El Cabildo impulsa comunidades energéticas en los municipios menos poblados con la Oficina de Transformación Comunitaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presentó a la ciudadanía isleña la nueva Oficina de Transformación Comunitaria en Municipios de Reto Demográfico, creada a través del Consejo Insular de la Energía y destinada a impulsar la generación de energía limpia mediante proyectos energéticos comunitarios, en las nueve localidades menos pobladas de la Isla. Se trata de otro paso delante de la Corporación insular en su reto de abordar y resolver el cambio climático como un imperativo ambiental y una obligación moral, además de llevar a cabo esta tarea de forma correcta, para que pueda convertirse en una de las mayores oportunidades económicas y sociales para la ciudadanía isleña.

El presidente Morales, que estuvo acompañado en el acto por el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, hizo hincapié en que la Oficina de Transformación Comunitaria en Municipios de Reto Demográfico de Gran Canaria se centrará en proyectos de Agaete, Artenara, Firgas, La Aldea de San Nicolás, Moya, Tejeda, Valleseco, Valsequillo y la Vega de San Mateo y su objetivo es "reforzar la cobertura a los nueve municipios menos poblados de la Isla, unos territorios rurales con una enorme potencialidad para un proyecto de estas características", manifestó.

"Dichos municipios merecen una atención personalizada e iniciativas de desarrollo local focalizadas en materia de comunidades energéticas locales, puesto que la descentralización energética permitirá a los municipios y a la ciudadanía tener un mayor control sobre sus fuentes de energía y reducir su dependencia de las convencionales", mantuvo el presidente insular. Asimismo, explicó que la nueva Oficina está integrada por cinco técnicos de diversas especialidades, contratados por el Consejo Insular de la Energía, que van a trabajar de manera directa en cada zona.

"Se trata de dar participación a la sociedad civil, a los pequeños municipios de la Isla, para crear comunidades energéticas y avanzar a través de la fotovoltaica, del sol que produce energía en nuestra Isla, en la creación de comunidades energéticas de autoconsumo", abundó Morales. "Esto contribuye a luchar contra el calentamiento global, a romper nuestra dependencia de los combustibles fósiles, a avanzar en nuestra soberanía energética y a hacer posible la democratización de la energía".

Expuso, igualmente, que el presupuesto total del proyecto asciende a 700.000 euros, de los que 560.000 se corresponden con la ayuda concedida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Unión Europea, a través de los fondos 'Next Generation'.

"Desde el Cabildo de Gran Canaria y el Consejo Insular de la Energía estamos convencidos de que esta Oficina de Transformación Comunitaria en Municipios de Reto Demográfico de Gran Canaria generará un gran impacto local en el territorio y ayudará a combatir el reto demográfico, mediante proyectos de transición energética sociales, democráticos y sostenibles", vaticinó el líder del Ejecutivo insular. "Y desde aquí, les decimos hoy a la ciudadanía de estos municipios y a sus alcaldes que, si hay ciudadanas y ciudadanos interesados en poner en marcha proyectos de este tipo, les vamos a facilitar la información y el soporte que precisan", garantizó.

Incidió, además, en que todas las comunidades energéticas que va a impulsar este nuevo servicio se van a conformar siguiendo un modelo cooperativo centrado en las personas, basado en el autoconsumo, que promueve la energía limpia de kilómetro cero, sin ocupar grandes espacios antropizados y que aporta soluciones para hacer frente a la pobreza energética.

"En definitiva, es un modelo que se caracteriza por el impulso del autoconsumo, el empoderamiento de las personas como 'productores-consumidores' y el compromiso con el cuidado del planeta. Un modelo que demuestra que a partir de pequeñas cosas se pueden hacer cosas grandes desde el punto de vista energético y medioambiental", sentenció. "En otras palabras, esta Oficina de Transformación reforzará nuestro modelo de ecoísla no solo desde el punto de vista energético, sino también social y económico, brindando nuevas oportunidades en municipios que lo tienen más complicado".

Porque, tal y como destacó, "el Cabildo de Gran Canaria viene trabajando en la proyección de comunidad energética en esta Isla desde hace mucho tiempo y no somos solo la que posee una mayor proyección de comunidades energéticas, sino que somos la que cuenta con la mayor producción de energía limpia y, en volumen total, superamos casi en diez puntos al siguiente territorio insular", cifró.

"Y también somos la única Isla que ha conseguido un acuerdo con el Gobierno estatal para implantar la eólica marina en nuestras aguas", continuó, "y la única que dispone de un sistema de almacenamiento de innovación tecnológica puntero y de vanguardia en Europa, Salto de China, que nos va a permitir almacenar y producir, de manera que, en los próximos años, en Gran Canaria vamos a tener un 70% de energía limpia", aseguró. "Tenemos todo el trabajo realizado y ahora nos queda ir desarrollando todas esas propuestas con pasos como el que hoy presentamos".

Raúl García Brink, por su parte, coincidió en que esta nueva iniciativa permite "caminar hacia la soberanía energética en los nueve municipios más pequeños de la Isla, donde lo tienen más difícil para realizar esa transición hacia las energías limpias y donde vamos a intentar que haya proyectos comunitarios que beneficien a toda la ciudadanía con energía verde, energía de kilómetro cero, es decir, energía que se consume ahí donde se produce y, por lo tanto, estamos hablando también de democratización de los precios y del acceso a esa energía".

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento remarcó la relevancia de este proyecto, ya que se trata de un proceso de participación ciudadana, "incluso para aquellos que no tengan una cubierta o no tengan un techo, pero que se pueden beneficiar también de la energía renovable, porque en un radio de dos kilómetros es posible conectarse a esa energía, a esa comunidad energética y beneficiarse de todas las ventajas que tiene, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como también de la factura energética".

El plan de trabajo arranca este mismo mes de junio

El presidente del Gobierno insular informó de que el plan de trabajo de la nueva Oficina de Transformación Comunitaria en Municipios de Reto Demográfico se iniciará este mismo mes de junio y finalizará en septiembre de 2025, mediante un proceso que consta de tres fases.

Así, en primer lugar, se pondrán en marchas las tareas de difusión, mediante jornadas informativas a la ciudadanía, acerca de energía fotovoltaica, autoconsumo colectivo, comunidades energéticas y subvenciones y otras líneas de financiación, entre otros. Además, se ofrecerán cursos especializados sobre la constitución de comunidades energéticas, explicación de los medios disponibles (asesoría técnica, jurídica y económica), cuestiones concretas del municipio y posibles comunidades energéticas que se vayan a constituir en el mismo.

La segunda fase se centrará en el acompañamiento, a través de una oficina presencial y otra virtual, junto a una delegación en cada municipio. Y, la tercera etapa se basará en el asesoramiento técnico, jurídico y económico durante el proceso de creación y funcionamiento de las comunidades energéticas, en lo que se refiere a la solicitud de subvenciones, estatutos de constitución, planes de negocios, viabilidad económica de proyectos, evaluación de cubiertas y estudio de potencial fotovoltaico, entre otros asuntos, así como la celebración de distintos talleres.

Seis nuevas comunidades energéticas en la Isla

En su intervención, Antonio Morales puso el acento en que, este nuevo departamento es una ampliación de la Oficina de Transformación Comunitaria y Transición Energética de Gran Canaria, que se creó en 2022, con la que, hasta ahora, ya se han creado seis comunidades energéticas: la Comunidad Energética Zona Industrial de Arinaga Sociedad Cooperativa Canaria, la Industrial de Jinámar, la de Barranco de Arguineguín, la de Siete Palmas, la de Ciudad de Telde y la de Playa del Inglés. "Y no solamente ha creado esas comunidades, con todo lo que ello implica, sino que también ha buscado financiación para llevar adelante estos proyectos, prestando un apoyo técnico inestimable", concretó.

Y es que, según sus palabras, las instalaciones en todo el mundo y en Canarias van en una sola dirección: hacia las energías renovables y, especialmente, hacia la energía solar. "La actual crisis energética, que se sumó a la crisis climática y generó mucha inflación, ha dejado aún más claro por qué Gran Canaria debe comprometerse aquí y ahora para realizar grandes inversiones en la generación de energía limpia y eficiencia para poner fin a su elevada dependencia de los combustibles fósiles", aseveró. "Y es de vital importancia que esta transición hacia la soberanía energética tenga lugar de forma democrática y socialmente justa".

Con esa premisa, consideró que las inversiones en proyectos locales de energías renovables deben ser realizadas, principalmente, por la ciudadanía de cada municipio, en colaboración con el Cabildo y los ayuntamientos. "Y en Gran Canaria ya lo estamos viendo, con un gran crecimiento del autoconsumo, una señal de que las y los ciudadanos y las empresas han seguido el camino de la energía solar para reducir las facturas de energía", constató.

De hecho, puso de relieve que la Isla encabeza la instalación y producción de energía eléctrica limpia mediante el autoconsumo en Canarias, según los últimos datos suministrados por Endesa, que le adjudican el 47,05% la energía limpia del Archipiélago. "Ahora bien, no basta con el mero autoconsumo", sostuvo. "Los proyectos energéticos comunitarios contribuyen a la resiliencia local, ya que la comunidad participa activamente en el proceso colectivo de toma de decisiones y en las inversiones de la iniciativa, cuyos beneficios se reinvierten en la comunidad energética y en sus miembros".

Declaró que la crisis actual ha demostrado lo importante que es comprender que la emergencia climática es difícil de abordar y recalcó que muchos gobiernos municipales tienen dificultades para pasar de las buenas intenciones e ideas a la acción. "Muchos ayuntamientos se han comprometido con objetivos energéticos o climáticos, pero alcanzarlos puede resultar difícil por su tamaño, población o falta de recursos financieros y monetarios. Por eso, el Cabildo lleva apostando desde hace más de un año por la Oficina de Transformación Comunitaria", subrayó.

"A partir de la directiva de la Unión Europea que creó las comunidades energéticas, se ha abierto un camino que permite un cambio profundo a la hora de consumir la energía eléctrica y que empodera a las personas, para que rescaten la energía, la gestionen, reduzcan sus costes energéticos y se comprometan activamente para cuidar el planeta", atestiguó.

A este respecto, especificó que se trata de entidades vitales, que ofrecen asistencia administrativa, técnica, financiera, así como en diferentes aspectos sociales y participativos a las comunidades energéticas, además de jugar un papel fundamental en la guía de las mismas, a través de las complejidades de las iniciativas energéticas, para asegurar el éxito del proyecto. Y, también, se ocupan de cerrar la brecha de información, para que la ciudadanía esté bien informada de las medidas de eficiencia energética y de los proyectos de energía solar, de cara a empoderar a las comunidades para que adopten la energía renovable "y la Oficina de Transformación Comunitaria y Transición Energética de Gran Canaria ya lo ha demostrado con creces", concluyó.