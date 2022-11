Imagen nefasta de la isla de La Palma en Alemania. Condor anuncia más cancelaciones para el próximo verano

El Paso/ La compañía aérea Condor cancela de cara al próximo verano los vuelos procedentes de Hamburgo y Frankfurt, concretamente dos vuelos directos semanales de los cuatro que vienen realizando junto con Múnich y Dusseldorf. Más dramático es aun teniendo en cuenta que Condor es la única aerolínea que trabaja vuelos directos desde Alemania a la isla de La Palma en verano, lo cual significa que 360 turistas alemanes y de alto valor dejarán de llegar semanalmente.



Tras corroborarlo en la última gran feria del sector turístico en Alemania, la ReiseLust de Bremen en el que La Palma Travel ha participado, el motivo principal que provoca la pérdida de la demanda turística es la incertidumbre que está causando la imagen irreal de que la isla de La Palma es insegura, nociva y altamente peligrosa, derivado del volcán. Estas informaciones injustificables se están difundiendo en medios de comunicación teutones y, en definitiva, los vuelos generan pérdidas para las compañías aéreas al no completarse el aforo por la merma de la demanda mencionada anteriormente.

Para Ulrich Roth, gerente del operador turístico La Palma Travel, que se encuentra actualmente en Alemania promocionando los alojamientos turísticos asociados a su operador y a la isla en general, considera que: "Hay un problema de comunicación y desinformación, echo que estamos constatando aquí en Bremen, ya que mostrando lo que realmente ha afectado el volcán, los agentes turísticos entienden que no es relevante como para que los turistas no puedan disfrutar de todo lo que ofrece la isla".

Añade Roth que "por esa desinformación mucha gente ni siquiera pregunta por la isla". Y considera que, "se necesita un plan de inversión en Alemania para campañas de marketing urgente que llegue al máximo número de la población lo más pronto posible a través del apoyo del gobierno de Canarias, Cabildo y empresas privadas para que se logre revertir o mejorar un poco, el desastre que nos augura el 2023".

"La sensación que tenemos ahora es desoladora, todo lo que hemos perdido entre el coronavirus y el volcán llevará varios años para recuperar la confianza de destino seguro y que las aerolíneas vuelvan a solicitar entrar en la isla con tranquilidad de que sus vuelos están completamente vendidos", añadió.

Ulrich Roth remarcó su solicitud "Instamos al gobierno de Canarias que actúe de forma inmediata y dote de una partida económica más amplia para publicidad y marketing que se debería estar llevando a cabo sobre la isla, sus espacios seguros, y la cantidad de camas que aún quedan en el resto del territorio insular que no ha sido afectada por el volcán de forma directa, pero sí de forma indirecta al no tener clientes para cubrirlas".

"El objetivo principal de La Palma Travel es tender una mano a las instituciones públicas, tanto gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos; como a las empresas privadas dedicadas al turismo, para aunar fuerzas y mejorar la situación de esta grave crisis que nos acontece y casi sin tiempo para revertirla. Aún podemos trabajar todos juntos en ello para poder aguantar el año tan nefasto que nos espera y seguir planificando el 2024, 2025 y 2026", concluye el gerente de La Palma Travel.