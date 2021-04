El Hierro contará con una plataforma de ciencia ciudadana para evitar los riesgos de los desprendimientos

El Hierro/ El Hierro ha sido seleccionado como una de las tres localizaciones en las que implementar el piloto español para la creación del Observatorio Ciudadano del proyecto europeo AGEO, liderado por el Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España (CSIC) junto con la Universidad de La Laguna y La Palma Research Centre y en colaboración con el Cabildo, el Geoparque Mundial UNESCO y la Reserva de la Biosfera de El Hierro.

El Observatorio Ciudadano tiene como objetivo encontrar nuevas formas de cooperación entre la sociedad civil y las autoridades locales y demostrar que la participación de la ciudadanía en la prevención de los riesgos geológicos puede fortalecer los sistemas nacionales de riesgos. Se basa en el concepto conocido como ciencia ciudadana que no es otra cosa que la participación activa en la ciencia de la ciudanía, incluso de aquellas personas que no han tenido contacto previo con la ciencia. Esta actividad no solo beneficia a la ciencia, también permite a las personas que participan en ella adquirir nuevas habilidades y mejorar sus conocimientos.