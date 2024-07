El Puerto de Las Palmas ejecuta sus obras sin alterar la fauna y la flora del entorno

En la jornada han participado también con diferentes charlas la directora de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria, Antonia Bordón; la doctora en Biología y responsable del Área de Medio Ambiente de Gaia Consultores Insulares, Felisa M. Hodgson; el oceanógrafo y gerente de Operaciones de la empresa ECOS Estudios Ambientales y Oceanografía, Gregorio Louzara; el biólogo veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira, Pascual Calabuig; el doctor en Biodiversidad y Conservación y graduado en Biología del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife del Organismo Autónomo de Museos de Tenerife, Alberto González; y el experto en museística y director gerente de Gaia Consultores Insulares, Luis Gortázar.

El objetivo del Programa de Seguimiento Ambiental, que se aprobó en 2018 y ha sido desarrollado por GAIA consultores insulares S.L.U. junto con ECOS Group, es disponer de información continuada y actualizada sobre la incidencia y la evolución ambiental del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Las Palmas, que se aprobó en 2008 y que incluye obras relevantes como la dársena de África y la ampliación del dique Reina Sofía, entre otras. Para ello, se ha analizado el estado de ejecución y cumplimiento de los objetivos ambientales, así como los principios de sostenibilidad; también se ha realizado un seguimiento de los efectos ambientales negativos y de la efectividad de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

En esta línea, se han estudiado aspectos ambientales tales como la calidad de las aguas, el cambio climático, la dinámica litoral y el clima marítimo, los fondos marinos, la fauna y la flora, la Zona Especial Canaria 'Área Marina de La Isleta' y 'Bahía de Confital', el Espacio Natural Protegido 'Paisaje Protegido de La Isleta C-22', el paisaje, la población y la salud humana, la actividad pesquera, la ocupación del territorio y la contaminación del suelo, y otros factores como el consumo de agua, de energía, la generación de residuos y la transformación del suelo.

El Programa de Seguimiento Ambiental concluye que las afecciones de las obras que se desarrollan en el puerto no son relevantes sobre las condiciones ambientales del entorno donde están, es decir, no alteran dichas condiciones.

En este sentido, Beatriz Calzada ha enfatizado en el "extremo cuidado que desde la Autoridad Portuaria se tiene para con la biodiversidad, el paisaje y el agua marina en cada actuación realizada y en cada obra que ha de poner en marcha este puerto". Así, explicó que las obras que se están ejecutando en estos momentos y a las cuales se les está haciendo este seguimiento ambiental "no han alterado la biosfera, la marina, las aves ni ninguno de los elementos que estamos controlando". Con todo, aseveró que "las aguas están en perfecto estado, son claras y óptimas, no ha habido daños a la fauna y tampoco a las plantas. Además, ha crecido el número de aves que usan el puerto para la nidificación, lo que es señal de que tienen mucho alimento en nuestras aguas. Ejemplo de ello es que tenemos la mayor comunidad de charranes de Canarias, un ave que sólo se reproduce si las aguas están limpias", y añadió: "El compromiso con el medio natural no se discute, es un camino que recorremos uniendo el desarrollo económico del puerto con la conservación y la protección del medioambiente", apostilló

Guía del litoral y del Puerto de La Luz y de Las Palmas

Asimismo, durante las jornadas se ha dado a conocer el libro 'Guía del litoral y del Puerto de La Luz y de Las Palmas' que está editando la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y en el que se rinde homenaje al patrimonio industrial, arquitectónico, artístico e inmaterial del puerto

Beatriz Calzada recordó que el Puerto de Las Palmas nació para abastecer de carbón, agua y víveres a los buques que hacían escala en Canarias. "Hoy, 141 años después, esa primera piedra ha dado lugar al desarrollo del mayor puerto del Atlántico Medio y hub tricontinental de transporte y logística", dijo, y añadió: "El compromiso con el medio natural con el que convive la actividad portuaria no atiende a fisuras, como tampoco lo hace el patrimonio que nos permite conocer la historia y la evolución de un puerto que ha sido, es y será clave en el desarrollo de la sociedad y de la economía de Las Palmas de Gran Canaria, de Gran Canaria y de todo el archipiélago canario".

La 'Guía del litoral y del Puerto de La Luz y de Las Palmas' cierra el ciclo de la trilogía editada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, tras el 'Catálogo de especies marinas del Puerto de Las Palmas' y el 'Catálogo de aves del Puerto de Las Palmas'.