Ashotel aboga por destinar los fondos 'Next Generation' a proyectos de futuro y no perder el tiempo en infraestructuras del pasado

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, aboga claramente por destinar los fondos europeos Next Generation a proyectos estratégicos de futuro, que sitúen a las Islas como un destino definitivamente sostenible, hiperconectado y digitalizado y no perder el tiempo y el dinero en infraestructuras locales que tendrían que haber estado ya realizadas.

"No podemos permitirnos en las Islas perder esta oportunidad magnífica de catapultar a Canarias como destino sostenible, hiperconectado y digitalizado; no tiene sentido dedicarnos a utilizar estos fondos europeos a la ejecución de infraestructuras locales impulsadas por los ayuntamientos, como ya ha sucedido en otras ocasiones, y que deberían estar consignadas en otros presupuestos ordinarios o al menos deberían estarlo", apunta el presidente de Ashotel, Jorge Marichal. Los Next Generation tienen como objetivo acelerar el proceso de modernización y transformación de la economía tras la parálisis producida por la pandemia. "Estamos hablando de futuro, no de pasado", insiste Marichal.

Iniciativas construidas como proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), como puede ser el clúster del hidrógeno verde en el que participa Ashotel e impulsado por DISA y Enagás para la descarbonización del Archipiélago, o también la puesta en marcha de un proyecto de transición energética hacia las energías renovables ‒una planta fotovoltaica‒ para el abastecimiento de energía limpia en los establecimientos hoteleros, en el que viene trabajando la patronal hotelera hace años, son dos de los ejemplos en los que Marichal entiende que deben enfocarse los esfuerzos y la inversión en estos momentos.

Sobre la citada planta fotovoltaica, en la que se empezó a trabajar antes de la pandemia y convencidos de que el turismo del futuro será sostenible o no será, el objetivo es producir energía eléctrica con la que abastecer a una parte de la planta hotelera. Además, se persigue convertir esta planta en un proyecto demostrador y visitable por quienes se alojen en los hoteles para que puedan comprobar dónde se produce la energía que consumen. Ashotel cuenta en estos momentos con un anteproyecto redactado y unos números preliminares, además de con varias opciones de terreno donde implantarla. Queda pendiente la respuesta de las administraciones locales para que se pronuncien sobre si el terreno seleccionado es o no compatible con el proyecto. "Este es el camino si queremos seguir siendo un destino líder y competitivo", comenta Marichal.

Talento digital

Ashotel considera que Canarias, dadas sus características geoestratégicas, climatológicas y su amplia experiencia en el turismo, puede caminar hacia la conversión en un destino que fomente el desarrollo del talento digital, un aspecto en el que coincide con la ministra de Economía, Nadia Calviño, en sus declaraciones tras su visita de ayer a Gran Canaria. Además, otros de los ejes sobre los que se debe trabajar son los relacionados con el Big Data y el Machine Learning ‒rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello‒, y que desde Ashotel se entiende que deben alinearse con este sector turístico canario tan potente.

Esa identificación y ejecución de proyectos estratégicos en los que debe poner todos sus esfuerzos el Archipiélago y que no se ha hecho hasta ahora, tal y como han reconocido el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, y el director general de Investigación y Coordinación al Desarrollo Sostenible y responsable de la Agenda 2030, David Padrón, debe ser el foco de una parte de esos fondos Next Generation, los contenidos en el denominado Plan React-EU, por el que Canarias recibirá 630 millones, según ha informado el Gobierno regional.

"Tenemos que dar el salto hacia una Canarias sostenible, hiperconectada y digitalizada", insiste Marichal, quien añade que debe hacerse "no de palabra, sino de manera fehaciente". El presidente de Ashotel pone el foco en que estos objetivos tienen que ir claramente acompañados de políticas públicas que refuercen la conectividad del Archipiélago y apuesten por el desarrollo de nuevas tecnologías. De este modo, apunta, "además de avanzar hacia esa sostenibilidad obligada hacia la que debemos ir, estaríamos ahondando también en desarrollar el sector industrial en una comunidad como la nuestra, altamente dependiente del sector servicios".