El Hierro podría flexibilizar medidas si continua a la baja los datos de positivos por Covid

El Hierro/ El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, mantenía a primera hora de hoy miércoles, 2 de septiembre, una intensa reunión de trabajo con representantes del tejido empresarial herreño, especialmente del sector turístico, para informar y valorar las repercusiones de las últimas medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19 en El Hierro.

El presidente tuvo oportunidad de trasladarles que las decisiones adoptadas por consenso entre los representantes institucionales herreños han sido duras, a veces no entendidas por la ciudadanía local, pero que han respondido siempre a la prioridad que marca la defensa de la salud pública por encima de cualquier otra consideración.



Armas ha recordado que los últimos positivos han colocado a la isla por encima de los ratios establecidos por el propio Gobierno de Canarias y es lo que ha llevado a esta toma de decisiones cuyo objetivo es aplanar la curva cuanto antes y revertir esta realidad. "En nuestra responsabilidad está tener en cuenta todas las variables, no solo las económicas", recuerda.

Afortunadamente, los datos de afectados de los dos últimos días (solo 1 más en el día de ayer y con ningún positivo en el último centenar de test llevados a cabo) abren la esperanza de que en estos días se pueda revertir la situación y, durante el fin de semana, flexibilizar alguna de las medidas más drásticas adoptadas, como ha sido el cierre de playas y zonas de baños, sustituyéndolas por control de aforo.

El presidente, junto a la consejera de Turismo, Lucía Fuentes, les recordó, a su vez, que se mantienen abiertas las oficinas de información turística y que en El Hierro no se ha prohibido en ningún momento otro tipo de actividades, por considerarlas de menor riesgo, como es el caso del buceo, la pesca, el parapente o el senderismo, entre otras actividades.

Durante la jornada de hoy también se ha reunido el Comité de Seguimiento del Covid en El Hierro, en el que se incluyen representantes de ayuntamientos, Cabildo, Dirección Insular de la Administración del Estado, Sanidad y Educación, entre otros.

Una reunión en la que se han analizado los datos de los últimos días y los efectos de las medidas y protocolos de actuación preventiva acordados, entre otros.

Del aplanamiento de la curva y la reducción de positivos depende en estos momentos, a su vez, que pueda iniciarse la actividad educativa en El Hierro, como han trasladado las autoridades docentes.

El Comité puso de relieve que, con independencia de una cifra alta de contagios, hay que valorar que ninguno de ellos ha necesitado hospitalización y, en la mayoría de los casos, se encuentran totalmente asintomáticos.

Por otra parte, los grupos políticos del Cabildo herreño en Junta de Portavoces han acordado dirigirse a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias insistiendo en la necesidad de contar con más recursos en la función de seguimiento y rastreo de esta enfermedad , así como para la realización de las pruebas que resulten procedentes.

También han solicitado que se curse petición para dotar a la isla de nuevo de una ambulancia específica para el COVID. No tenerla supone que las ambulancias ordinarias de urgencias (medicalizada o soporte vital básico) queden inhabilitadas durante unas horas después del servicio, para desinfección y limpieza, lo que conlleva riesgos en caso de concurrencia de urgencias en el mismo o distintos municipios y deriva en ocasiones en mayores tiempos de "llegada" al lugar, como pusieron de manifiesto.

Alpidio Armas ha informó igualmente del ofrecimiento por parte del presidente del Gobierno de Canarias del envío de rastreadores del Ejército que, en coordinación con personal del área sanitaria de El Hierro, lleven a cabo esa función en la Isla, vital en estos momentos ante la propagación de contagios.

El presidente insiste en que se fomenta la coordinación interadministrativa como la mejor arma en estos momentos para hacer frente a los efectos de la pandemia en la isla. Las administraciones locales se han prestado en todo momento a colaborar con medios y recursos tanto con los responsables sanitarios como educativos en la isla.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)