Naviera Armas Trasmediterránea realizará test de COVID-19 a toda su tripulación

En caso de que diera positivo o asintomático (positivo, pero sin anticuerpos), se enviará al tripulante al hospital para que certifique su estado; en caso negativo, se procederá a su incorporación laboral inmediata a bordo.

La fiabilidad de los test es muy elevada. Dichas pruebas aportan un resultado de inmunidad, es decir, si el resultado es positivo pero el tripulante tiene anticuerpos, el test refleja que ya no se trataría de una persona que pudiera ser susceptible de contagiar a otras.

Estas pruebas serán realizadas por el oficial a bordo encargado del botiquín, quién estará protegido con guantes, mascarilla y gafas. Toda la tripulación deberá incorporar a su atuendo las mascarillas pertinentes además de guantes, también a la hora de someterse a las pruebas PCR.

Naviera Armas Trasmediterránea trabaja intensamente en la aplicación de los protocolos de seguridad y desinfección en sus instalaciones portuarias y a bordo, tanto para los pasajeros, transportistas, tripulaciones y trabajadores en tierra, con el firme propósito de evitar la propagación del Covid-19 y conseguir progresivamente la normalidad a medida que se vaya implementado la desescalada de la pandemia sanitaria.

Aparte de la obligatoriedad del uso de mascarillas tanto para tripulantes como pasajeros, Naviera Armas Trasmediterránea ha implementado, de manera habitual y constante, protocolos de limpieza y desinfección extremadamente exigentes en todos sus protocolos, redoblando el número de rotaciones diarias en compartimentos de uso público y restringido a la tripulación.

Para ello emplea productos específicos de grado hospitalario y ha contratado los servicios de proveedores especializados y específicos homologados. de proveedores especializados y específicos homologados.

En cuanto a las tareas de limpieza diarias, se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:

• Se utilizarán desinfectantes con base de hidroalcohol y de modo que se utilice a través de pulverización siempre. La naviera cuenta con ellos a bordo y han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desechan de forma segura, procesando posteriormente al lavado de manos. Las medidas de limpieza se extienden, también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, cuentos como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realiza la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.

Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jornada y específicamente a mediodía, una pausa de la apertura destinada a tareas de mantenimiento, limpieza y reposición. Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán específicamente al consumidor por medio de cartelería visible o mensajes por megafonía. Asimismo, se ejecutará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con especial atención a los mostradores y mesas u otros elementos, mamparas en su caso, teclados, terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un trabajador.

Se revisará, además, como mínimo una vez al día, el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta de los aseos en los establecimientos y locales comerciales minoristas. En el caso de uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección diaria de los mismos en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios, también se lavarán en las condiciones señaladas anteriormente.

Además, se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.

Todos los buques de la naviera disponen de dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y se encuentran situados por todas las zonas comunes del buque.

ASCENSORES

En el caso de uso de ascensores o montacargas, éste se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.

ASEOS

El uso de los aseos está permitido por clientes, visitantes o usuarios y su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Se procederá a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.

PAGOS A BORDO y TPV

La naviera recomienda el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos. El datáfono será desinfectado tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo.

La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios se verá modificada estableciendo un canal de entrada a los puntos de venta y un canal de salida, para mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.

En los buffets se tendrá especial atención en respetar los dos metros de seguridad de una mesa a otra, evitando que se sienten más de dos personas por mesa, menos si son de una misma unidad familiar, que en su caso podrán ocupar la mesa, pero siempre respetando los dos metros de distancia de la mesa ocupada a la mesa siguiente en serlo.

RECOGIDA DE RESIDUOS

Naviera Armas dispone disponer de papeleras, a ser posible con tapa, en los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.

PRENSA Y REVISTAS

La prensa a bordo para el uso público estará prohibida, siendo únicamente la prensa de uso privado.

CAMAROTES

Y zonas comunes, una vez vacío el camarote, una pulverizadora de Ozono fumigará durante cinco minutos cada camarote, así como también se fumigará por las zonas donde haya estado el pasaje, como medida preventiva a cualquier riesgo de contaminación.

ALFOMBRAS MOJADO Y SECADO

En breve la naviera contará con este tipo de alfombras, que irán ubicadas únicamente en los accesos de pasaje del buque. Tienen un uso recomendado que es para la limpieza y desinfección de calzado en zonas de acceso.

PEGATINAS DE DISTANCIA DE SEGURIDAD

Éstas estarán visiblemente colocadas en todas las zonas donde se hagan filas para el uso del bar o del restaurante a bordo, así como en los accesos del buque, dando información a los pasajeros de mantener las distancias de seguridad.

Cabe recordar, una vez más, que todos los tripulantes y empleados de Naviera Armas han recibido instrucciones claras y precisas de cómo actuar y a bordo de los buques se ha establecido una comunicación constante con el personal de prevención en tierra para plantear cualquier duda o problema que pudiera surgir a bordo, de modo que ello permita actuar a la mayor rapidez posible.

Naviera Armas Trasmediterránea es garante de las medidas dictadas tanto por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Marítima Internacional (IMO), así como las recomendaciones de la International Chamber of Shipping.

Asimismo, Naviera Armas Trasmediterránea mantiene contacto permanente con la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) y Puertos del Estado a través de la patronal ANAVE y es cumplidora escrupulosa de las directrices del Gobierno de España, confía en la labor responsable y colectiva de todos y cada uno para superar esta crisis a la mayor brevedad posible.

Sobre Naviera Armas Trasmediterránea

Naviera Armas y Trasmediterránea constituyen el grupo naviero líder en España y uno de los principales de Europa en el sector del transporte marítimo de pasajeros y carga rodada. Transporta más de cinco millones de pasajeros anuales, tiene una flota de 40 buques que conectan los principales puertos de cuatro países y opera más de 100 conexiones de pasaje y carga en las rutas de Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Marruecos y Argelia.

