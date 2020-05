La Aldea, pionera en Canarias en implantar una gymkana turística compatible con las medidas anti-COVID 19

En esta plataforma se ofrecen itinerarios turísticos y culturales autoguiados a través de smartphones. Estas rutas turísticas son de tipo gymkana, es decir, el visitante no puede avanzar de un punto del recorrido al siguiente hasta que no resuelva una pregunta o acertijo relacionado con el punto que está visitando, lo cual hace que la visita turística se convierta en una disruptiva experiencia que se adapta a los gustos de mayores y pequeños.Este recorrido por la playa de la Aldea de San Nicolás, descubre su patrimonio, historia, curiosidades, tradiciones y el privilegiado entorno natural en el que se ubica. El paseo tiene una duración de una hora, es gratuito, no está sujeto a horarios (está disponible las 24 horas del día los 365 días del año) y no es necesario hacer reservas.El visitante tan solo ha de acceder a la plataforma desde un dispositivo móvil y elegir la guiaventura de La Aldea, no siendo necesario descargar ninguna APP, ni abrir una cuenta, ni dar datos personales.Gracias a la tecnología, esta actividad permite ofrecer productos turísticos adaptados a la "nueva normalidad" generada por la pandemia del COVID, porque:• Evita contactos: No se necesitan planos, folletos, dispositivos de préstamo (auriculares, audioguías,...), basta con escanaear un código QR desde el dispositivo del usuario.• Evita grupos: Las visitas son autoguiadas, sin necesidad de formar grupos, sin horarios, sin reservas,...• Evita aglomeraciones: Las visitas a cascos históricos están accesibles 24 horas diarias los 365 días del año, por lo que los visitantes pueden distribuirse fuera de las horas punta.Todo listo en La Aldea de San Nicolás, para que los amantes de nuevas experiencias y sensaciones, disfruten de esta gymkana. Cabe recordar que esto no es lo único que ofrece el municipio. La Aldea de San Nicolás pone a disposición de los visitantes varias herramientas donde encontrar toda la información para pasar una estancia agradable. Son: la web www.laaldeasanicolas.es y los perfiles de Facebook @La Aldea De San Nicolás, e Instagram @visit la aldea.