Morales: "En estos casi diez años, hemos podido armar un proyecto de desarrollo ecosocial y sostenible para Gran Canaria"

Hace hincapié en que todos los cambios económicos y medioambientales que procura el Gobierno insular "están pensados para que nuestra gente viva mejor y las diferencias sociales se reduzcan".

"En estos casi diez años de un trabajo compartido con la sociedad de manera sosegada y dialogada, hemos podido armar un proyecto de futuro de Gran Canaria, de desarrollo ecosocial para la Isla, que está consiguiendo logros importantes en ese modelo de ecoísla que defendemos y que se reflejan en los indicadores económicos de los últimos años, tanto en crecimiento económico, creación de empleo y disminución la pobreza que, al final, es lo que nos ha permitido contar con este proyecto de futuro sostenible".

Así lo manifestó Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en su intervención en el foro organizado por el rotativo 'Canarias7, bajo el título 'Gran Canaria, una década de transformación', que tuvo lugar esta mañana, y en el hizo hincapié en que "los cambios económicos y medioambientales están pensados para que nuestra gente viva mejor y las diferencias sociales se reduzcan. Parte del malestar que se vive en nuestras calles nace de la sensación de que el crecimiento y el actual desarrollo no están llegando por igual a todas las capas de la sociedad y debemos reaccionar para evitar fracturas".

En su discurso, aseguró que, en este tiempo, "hemos conseguido una conjunción de esfuerzos públicos y privados, que nos está permitiendo el despliegue de un proyecto de transformación de la Isla que prioriza los elementos decisivos para alcanzar un desarrollo sostenible y para responder a los enormes retos que encierra el siglo XXI", aseveró. "La novedad de este tiempo que hoy analizamos es que estamos consiguiendo complicidades de amplios sectores que reconocen que el desarrollo de la ecoísla. Eso nos permite tener un libro de ruta para el progreso de Gran Canaria y afrontar las necesidades urgentes del presente y del futuro inmediato".

En este sentido, explicó que se trata de un modelo que avanza hacia la triple soberanía energética, hídrica y alimentaria, la diversificación sostenible de la economía en torno al turismo de la digitalización y la sostenibilidad social y medioambiental, la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático, la movilidad pública y sostenible, las economías azul y circular o el sector audiovisual, al tiempo que busca el equilibrio y la justicia social por la generación de empleo, la disminución de las brechas sociales y la igualdad.

"Y cuando esos proyectos han venido acompañados de un compromiso público y social sostenidos y sólidos, han salido adelante. Creo firmemente que estamos de nuevo en un tiempo de transformación y de cambio de ciclo clave para nuestra historia como pueblo. Y se dan también esas condiciones para hacerlo", sostuvo.

Expuso, asimismo, que la pujanza actual de Gran Canaria se sustenta en cinco factores: "un proyecto con prioridades estratégicas, colaboración de las iniciativas pública y privada, complicidad social, continuidad en la gestión y estabilidad de gobierno, unidos al elemento de un estilo de gobierno que genera confianza transversal", enumeró. "Un gobierno inversor, que crea actividad económica visible, constatable" y "un Cabildo, municipalista porque avanza de la mano con los 21 municipios, sin diferenciar colores partidistas. Una unidad de acción institucional insular imprescindible. Indiscutiblemente esta forma de actuar crea sinergias y fortalezas".

Cinco grandes dimensiones

El presidente Morales centró la transformación de la Isla en cinco grandes dimensiones: una isla sostenible, con las soberanía energética y alimentaria, la seguridad hídrica, las economías azul y circular, la movilidad sostenible, la mitigación y la adaptación frente al cambio climático, entre otros muchos asuntos; el cuidado de las personas y la lucha por la justicia social y la igualdad; la activación-diversificación económica y la modernización industrial y comercial; el turismo sostenible y el impulso cultural, patrimonio e identidad.

En concreto, en cuanto a la adaptación al cambio climático, afirmó que la descarbonización es el primer requerimiento y detalló que, para alcanzar la sustitución de toda la energía fósil por energía renovable y limpia, para ser el primer territorio insular del mundo con casi un millón de habitantes soberano en la producción de energía hemos dado y estamos dando tres pasos estratégicos: eliminar el sistema gasístico, con regasificadora, gasoducto, gas ciudad, etcétera; apostar por Salto de Chira, "como un elemento imprescindible para el almacenamiento de las renovables, que va a permitir la penetración de un 50%-70% de energía renovables y garantizará 750.000 m3 de agua para regar las cuencas de Tunte, Mogán, Tejeda y Artenara y medianías"; y la eólica marina, "que seremos el primer territorio en implantarla y será el remate necesario para la soberanía energética".

"Yo creo que es necesario que reflexionemos sobre la Isla que queremos para el futuro. Gran Canaria tiene elaborado una estrategia para la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. De hecho, es la única que lo tiene, además de un pacto por el clima con las alcaldías de los 21 municipios, así que la realidad aquí es bien distinta", apuntó.

Se refirió, además, a que la soberanía alimentaria "tiene que ser objetivo irrenunciable, porque es expresión y garantía de conservación del territorio, creación de empleo, reducción de la huella ecológica, lucha contra los incendios, preservación del paisaje y continuidad de nuestra gente en el entorno rural donde nacieron", comentó, para poner de relieve en este punto la importancia del Plan de Desarrollo del Sector Primario que ejecuta el Gobierno insular.

E, igualmente, señaló el avance en otra iniciativa que calificó como "fundamental para la sostenibilidad insular": la movilidad sostenible de Gran Canaria en el siglo XXI, el Tren de Cercanías de altas prestaciones, desde Las Palmas de Gran Canaria a Maspalomas", un proyecto que ya está concluido y a punto de iniciarse las expropiaciones de los terrenos donde se ubicarán las estaciones y la línea. "El Ministerio ha dado el primer paso en apoyar ante Europa la solicitud de subvención para poner en marcha una primera fase", especificó.

Avances en derechos y en justicia social

El presidente Morales también mantuvo que es preciso avanzar en derechos y en justicia social. "No son admisibles las desigualdades que soporta el 25% de nuestra población y, para reducirlas caminamos en varias direcciones: tenemos en marcha el Plan Sociosanitario más ambicioso de los últimos 20 años", con el que indicó que se crearán 1.650 plazas de las que 610 ya están en funcionamiento y el resto en proceso de ejecución, y con el que, además, se ha logrado un aumento de las personas atendidas que ha crecido exponencialmente con los centros de día o la atención domiciliaria, con más de 2.000 incorporaciones nuevas al sistema.

Del mismo modo, incidió en que otra línea de actuación sobresaliente son las ayudas a colectivos desfavorecidos, que se han incrementado durante la pandemia y en la compensación de sus consecuencias. "Las ayudas directas o a través de municipios para garantizar la alimentación a familias y personas vulnerables se han elevado hasta los 12 millones de euros. Lo mismo ha ocurrido con las ayudas al sector agrario, al sector ganadero y a las queserías que, en conjunto, se acercan a los 30 millones de euros, y el pequeño y mediano comercio, que ha recibido con ayudas específicas durante la crisis", comentó.

Un escenario que se complementa, como apuntó, con la activación y diversificación económica que la Corporación insular impulsa con un plan de inversiones propias que superan, en este momento, los mil quinientos millones de euros. Y es que, en este apartado, puso el acento en que "el Cabildo de Gran Canaria es la administración pública que más invierte en la isla. Y esta política promueve empleo, desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y apoyo a sectores emergentes con fuerte valor añadido".

Una acción que ha dado buenos resultados, de los que citó el crecimiento del 9% de la economía de la Isla en los últimos cuatro años, así como del PIB, en 1.544 millones de euros, hasta el último periodo con datos publicados en 2021, y que ha repercutido en el Producto Interior per cápita, con una subida del 9,65%. Además, el número de empresas ha subido en 950 y el de autónomos en 8.049.

En lo que respecta al empleo, recalcó que, en este período, ha crecido en un 25% y la tasa de paro ha bajado del 33% al 15,7%. "Me alegra especialmente que la tasa de paro juvenil haya pasado del 42% al 21% durante estos años", apostilló. "El avance es muy considerable y, sobre todo, confirma que vamos en la dirección correcta".

Un turismo 'ordenado'

Al tratar el tema turístico, Antonio Morales remarcó que la visión del Cabildo es que no todas las islas son iguales, ya que cada una tiene una realidad bien distinta. "En Gran Canaria no se ha hecho un macroproyecto turístico en los últimos 20 años y el último hotel que se construyó fue hace 15", sentenció. "Esta es una de las pocas islas que tiene ordenado el desarrollo turístico para los próximos años y su crecimiento no tiene nada que ver con el de otras. De hecho, Lanzarote crece un 75%, Fuerteventura casi un 100, Tenerife un 35 y Gran Canaria un 15, en los últimos 25 años y en los últimos 10, solo hemos crecido un 1%, 9.000 habitantes", comentó.

"Nosotros no tenemos problemas con las aguas fecales que van al mar, no estamos sancionados por la Unión Europea ni tenemos emergencia hídrica ni marina. Estamos trabajando en un modelo de protección del medio natural. Llevamos años trabajando en las Dunas, estamos trabajando en Bandama. Estamos diseñando una propuesta para El Nublo", añadió. "No todas las islas son iguales y hemos visto cómo la gente no ha salido a la calle de la misma manera en todas ellas", zanjó.

En este sentido, resaltó que "el cambio de modelo turístico se ha iniciado en la Isla. Estamos desarrollando un trabajo coherente con el proyecto de ecoísla que implementamos y profundizamos en los elementos que consolidan un turismo sostenible. Es otro de los asuntos en los que hemos insistido mucho en los últimos años. Y no dejamos de ser cuestionados por ello", recordó.

Sin embargo, se congratuló de que "parece que ya todos coincidimos que el crecimiento infinito no puede ser el objetivo. Tenemos que seguir trabajando para mejorar la calidad del destino, haciéndolo más sostenible y generando servicios de alto valor añadido vinculados a la cultura, la gastronomía y el medioambiente que puedan ser provistos por actores locales", zanjó.

Opinó, del mismo modo, acerca de la regulación de los usos de la vivienda, para asegura "que se hace altamente necesaria, especialmente la de uso vacacional de grandes tenedores en el conjunto del territorio", sentenció, para enfatizar en que se debe limitar la compra de viviendas por personas extrajeras de alto poder adquisitivo, así como poner barreras al crecimiento incontrolado y arbitrario de los precios del alquiler y construir vivienda pública.

"Somos conscientes de que aquí hay un problema muy serio con el tema de la vivienda. Que una tercera parte esté en manos de extranjeros, no se haya hecho vivienda pública en las últimas décadas, que haya 211.000 viviendas vacías en Canarias nos tiene que llamar a la reflexión", lamentó. "Hay jóvenes que tienen incertidumbre sobre su futuro económico en la búsqueda de empleo y también sobre la habitabilidad, en la búsqueda de vivienda. Este es un asunto para el que tenemos que aunar competencias todas las administraciones, y mucho más las que tienen competencias, pero, desde luego, hay que trabajar unidos para garantizar el futuro de las nuevas generaciones". concluyó.