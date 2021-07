El Complejo Turístico Costa Martiánez, marco incomparable para celebrar 30 años del Canarias Jazz & Más

A la presentación de los tres días de colofón del Festival asistieron además del alcalde Marco González, el promotor Miguel Ramírez y dos de los músicos de Gino Marcelli Trio, el propio Gino Marcelli y el contrabajista Tomás López Pérez. González agradeció la confianza que un año más presta a Puerto de la Cruz uno de los encuentros musicales señeros de las islas Canarias, confirmando que la ciudad turística se distingue por su atractivo cultural, con espacios singulares preparados para acoger este tipo de eventos.

"Nuestra apuesta por la cultura es refrendada una y otra vez por un público fiel y responsable que se toma estas citas, al igual que la organización, de manera muy responsable, y a la vez disfrutando de unos conciertos de una calidad fuera de toda duda con estrellas internacionales de primer nivel", señaló González. Ejemplo de esa fidelidad y de la expectación que ha levantado esta trigésima edición, la organización confirma que están agotadas las entradas para los tres días del Festival.

Por su parte, Miguel Ramírez, quiso felicitar sobre todo al público por estos 30 años de un festival que apuesta firmemente por la música y por la cultura, además del empuje de los músicos "y de todos los servicios que se mueven para que este festival y esta cultura que proponemos sea posible, a pesar de la pandemia".

Los conciertos de Puerto de la Cruz responden a filosofía que define la trayectoria del Festival Canarias Jazz & Más, ofreciendo un programa variado, en el que se pueden encontrar bandas que experimentan a partir del jazz más clásico, como Ozma, Jean Paul Estievenart Quintet o Gino Marcelli Trio; otras que abrazan estilos que partían de bases jazzísticas, pero han evolucionado hasta crear lenguajes propios como el funk, representado por los Brooklyn Funk Essentials; el soul y el R&B, caso de Jose James; o su fusión con las músicas del mundo, que personifica Yone Rodríguez Sextet partiendo de la música popular canaria.

La cita del viernes tendrá como plato fuerte la voz y la presencia escénica de Liv Warfield, que es como ver a Tina Turner, Sade y James Brown en una sola persona, una experiencia memorable. Su arrolladora presencia escénica unida a una poderosa voz han sido claves para que a lo largo de su carrera haya trabajado junto a iconos como Lionel Richie, Cyndi Lauper, Nancy Wilson o el mismísimo Prince.

Actualmente, Liv Warfield se encuentra grabando su nuevo album cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2022, y del que ya se puede escuchar su primer single, Mantra.

Como aperitivo de la estadounidense, Brooklyn Funk Essentials ofrecerá un repertorio que se ha consolidado como un proyecto audaz que fusiona soul, hip hop, spoken word, jazz y, por supuesto, funk. Tras la publicación de seis álbumes de estudio, los Essentials se han hecho un nombre como artistas absolutamente eléctricos, estimulando a su base de fans leales y adoradores con actuaciones en todos los continentes.

El sábado también es un día grande en el escenario del Complejo Turístico Costa Martiánez con la actuación de José James. James pasó una década remodelando el jazz con el brío de un gurú del ritmo antes de convertirse en una estrella solista de R&B. Los últimos dos años vivió en los zapatos de Bill Withers, grabando y recorriendo su legendario cancionero para el proyecto Lean On Me. Ahora, lo último del compositor de voz satinada es No Beginning No End 2, una secuela de su álbum de 2013 que resucita el audaz eclecticismo del que el público se enamoró por primera vez.

Con anterioridad se subirá al escenario Yone Rodríguez, que con su último disco Semilla ha sido nominado para los Premios Canarios de la Música 2021. Semilla es un disco de 12 piezas en el que el músico de Agaete recoge los frutos de su experiencia musical y los vuelve a plantar en un viaje musical que abarca desde sus raíces a los sonidos que ha ido descubriendo a lo largo de su carrera y en el que está más presente que nunca aquella etiqueta que se catalogó como World Music. También el sábado contará con el protagonismo de Jean-Paul Estievenart Quintet que ofrecerá una música sin artificios: compone para su trío minimalista de trompeta / bajo / batería una música en la que él está solo para tocar las melodías. Para su nuevo proyecto, ha añadido dos instrumentos armónicos con el fin de preparar el «escenario sonoro» de su trompeta.

Para el domingo y como fin de esta cita cultural sin parangón en Canarias, quedarán los italianos de Gino Marcelli Trío, que liderados por Gino Marcelli deleitarán al público con un repaso por su amplia carrera de 30 años en el mundo de la música. El testigo lo recogerá Ozma, que lleva desde 2001 viajando con su música, a través de continentes, pero también de estilos musicales, tomando prestados en gran parte las gramáticas del rock, la música tradicional y los paisajes electrónicos. Como la voluntad de escuchar a John Coltrane interactuando con Rage Against The Machine, Ravi Shankar improvisando con Pink Floyd, o Amon Tobin enganchándose con las fanfarrias de Nueva Orleans...