El Hierro/ La presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, ha presentado una Moción para ser elevada al Pleno de la Institución en la que insta a trasladar al Gobierno de Canarias y a Autoridad Portuaria, como entes más directos en su resolución, los problemas que se suceden en el puerto de Los Cristianos por deficiencias en su infraestructura y accesos al complejo portuario y que afectan en gran medida a la conectividad de la isla de El Hierro por vía marítima.



Allende solicita a su vez que se incluya este asunto en el próximo orden del día del Consejo de la Autoridad Portuaria y que se celebre una reunión sectorial en la que estén presente todas las instituciones públicas implicadas en el análisis, resolución y adopción de medidas dirigidas a paliar la problemática global de la conectividad de las islas occidentales con y desde Los Cristianos, incluyendo en la misma a las operadoras marítimas.

En los antecedentes de la Moción, se recoge que "estamos viendo con especial preocupación como las limitaciones en infraestructuras y accesos al recinto portuario de Los Cristianos, único punto de origen y destino de las comunicaciones marítimas ente Tenerife y El Hierro, sufre continuos colapsos de tráfico y de falta de capacidad; situación que se agudiza sobre todo los fines de semana, festivos y periodos vacacionales".

Para la presidenta herreña es evidente el cuello de botella que se produce en el puerto de Los Cristianos con la salida y entrada de vehículos de los buques, motivada fundamentalmente por la limitación que supone el contar con solo dos rampas de atraque, una para la naviera Fred Olsen y la otra para Naviera Armas, ésta última compartida para los barcos que operan con La Gomera, La Palma y El Hierro.

"El Puerto de Los Cristianos está soportando en estos momentos un tráfico que excede a su dimensionamiento, con un volumen de vehículos que ya se acerca a los 400.000 anuales, a lo que hay que añadir que el puerto registró 1.850.000 usuarios en 2017. Estos datos van en línea ascendente, fundamentalmente por la mejora en la conectividad y precios, como consecuencia fundamentalmente de los incrementos en el descuento por residencia para los canarios, y en caso de El Hierro, por los resultados favorables de las acciones promocionales del destino dentro del mercado canario", afirma.

"En el caso de El Hierro –dice su presidenta- vemos con especial preocupación, como el destino insular, al tratarse del buque más pequeño de los que opera en Los Cristianos y el que menos genera ocupación en superficie portuaria y en restricciones de tráfico, siempre es desplazado de sus horarios habituales en fechas punta, con el consiguiente retrasos en la llegada a la isla".

Esta circunstancia se ha reproducido en múltiples ocasiones, especialmente los domingos. Este día de regreso o "vuelta a casa" el volumen se incrementa y concurren casi en los mismos horarios los tres buques, el de Fred Olsen, y los dos de Naviera Armas, para La Gomera-La Palma (Taburiente), y el de El Hierro, por lo que es habitual ver como el barco de El Hierro (Volcán de Tirajana) atraca para desembarcar el pasaje, y vuelve a salir para permanecer fondeado y poder permitir el embarque del de La Gomera y así poder despacharlo. "Esta prioridad se produce fundamentalmente, no porque la naviera quiera, sino porque de lo contrario el puerto sufriría un colapso total en sus accesos y superficie, dado que los barcos a estos destinos occidentales superan volumen de vehículos, carga y pasaje".

Según la Moción, la situación obliga a tiempos de demora considerables en la salida del buque a El Hierro, que en el caso de los domingos se ha traducido en algunas ocasiones en hora y media de retraso con respecto a su hora de llegada al puerto de La Estaca, con los consiguientes inconvenientes para los usuarios y un deterioro de la imagen del destino de aquellos que nos visitan.

Para Belén Allende, seo hace preciso la mejora de los accesos al recinto portuario e insistir en la conveniencia de dar a esta infraestructura una dimensión adecuada y ajustada a su creciente tráfico, "para ello es preciso la colaboración institucional de las administraciones implicadas, Gobierno de Canarias, Autoridad Portuaria como ente competente en materia de puertos, Cabildo de Tenerife y ayuntamiento de Arona en lo que se refiere a red viaria de accesos al puerto de Los Cristianos, y los cabildos implicados en los destinos marítimos, el de La Gomera, La Palma y El Hierro", declara.

En estos momentos en que Canarias, y El Hierro en particular, está registrando cifras récord en afluencia de visitantes y en movilidad de todos los canarios es preciso acometer actuaciones conjuntas específicas para mejorar los recintos portuarios como puntos neurálgicos de conectividad. "Se acerca un verano, y los problemas en nuestro puerto de referencia se agravarán sin lugar a dudas si no se aportan soluciones a corto y medio plazo. El puerto de Los Cristianos es un eje fundamental para nuestra conectividad y necesita un replanteamiento urgente, mientras tanto es preciso seguir demandando la construcción del puerto de Fonsalía, que contribuirá a mejorar la conectividad de las islas occidentales con Tenerife", reitera la presidenta herreña.

