Armas expone las singularidades y demandas de El Hierro en el Senado

El Hierro/ El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, intervino a primera hora de hoy jueves, 18 de marzo, en el Senado en la ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Durante las dos últimas jornadas, senadores y presidentes de cabildos y de los consells insulares han exigido visibilidad a la realidad insular en la Cámara Alta.



El presidente herreño, quien intervino ante la Cámara de forma telemática, manifestó que resulta relevante que se conozca en el Senado de primera mano la realidad de todos y cada uno de los territorios insulares, así como de las ciudades de Ceuta y Melilla, con problemáticas y singularidades propias en cada uno de estos territorios.

Armas aprovechó la ocasión no solo de recordar las bondades y fortalezas de las más occidental de Canarias sino, especialmente, los problemas asociados a la ultraperiferia y a la doble y triple insularidad que padece como es el sobrecoste del transporte de personas y mercancías, el alto precio de la cesta de la compra y los carburantes y las especiales circunstancias que padecen los herreños en materia Sanitaria, dependientes de un hospital de referencia en isla capitalina para las dolencias y tratamientos más complicados, y en materia Educativa, ya que los jóvenes se ven abocados a dejar su isla natal muy pronto para continuar sus estudios en el exterior, lo que supone un alto coste para las familias.

Otra de sus principales demandas, tuvo relación con Gorona del Viento, que ha visto como se han reducido sus retribuciones en menos de la mitad de las que tenía en su creación en 2014, "lo que se contradice con el propósito de la generalización y potenciación del consumo de renovables para lo que hay ingentes cantidades procedentes de Europa", recordó

Alpidio Armas recordó que El Hierro es la gran desconocida, aunque ha alcanzado mayor nivel de conocimiento y notoriedad en los últimos tiempos a raíz de la erupción submarina, la apuesta por las energías renovables a través de Gorona del Viento o el protagonismo adquirido en una serie de ficción de gran éxito de público como es el caso de "Hierro", actualmente en pantalla en su segunda temporada.

Una isla conocida por ser la isla "del Meridiano" recordó Armas y el punto más suroccidental de Europa. Una tierra de emigrantes en una isla de naturaleza volcánica de 268 kilómetros cuadrados de superficie.

Con una población de "facto" cercana a las 8.500 personas (11.000 según datos censales) y una base piramidal amplia en la que domina la población con edad superior a los 65 años, lo que condiciona el desarrollo económico insular y la apuesta por las políticas relativas a asuntos sociales, como puso de manifiesto el titular del Cabildo herreño.

Con una economía sustentada en el sector primario, busca, al contrario del resto de Canarias, la diversidad incorporando un turismo diferenciado amante de la naturaleza (el 70% de su territorio cuenta con protección por su rico patrimonio natural y cultural, de hecho es Reserva de la Biosfera desde 2000 y Geoparque desde el 2014).

El Hierro cuenta con la Reserva Marina de Interés Pesquero del Mar de Las Calmas, un ejemplo mundial de gestión del Medio por parte de los pescadores, y "estamos los herreños decidiendo si finalmente aceptamos o no la propuesta del Gobierno Central de ser el primer Parque Nacional Marino de España, lo que da idea de la singularidad de los mares herreños por su riqueza geológica, por su flora y fauna marina", declaró Alpidio Armas.

GORONA

Armas dedicó parte de su intervención a hablar de Gorona del Viento y la Central Hidroeólica de El Hierro, "el proyecto más reconocido en la producción de energías limpias y renovables no solo de Canarias sino de España y Europa, condecorado por el Gobierno de Francia como el mejor proyecto de renovables del Mundo en el 2014", recordó. Un proyecto singular público-privado que ha logrado picos importantes de introducción en red de hasta el 100% de la demanda y una media en los últimos años del 60% de la energía consumida en la isla.

"No estamos contentos con estos números, y nuestro objetivo es que Gorona produzca el 100% de la energía que demanda la isla de forma permanente. Para eso necesitamos hacer inversiones en diversificar fuentes. Estamos considerando ampliar el abanico energético a solar y fotovoltaica, acumuladores, undimotriz y potenciación de autoconsumo, así como fomentar la utilización de vehículos eléctricos con recarga de energía limpia procedente de Gorona", dijo.

El Hierro cumple ya con los objetivos del Milenio y con la propuesta energética del 20/30. Aunque esta propuesta de El Hierro -denunció el presidente- choca frontalmente con las decisiones que en materia de retribución ha tomado últimamente el Gobierno Central. "Gorona tiene ahora una retribución que es menos de la mitad de la que tenía en su creación en 2014 y se contradice con el propósito de la generalización y potenciación del consumo de renovables para lo que hay ingentes cantidades procedentes de Europa", declaró. Por ello, el presidente animó a los senadores a que presenten iniciativas encaminadas a lograr que se mejore la retribución para este tipo de proyectos, que en el caso de Gorona no solo produce energía limpia, sino agua desalada con el excedente energético, con evidentes efectos positivos para el medio ambiente.

INMIGRACIÓN

También recordó la solidaridad del pueblo herreño ante la última oleada migratoria, llegando a acoger la isla hasta 500 inmigrantes en una isla de apenas 8.500 habitantes de hecho con recursos limitados. Una isla solidaria porque también ha sido históricamente emigrante, recordó. El presidente ofreció un detallado informe de cómo se ha abordado esta situación y que recursos se han puesto disponibles para atender esta emergencia, al tiempo que demandó que se recupere el antiguo centro de acogida de Echedo, una instalación estatal, como garantía para poder mejorar esta atención en eficacia y eficiencia de cara al futuro. "El nivel de compromiso de los herreños ha estado por encima del nivel de compromiso del Gobierno central en esta materia", recalcó.

TRANSPORTE

La conectividad es un aspecto esencial para mejorar las condiciones socioeconómicas de El Hierro recordó en la Cámara Alta el presidente.

Alpidio Armas cree que las conexiones aéreas de El Hierro con Tenerife son insuficientes y que resulta esencial establecer al menos dos conexiones aéreas diarias entre la más occidental y Gran Canaria sometidas a Obligaciones de Servicio Público, algo para lo que solicitó el apoyo de los senadores. Al tiempo que recordó la necesidad de un segundo salto para llegar hasta El Hierro desde Península y Europa, con el sobrecoste que supone para los no residentes.

En cuanto al transporte marítimo, El Hierro está sometida a la única OSP marítima que opera en Canarias, recordó, con 6 barcos semanales a Tenerife. Aunque las cifras de tráfico de pasajeros y mercancías han mejorado en los últimos meses, el presidente afirmó que resulta difícilmente entendible desde Madrid que el transporte de forraje para ganado sea más barato entre Península a islas capitalinas que entre estas y una isla menor como El Hierro.

El Hierro junto a La Gomera suele ocupar también los primeros puestos en el precio de la cesta de la compra, al no existir masa crítica suficiente para que se instalen pequeñas y medianas superficies, y el precio del combustible en El Hierro respecto a Tenerife es "escandaloso", dijo Armas. "Un vehículo con un depósito de 55 litros paga 20 euros más en El Hierro", puso como ejemplo ante la Cámara Alta.

AGRO

El Hierro es tierra agrícola, y en la actualidad cultiva plátano, piña y productos tropicales, hortalizas, entre otros. La isla tiene plantadas 130 hectáreas de piña tropical, 1,3 millones de kilos anual (Costa Rica, el mayor productor mundial cuenta una producción de 2,3 millones). Un sector que necesita de la diversificación a través del turismo, lo que permitirá el incremento de nivel de renta suficiente para el mantenimiento de la población. Un turismo no de masa, pero si con calidad y singularización, relató Armas en la Cámara.