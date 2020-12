El Hierro/ El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, presentará en nombre de la institución, y en representación de todos los afectados, sendas reclamaciones ante la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para depurar responsabilidades y los correspondientes daños y perjuicios por el 'apagón´ de los servicios telefónicos a los vecinos de Las Barranqueras en la zona de Las Playas del municipio de Valverde, el cual ha llevado a unos 24 usuarios a quedarse sin los servicios de voz, datos, e incluso sin telefonía móvil, desde hace varios días.



El presidente herreño se ha mantenido en permanente contacto con los responsables autonómicos de Telefónica para que se dé una solución definitiva y a la mayor brevedad posible a los afectados, "ante este error intolerable en el proceso de migración de las líneas de cobre a la fibra óptica que ha originado un "callejón sin salida", dado", según explicó, "se ha hecho sin tener en cuenta que la conexión a través de la fibra no está aún del todo operativa, lo que ha originado una desconexión total de los vecinos afectados".

"Y es que este apagón", añade Armas, se traduce además en graves perjuicios para la gente de esta zona, algunas de ellas teletrabajando en estos momentos, o en expectativas de recibir citas médicas, y otras cuestiones de gran importancia para su vida cotidiana, lo que a todas luces nos hace ver esta situación como impresentable si queremos avanzar en la igualdad de los españoles allí donde vivan". Alpidio Armas se refirió igualmente a la grave situación en la que queda el sector educativo, "alumnos y/o profesores de distintos ciclos que tienen que continuar con su formación en el modo no presencial".

Por su parte, Telefónica (Movistar) reconoce ante el Cabildo de El Hierro que la incidencia se debe a un error de organización por su parte, debido a las actuaciones que se están llevando en esta zona con el proceso que se está realizando para sustituir las tradicionales centrales de cobre por la red de fibra óptica, lo que ha ocasionado que los usuarios, en este caso, pierdan el servicio. El operador indica que los vecinos afectados deberán contactar con las oficinas de Movistar en Valverde para tramitar el establecimiento de los nuevos servicios en la modalidad que sea viable.

Mientras, desde el Cabildo de El Hierro se exige la mejora de los servicios técnicos de los que dispone el operador para actuar en la isla más occidental de Canarias que permita resolver con agilidad y con mayor inmediatez cualquier incidencia, máxime de esta gravedad. En tal sentido, el presidente insular, demandó de Movistar "más transparencia en cuanto al desarrollo y extensión de la fibra y de otras tecnologías, de cara", señala Armas, "a que la información sea más clara y fluida, y no se planteen dudas o improvisaciones como las suscitadas, que entendiendo que inicialmente era un problema de un usuario individual, resultó de todo un núcleo urbano".

Mientras, Telefónica avanza en su proceso de transformación de la red, lo que implica el apagado de sus centrales de cobre, la empresa despliega su banda ancha ultrarrápida en pro de la digitalización del servicio y la migración de sus clientes a la nueva tecnología. El Cabildo de El Hierro reconocía públicamente en este último mes el esfuerzo llevado a cabo por la compañía en la isla de El Hierro, donde ha dado un importante avance en los últimos meses en la extensión de la fibra óptica, "pero, indudablemente, no se puede permitir errores de este tipo por muy rápido que se quiera avanzar", afirma Armas.

