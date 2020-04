Sindicalistas de Base exige un pacto en el turismo en Canarias para afrontar la situación tras finalizar el actual Estado de Alarma

Canarias/ Sindicalistas de Base tenía claro que venían problemas graves para el sector turístico desde que el pasado 24 de Febrero las autoridades sanitarias decretaron el cierre y confinamiento de 14 trabajadores/as y 800 clientes en el Hotel H10 Costa Adeje Palace, e inició negociaciones con las diferentes empresas para que la cadena de cancelaciones de reservas que estaban produciendo no repercutieran al empleo en el sector turístico.

Sin embargo, en aquel entonces, ni sindicatos ni empresas imaginaban que íbamos a llegar a la actual situación de estado de alarma y cierre de los hoteles, pero las ya iniciadas negociaciones nos permitió afrontar en las empresas medidas de protección al empleo y acuerdos con complementos a las prestaciones por desempleo, y/o anticipos para dar "liquidez económica a los/as trabajadores/as abocados irremediablemente a los ERTES de fuerza mayor impuestos en las empresas, sin negociación y consenso con la Representación Legal de los/as Trabajadores/as, en los ERTES de fuerza mayor derivados del R.D. Ley 8/2020.

Salvo contadas excepciones, que deberán dar explicaciones en un futuro próximo de su comportamiento con sus trabajadores/as en la crisis del coronavirus, como precisamente las grandes cadenas hoteleras Melia, RIU y Barcelo, Be Live y Meeting Point, y contadas excepciones, tras un periodo de negociación, y por que no ... presión sindical, de han establecido de forma generalizada acuerdos que permitan a los/as trabajadores/as del sector turístico llegar con liquidez económica con la que complementar el descenso de sus ingresos con la percepción de las prestaciones por desempleo, y el retraso en su cobro, ya que apenas el 10% han percibido dichas prestaciones el 10 de Abril, y se retrasarán, como ya desde Sindicalistas de Base habíamos advertido, hasta el próximo 10 de mayo, si bien Sindicalistas de Base ha requerido al SEPE que no se espera a dicha fecha, y se vayan liquidando según se vayan confirmando, y transferido a las cuentas bancarias de los/as trabajadores/as.

Sindicalistas de Base hemos pedido reiteradamente a las patronales y empresarios del sector que estuvieran a la altura tras diez años en que los/as trabajadores/as lo han estado, una etapa dorada de facturación y beneficios que debería permitirles afrontar la grave crisis turística derivada de pandemia del COVID 19, el verdadero drama esta en la calle, y lo viven los más de 130.000 trabajadores y trabajadoras del turismo en Canarias.

Sin embargo la situación del sector turístico se va a mantener varios meses como mínimo tras decretarse el fin del estado de alarma por parte del Gobierno, no antes prevemos del próximo 10 de Mayo, se podrá empezar a abrir los hoteles, llegarán los/as trabajadores/as, fijos/as y eventuales incluidos en un ERTE por "orden" del Gobierno en una "patada hacia adelante" sin tener en cuenta que los turistas tardarán en llegar, y empresarios y sindicatos estamos abocados a nuevas negociaciones, bien a través de un segundo ERTE por causas económicas, o bien a través de las herramientas alternativas que establece el artículo 10 del Convenio de Hostelería de Santa Cruz de Tenerife, y el artículo 33 del Convenio de Hostelería de Las Palmas.

La situación es grave y requiere un consenso, un gran pacto por el turismo en Canarias que defienda el sector de la amenaza de "fondos buitres" ansiosos de dar en tiempos de crisis un nuevo "bocado" al sector turístico, al empleo, y a las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, que están viendo con ansiedad, desde el confinamiento en sus casas derivado del actual estado de alarma, su futuro, sus puestos de trabajo, siempre desde la garantía que establece la disposición adicional sexta del RDL 8/2020, que obliga a las empresas tras el ERTE de fuerza mayor a mantener el "volumen de empleo", pero tampoco debemos de olvidarnos de los/as miles de trabajadores/as del sector que perdieron antes su puesto de trabajo, mayoría eventuales que finalizaron contrato o estaban en periodo de prueba, o prestaban servicio a las empresas del sector turístico a través de Empresas de Trabajo Temporal, y que por lo tanto no entraron bajo el "paraguas" de los ERTES y que se encuentran en una auténtica situación de alarma, dependiendo de ayudas de los bancos de alimentos, esperando que el Gobierno apruebe de una vez la "renta vital básica", para los casos de exclusión social que viven cientos de miles de familias en nuestro país, y que evidencian los 900.000 "nuevos parados" que en el mes de marzo elevan a 3,5 millones el número de desempleados en el conjunto del estado.

Sindicalistas de Base critica la posición del Gobierno de Canarias, las patronales del sector turístico y los llamados "sindicatos más representativos", que en el sector de la Hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, son absolutamente minoritarios, de solicitar la ampliación de los ERTES de causa de fuerza mayor en el sector turístico más allá del estado de alarma, siguiendo maniatando a los Representantes Legales de los Trabajadores y a los propios sindicatos de capacidad negociadora de complementos a las prestaciones por desempleo o lo más importante, de garantías de empleo, tras los seis meses que establece de mantenimiento del volumen de empleo tras el ERTE el RDL 8/2020, que permitan que al final la crisis ya propia y específica del sector turístico que se puede prolongar más allá de 2020 la acaben pagando, como siempre, los trabajadores y las trabajadoras.

Crítica específica a las patronales del sector turístico en Canarias en cuanto a sus recomendaciones de no iniciar negociaciones con los sindicatos y los/as Representantes Legales de los/as Trabajadores/as hasta que finalice el estado de alarma, cuando se debe tener claramente diseñado un plan específico para el sector turístico en Canarias, un Pacto por el Turismo en Canarias que establezca una "hoja de ruta" para 2020 y 2021, en un sector del que depende la economía Canaria y más de 250.000, directos e indirectos, (150.000 directos y 100.000 indirectos, eventuales que entran y salen de los hoteles y personal de ETT, y empresas vinculadas a los servicios al sector turístico – jardinería, seguridad, lavanderías, etc).

Requerimos por los tanto desde Sindicalistas de Base al Gobierno de Canarias a la convocatoria urgente de una Mesa por el Turismo en Canarias, con las patronales del sector, y sindicatos, sin exclusiones, ya que limitar dicha mesa a los llamados "sindicatos más representativos", suponen que las empresas al final se encuentran negociando con Comités de empresa de Sindicalistas de Base, FSOC o Intersindical Canaria en sus hoteles, de otra manera Sindicalistas de Base, mientras otros parecen que se han ido de vacaciones, continuará como hasta ahora cada día en las mesas de negociación para alcanzar acuerdos que den estabilidad y futuro a las empresas y a sus trabajadores/as en el segundo semestre de 2020 y en 2021, ante la actual incertidumbre de futuro del sector turístico.