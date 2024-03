El Aeropuerto de El Hierro, el mejor de su categoría en Europa

El Hierro/ También ha resultado ganador en la s c lasificaciones "Easiest Airpot Journey ", "Most Enjoyable Airport" y "Airport with the Most Dedicated

El Aeropuerto de El Hierro ha sido reconocido por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) en diferentes categorías, dentro de su programa de calidad aeroportuaria (ASQ por sus siglas en inglés), con un total de 4 premios. Este programa pone en valor el compromiso con la mejora de la experiencia del pasajero en las instalaciones aeroportuarias con diferentes galardones.



ACI ha concedido, por tercer año consecutivo, el premio al "Mejor Aeropuerto Europeo" de menos de dos millones de pasajeros al Aeropuerto de El Hierro, distinción que comparte en esta edición con los aeropuertos de Girona-Costa Brava, Almería, Reus e Internacional Región de Murcia.

Otras categorías

El Aeropuerto de El Hierro, junto al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, también ha resultado ganador en la clasificación "Most Enjoyable Airport in Europe", que reconoce su oferta de servicios y su esfuerzo por hacer el tiempo de espera agradable y cómodo.

Asimismo, ha recibido la distinción "Easiest Airport Journey in Europe", que comparte con el Aeropuerto de Reus. Un reconocimiento que pone en valor a los aeropuertos que hacen más agradable la estancia y cuyo paso por ellos resulta más fácil e intuitivo para los pasajeros.

El Aeropuerto de El Hierro, además de los tres galardones citados, suma un cuarto con el premio "Airport with the Most Dedicated Staff in Europe", que reconoce la dedicación, amabilidad y cortesía del personal que trabaja en la infraestructura aeroportuaria.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha agradecido la concesión de estos premios que "recogen los frutos del trabajo y del esfuerzo de

todos los equipos de Aena y nos motivan a seguir volcados en ofrecer un servicio de la máxima calidad para los pasajeros".

La entrega de premios tendrá lugar en el encuentro anual "ACI World Customer Experience Summit and Exhibition", que en esta ocasión se celebrará en Atlanta, Estados Unidos, del 23 al 26 de septiembre de 2024.

Qué es el Programa ASQ

Estos reconocimientos se enmarcan en el Programa de Calidad del Servicio Aeroportuario (ASQ) y ponen de manifiesto el esfuerzo realizado por los aeropuertos para mejorar los parámetros de calidad, tanto en sus instalaciones como en los servicios que ofrecen a pasajeros y aerolíneas.

El programa ASQ es un plan global de evaluación comparativa en la industria aeroportuaria que permite testar el servicio que se ofrece en cada aeropuerto y compararlo con las infraestructuras del resto del mundo de similar tamaño.

Estos premios se basan en los resultados de las encuestas ASQ, que se realizan dentro de este programa para medir la percepción de los pasajeros sobre la calidad del servicio a través de cuestionarios en los que se valora su experiencia en los aeropuertos en relación con aspectos como el acceso, las instalaciones, la amabilidad del personal, la seguridad y el tiempo de espera en el control de seguridad.

ACI: más de 2.100 aeropuertos adscritos

ACI se constituyó en 1991 para promover la colaboración entre los aeropuertos y otros socios del mundo de la aviación, como la que engloba a todas las aerolíneas, IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo), o CANSO (Organización Internacional de Proveedores de Servicios de Navegación Aérea), con el objetivo de contribuir al desarrollo de un sistema de transporte aéreo seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

En la actualidad, este consejo integra a 757 miembros, que operan 2.109 aeropuertos en 191 países.

