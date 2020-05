Asofuer apoya la petición de Fuerteventura a la OMT para ser el destino del primer vuelo con pasaporte sanitario HI+Card

El presidente de Asofuer, que colabora estrechamente con el resto de patronales canarias y el gobierno regional para convertir las Islas en un laboratorio de rediseño de protocolos turísticos de seguridad en toda la cadena de valor, ya había solicitado a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, con anterioridad esta medida "que tendrá importantes repercusiones a nivel de promoción internacional para destacar Fuerteventura como un destino seguro, donde disfrutar de extensas playas sin riesgo de contacto y de contagios, y de sus vastos espacios Reserva de la Biosfera cumpliendo los protocolos sin sufrir merma en su experiencia de ocio". Pero también, insiste Hormiga, debemos de ser conscientes de que "supondrá un auténtico examen por parte de las autoridades de la Organización Mundial de Turismo que vendrán a comprobar sobre el terreno estas características que divulgamos".

Los datos que avalan el escaso impacto sanitario del coronavirus en Fuerteventura, con únicamente 45 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, no son suficientes para garantizar la idoneidad del destino. Aquí, insiste, es imprescindible "potenciar y extremar todas las medidas de limpieza, desinfección e higiene en todos los espacios, públicos y privados" . Por eso, hace un llamamiento a los ayuntamientos majoreros "para que redoblen los esfuerzos en esta línea y, en la medida de los posible, creen también empleo en este ámbito que será determinante no solo ahora sino también en el futuro". Nos jugamos no solo la salud sino también nuestro futuro, subraya el presidente de la patronal, quien confía en la implicación de todos los organismos para tratar de recuperar el principal motor económico cuanto antes y evitar la destrucción de empleo.

Hormiga también destaca la importancia de este primer vuelo que visibilizará "la innovadora tecnología aplicada al turismo que se está desarrollando en Canarias y que debemos también impulsar porque, como venimos reiterando en los sucesivos congresos tecnológicos que promovemos con la colaboración del Cabidlo, la tecnología juega y jugará un papel clave en nuestro desarrollo socio económico", finalizó.