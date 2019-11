El Ayuntamiento de Tuineje solicitará Puertos Canarios que se limpie y descontamine el Puerto de Gran Tarajal

Tuineje/ Esther Hernández cree que Coalición Canaria engañó al Consistorio al afirmar que el fondo marino estaba limpio. El Ayuntamiento de Tuineje ha mostrado su malestar por la desidia del anterior equipo del Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, y de Puertos Canarios tras el hundimiento de nueve embarcaciones el 28 de febrero de 2018, que provocó un importante derrame de hidrocarburos y otros contaminantes.



De los siete estudios que debían llevarse a cabo dentro del Plan de Vigilancia Ambiental, solo se han hecho cuatro y se desconoce qué ha sucedido con los tres restantes. Además, desde el mes de marzo de este año no se han vuelto a realizar análisis para conocer el estado de los fondos.

"Estamos de acuerdo en que todos muestren su preocupación por la nueva ubicación de la central eléctrica de El Charco, porque se trata de un tema de interés para la ciudadanía, pero se han olvidado completamente de todo lo que sucedió en el Puerto de Gran Tarajal y las consecuencias negativas que trae para el Municipio saber que el vertido no se eliminó completamente", explicó la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández.

"Voy a solicitar al Gobierno de Canarias y a Puertos Canarios que se limpie el muelle de basura y que se hagan los tratamientos de descontaminación oportunos", manifestó Hernández.

Desde el Ayuntamiento de Tuineje no se entiende cómo es posible que Puertos Canarios no finalizara el Plan de Vigilancia Ambiental previsto, ya que la población ha seguido haciendo uso de la playa y de todo el entorno costero de la zona sin saber que la limpieza no había sido finalizada. "Coalición Canaria nos engañó cuando dijo que el fondo marino ya estaba limpio y ahora se demuestra que sigue quedando basura", finalizó Hernández.

La alcaldesa de Tuineje solicitará una reunión con la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para conocer el alcance de la contaminación de la zona y poder informar a la sociedad al respecto.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)