Morales garantiza que Chira-Soria no tendrá torretas ni tendido aéreo, irá todo soterrado

Las Palmas de Gran Canaria/ El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, garantizó hoy que la central hidroeléctrica de Chira-Soria no tendrá "ninguna torreta", que el cableado irá todo soterrado y, además, el material extraído de la caverna irá destinado a rehabilitar lugares degradados por la extracción de áridos y antiguas canteras como la del Barranco de Tirajana.

Así lo anunció hoy el presidente tras la alarma social generada en torno a esta posibilidad recogida en el proyecto de Red Eléctrica como es "lógico" porque propone un cableado aéreo apoyado en torretas desde Arguineguín a la central, y además considera positiva la implicación y preocupación ciudadana, máxime en este periodo de información pública abierto precisamente para presentar alegaciones.



Por ello, explicó que en poco más de una semana tendrá el exhaustivo informe elaborado por el Cabildo, que trabaja de forma transversal con todos sus departamentos implicados, desde Medio Ambiente y Patrimonio Histórico a Política Territorial y Obras Públicas, y que presentará a la población, si bien ya está en condiciones de adelantar que existen alternativas viables y seguras para que el cableado sea soterrado, algo que será una exigencia del Cabildo como entidad propietaria de las presas e impulsora del proyecto.

La central Chira-Soria "es un absolutamente necesaria para Gran Canaria, nadie puede poner en duda que nosotros defendemos un modelo sostenible", aseveró Morales, quien subrayó que las renovables son uno de los pilares para romper la dependencia de los combustibles fósiles y alcanzar las mayores cotas posibles de independencia energética. Canarias es una de las comunidades con mayor huella ecológica, con mayor volumen de emisiones de carbono, y luchar contra el cambio climático y sus efectos en las islas es una cuestión "inexcusable" y, por ende, la penetración de las renovables.

"Ya conocen nuestra trayectoria –prosiguió-, hemos conseguido que no se implante la regasificadora en esta tierra, claramente obsoleta y perjudicial para las renovables, y nos hemos opuesto al aire propanado y el gas ciudad porque es incompatible con ese desarrollo", por no mencionar que requerían la vuelta a las cocinillas de gas.

Un sistema aislado como el de Gran Canaria precisa equipamientos de almacenamiento que permitan conservar la energía que se produce en horas valle sin consumo para que no se pierda y utilizarla cuando sí hace falta, y es en este contexto en el que la central de Chira Soria es "absolutamente necesaria".

Asimismo, el presidente explicó que Chira Soria no puede ser sustituida por baterías o coches eléctricos, que también son necesarios, pero no como sustitutos, sino como complemento a la central.

"Nadie puede dudar que defendemos una isla sostenible, no vamos a poner en ningún caso en riesgo nuestro patrimonio cultural, natural ni arqueológico de Gran Canaria y para ello pondremos todos los condicionantes necesarios".

