion Beach. Stand Expo Vida.

Miércoles, 22. 16.15 horas.

Presentación oficial del destino Costa Adeje a cargo del alcalde y el concejal junto a representantes de los diferentes agentes del sector que operan en el destino. Stand

Jueves, 23 de enero:

11.00 horas.

El alcalde, junto al resto de alcaldes de la AMT, participa en el Debate "Transformación Del Modelo Turístico: Thomas Cook" en el marco del Foro Fitur Tech. Pabellón 10. Pasillo B. Stand 05.

11.00 horas.

El concejal asiste a la presentación de Tenerife en Fitur Festivales.

12.00 horas.

Presentación del Rally Villa de Adeje. Puntuable para la Copa de Europa. Stand de Cicar.

Jueves, 23. 13.00 horas.

Presentación de los conciertos y festivales culturales que se celebrarán en Adeje en 2020. El alcalde y el concejal estarán acompañados por el tenor Celso Albelo, el grupo Sweet California y los promotores de los conciertos de Alejandro Sanz, el festival Mujeres, el Costa Adeje Sinfónico Especial Lustrales y otros festivales musicales del municipio. Stand Expo Vida.

Viernes, 24 de enero

09.00: Visita stands internacionales.

11.00: Presentación promoción deportiva acciones Costa Adeje.

Regreso a la Isla de parte del equipo.

12.00: Firma Convenio La Pasión (Emisión nacional).

Sábado 25 y domingo 26

10.00 – 20.00: Atención a particulares en el estand de la AMTC y en el estand de Canarias.