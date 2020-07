Una expedición de la Organización Mundial del Turismo visita El Hierro para validarlo como destino seguro

El Hierro/ La Organización Mundial del Turismo (OMT) lleva a cabo un vuelo de validación de las Islas como destino seguro del 8 al 13 de julio. La expedición, encabezada por el secretario general de la Organización Zurab Pololikashvili, se llevará a cabo de forma simultánea a través de distintos grupos distribuidos por todo el Archipiélago. Además de representantes de la OMT, y autoridades invitadas por los mismos, forman parte de la expedición agentes de viajes y periodistas de países emisores europeos.



Se trata de una iniciativa que busca impulsar el destino Canarias y está diseñada con criterios de garantías de reciprocidad sanitaria, para lo que sus participantes han pasado por el correspondiente test para verificar que son negativo en Covid-19.

A sus integrantes se les pretende especialmente mostrar la seguridad del destino tras la aplicación de los distintos protocolos diseñados a través del Laboratorio Global de Seguridad Turística que lidera la Consejería de Turismo canaria, "con criterios no sólo validados sanitariamente, viables económicamente y compatibles con el disfrute vacacional".

En el caso de la isla de El Hierro, el grupo llegó en el día de ayer miércoles, 8 de julio, de manos de Promotur Turismo de Canarias y el área de Turismo del Cabildo de El Hierro.

Distintos periodistas europeos, blogueros e instagramers tendrán la oportunidad de disfrutar durante 5 días de estancia (8 al 12 de julio) de las excelencias de esta isla declarada en su totalidad Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial por la UNESCO.

El programa de la visita, diseñado por el área de Turismo del Cabildo de El Hierro, que dirige la consejera Lucía Fuentes, incluye la Central Hidroeólica de El Hierro (que puesta por la autosuficiencia energética a través de energías limpias), así como pequeños recorridos por el bosque de El Sabinar, el Faro de Orchilla y Arenas Blancas.

También tendrán la oportunidad de conocer el Ecomuseo de Guinea y El Lagartario y disfrutar del buceo en el Sur de la isla, La Restinga, practicar senderismo en La Llanía o parapente sobre el Valle de El Golfo.

Especial importancia en las rutas propuestas se da a la rica y diversa oferta gastronómica de la isla más occidental del Archipiélago.

Entre el grupo que visita l El Hierro se encuentran periodistas de la Federación Mundial de Periodistas y Escritores de Turismo; La Razón; El Confidencial; El Confidencial; Canal Viajar; The New York Times y varios fotógrafos y blogueros especializados, además de agentes de viaje y representantes de la OMT.