El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha hecho entrega de las llaves de 16 viviendas de promoción pública ubicadas en el barrio de El Cristo, en el término municipal de Ingenio, en Gran Canaria, tras más de 9 años sin hacerlo en la provincia de Las Palmas.

En el acto, en el que también ha participado el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, Pablo Rodríguez ha destacado que "esta entrega reafirma nuestro compromiso con el derecho a una vivienda digna para los canarios y canarias más vulnerables del archipiélago, mejorando sus condiciones de vida al ofrecerles un hogar seguro y digno. Este acto es parte de un plan más amplio para reducir el déficit habitacional y responder a las crecientes necesidades sociales en materia de vivienda pública".

"Hoy damos un paso histórico y necesario. La sociedad grancanaria, y canaria en general, no puede esperar más. Todos y todas tienen el derecho a acceder a una vivienda digna, y a poder iniciar su proyecto de vida, con todas las garantías. Desde que iniciamos esta legislatura, nos marcamos como objetivo principal hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para agilizar los procesos y articular diferentes mecanismos que favorecieran la puesta en el mercado de más viviendas, ha señalado.

"Cumplimos con nuestra gente, para cambiar sus vidas, y también para que las nuevas generaciones tengan más y mejores oportunidades de futuro", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, ha señalado que "el agradecimiento al Gobierno de Canarias no nos cabe en el pecho. Trabajaremos de la mano de ellos y siempre pidiéndoles más, porque familias en este municipio son muchas y no duden de que lucharemos para buscar más suelo a fin de que no sean 16,8 y 12 sino las viviendas que hagan falta. Todos nos merecemos un techo y un plato de comida caliente. Es un compromiso y no podemos mirar para otro lado".

Una oportunidad para desarrollar un proyecto de vida

Esta promoción pública en régimen especial ha sido destinada a personas cuya renta sea inferior en 1,5 veces al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y por el que pagarán un alquiler asequible que no supera el 12% de los ingresos de la unidad familiar.

Las 16 viviendas, para las que se ha destinado una inversión de 1.961.000 euros, son de diferentes tipologías y se distribuyen en un edificio de dos plantas y un sótano. Asimismo, se contempla una casa tutelada que será entregada al ayuntamiento para su gestión. Los inmuebles tienen en su interior de uno a cinco dormitorios y están adaptados a personas con movilidad reducida, contando con todas las comodidades y servicios necesarios.

Impulso a la vivienda en Gran Canaria

Dentro del Plan de Vivienda de Canarias, el ICAVI cuenta, actualmente, con ocho actuaciones en marcha: dos de ellas en ejecución de 8 inmuebles en Ingenio y 7 en Gáldar; un proyecto adjudicado en el municipio de Teror, que permitirá desarrollar 18 inmuebles; tres iniciativas aprobadas y pendientes de licitar las obras en Telde que permitirán desarrollar más de 70 viviendas, y dos pendientes de aprobación de proyecto en La Capellanía, en el término municipal de Ingenio, y en Santa Lucía de Tirajana. Asimismo, el ejecutivo ha finalizado las obras de 16 viviendas de promoción pública en El Cristo, Ingenio.

El Plan también ofrece subvenciones directas destinadas a la construcción, como la que se ha otorgado a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA) para el desarrollo de 268 viviendas públicas en régimen de alquiler, de las que 241 están situadas en el barrio de Tamaraceite Sur y otras 27 en la calle León y Castillo.

Además de la construcción, el ICAVI está desarrollando el programa seis, destinado a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, junto con ayuntamientos y cabildos a través de 5 actuaciones para las que ya se ha adjudicado la redacción de 2 proyecto para la ejecución de 34 viviendas en Santa Lucía de Tirajana, otras sos proyectos de 26 inmuebles cada uno en Gáldar y 45 en Santa María de Guía.

Por último, la empresa pública Visocan promueve actualmente la construcción de varias promociones en los municipios Santa Lucía de Tirajana e Ingenio, y concluido otro ya en Agaete.