Los Tarahales estrena su renovada carretera financiada por el Cabildo con 2,8 millones de euros

El presidente insular anuncia que Cabildo y Consistorio capitalino seguirán trabajando "en la línea de mejorar la calidad de vida, las infraestructuras y los equipamientos, y de proponer alternativas de vanguardia en torno a la energía y las comunicaciones"Gran Canaria, 4 de junio de 2024. Las y los vecinos del barrio capitalino de Los Tarahales y, por extensión, de toda la Isla, ya disfrutan de una carretera recién renovada y dotada de aceras, zonas verdes, alumbrado y redes de saneamiento y pluviales y de telecomunicaciones, fruto de las obras de acondicionamiento que ha financiado el Cabildo de Gran Canaria con 2,8 millones euros procedentes del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos que sostiene el Gobierno insular, a través de su Consejería de Cooperación Institucional, encabezada por Carmelo Ramírez.El líder del Ejecutivo insular, Antonio Morales, acompañado por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal capitalino de Planificación y Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, visitaron esta mañana la vía ya culminada y pudieron comprobar 'in situ' el óptimo resultado de unos trabajos con los que se ha dado respuesta a una demanda vecinal que ya duraba cerca de 40 años.Y es que este cambio radical de la carretera ha sido posible gracias a una nueva colaboración entre ambas instituciones, en la que la Corporación insular ha financiado íntegramente el proyecto que ha elaborado el Gobierno municipal. De hecho, como manifestó el presidente Morales, "el Cabildo de Gran Canaria es el único de todo el Archipiélago que cuenta con planes de cooperación con los municipios y con las mancomunidades de la Isla, para hacer posibles obras que, como ocurre en este caso, tienen una alta demanda social y con las que se generan equipamientos básicos para la población".A este respecto, recordó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibe de ese Plan 20 millones de euros durante este mandato, para hacer frente a proyectos de estas características y atender así las demandas ciudadanas.Así, Morales sostuvo que la obra ejecutada en la Recta de los Tarahales tiene "un carácter histórico, porque se trata de la vía de conexión de la ciudad con el Norte de Gran Canaria y no reunía las condiciones necesarias de seguridad, de permeabilizar la vida diaria de la ciudadanía y de las empresas con el entorno. Y ahora hemos visto cómo ha ganado en calidad, cómo permite que pueda utilizarse por las personas que viven aquí para caminar, para verse, para reunirse, en resumen, para compartir espacios que antes les estaban vedados".En este escenario, el presidente insular anunció que el Cabildo y el Ayuntamiento capitalino van a seguir trabajando de manera coordinada, para satisfacer otra demanda vecinal: la conexión de esta vía con la circunvalación. "Estamos trabajando en eso", aseguró, para añadir que también se contempla la posibilidad de avanzar en una comunidad energética con los empresarios del lugar, a los que se pueden sumar las comunidades vecinales. "Vamos a seguir trabajando en la línea de mejorar la calidad de vida, las infraestructuras y los equipamientos, y de proponer alternativas de vanguardia en torno a la energía y a las comunicaciones", sentenció.

Por último, agradeció su esfuerzo a las y los miembros del equipo técnico, al Ayuntamiento y a los propios vecinos y vecinas de Los Tarahales, "que tambiñen han sido impulsores de un proyecto necesario y han propiciado que haya salido adelante con éxito", concluyó.

Por su parte, Carolina Darias destacó durante la visita que "hemos hecho una intervención muy importante, que garantiza la seguridad vial y la accesibilidad, y sobre todo ofrece un mejor disfrute de la ciudadanía de este paseo, ampliando las aceras, dando más seguridad para el tránsito de los peatones con lomos de asno, pero también una nueva iluminación con 85 luminarias tipo led", señaló.

"Esta actuación", continuó la alcaldesa, "es una nueva regeneración de todo este espacio urbano de la que los vecinos y vecinas de Los Tarahales están encantados, porque les permite hacer una vida activa y también supone una mejora para las empresas de este polígono, al ofrecerles un mejor espacio para su actividad económica".

Darias recalcó, por último, el trabajo realizado en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria a través del Plan de Cooperación, "que demuestra cómo con el trabajo conjunto entre las administraciones podemos contribuir a mejorar la vida de la gente", zanjó.

Una vía diseñada para las y los ciudadanos

Ambas autoridades coincidieron en describir la zona mejorada como una vía diseñada para el disfrute y la seguridad de las y de los ciudadanos, después de que la Recta que discurre entre el cruce de Los Tarahales y el Colegio Arenas haya sido sometida a una transformación integral.

Y es que la antigua carretera, que cuenta con calzada única de dos carriles de circulación, uno por cada sentido, tenía un margen derecho, en dirección a la calle Lomo La Plana, en el que no había aceras y se utilizaba como una banda de aparcamiento no ordenado. Además, en dirección a la calle Lomo San Lázaro y aunque los márgenes eran algo más amplios y había zonas pavimentadas o con aceras, no existía continuidad en los recorridos, ya que se veían interrumpidos por los muretes de separación de parcelas y por los numerosos vehículos aparcados sin orden, en línea o en batería.

Pero, hoy, el panorama es radicalmente diferente y la Recta es otra, porque se ha reordenado su sección transversal, para compatibilizar la circulación rodada con los espacios de aparcamiento, los recorridos para peatones y las zonas verdes, y, de este modo, se ha proporcionado una continuidad peatonal a todo el tramo, con la creación de aceras en ambos márgenes, siempre con las condiciones de accesibilidad adecuadas.

De igual manera, la vía dispone de nuevas redes de saneamiento y de pluviales en la traza de la calzada y se han dejado previstas las acometidas domiciliarias de cada parcela, para su futura conexión.

Se ha renovado, igualmente, todo el alumbrado público, con la instalación de iluminarias de led de 22W energéticamente eficientes, y se ha cambiado y adecuado a la normativa vigente el cuadro regulador de ese alumbrado.

Y, finalmente, para la red de telecomunicaciones, se ha dejado prevista una canalización de cuatro tubos de PVC de 110 milímetros de diámetro, con objeto de que las empresas de telefonía puedan soterrar las redes aéreas actualmente existentes en la zona.

Satisfacción entre asociaciones vecinales y empresariales

Los resultados de la culminación de este proyecto han sido acogidos con satisfacción por parte de las asociaciones vecinales y empresariales del lugar. Así lo transmitió Aurelio Martel, presidente de la Zona Industrial de Los Tarahales, al subrayar que "es obvio que, cuando los políticos se ponen de acuerdo, la beneficiaria es la ciudadanía. Me alegra muchísimo la cooperación entre el Cabildo y el Ayuntamiento, que han trabajado como un solo equipo y nos han dado una alegría que llevamos demandando hace más de 40 años".

En términos similares se expresó Ramón Hernández, portavoz vecinal de la plataforma 'Reacciona Los Tarahales', para quien esta iniciativa "supone un salto sustancial en la mejora de la vida de la gente y de las empresas, con la apuesta decidida que han hecho el Ayuntamiento y el Cabildo a través del Plan de Cooperación, con una inversión sin precedentes en este barrio", reconoció. "Y es una mejora sustancial también para los barrios colindantes, para la ciudad y para la Isla. En definitiva, es lo que estábamos buscando: que se resolviera esta demanda histórica y que ahora sea logrado, porque hemos encontrado la sensibilidad de estos dos gobiernos, que han apostado por hacer realidad este proyecto".