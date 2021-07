Los consejeros del Cabildo de El Hierro con dedicación exclusiva deciden "congelarse" el salario en 2021

El Hierro/ El Pleno del Cabildo de El Hierro, en sesión extraordinaria celebrada ayer lunes, 26 de julio, aprobó la no aplicación de la actualización y revisión de las retribuciones de consejeros con dedicación exclusiva y consejera no electa para 2021, lo que se traduce en que no se aplicará el incremento salarial de 0,9% previsto para el funcionariado en esta anualidad.

Un gesto para con la sociedad en estos momentos de crisis económica derivada de los efectos de la Covid-19 por parte de los consejeros con dedicación exclusiva en la Institución que fue bien acogido por los distintos grupos.