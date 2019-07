El ayuntamiento recurre el informe desfavorable del Cabildo, al permiso de acampada temporal en Tasarte

La Aldea de San Nicolás/ El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás presentó hace unos días, un recurso al informe de compatibilidad desfavorable emitido por el Cabildo de Gran Canaria, y que es preceptivo para que el Consistorio pueda conceder el permiso de acampada temporal en Tasarte. Desde el Consistorio se justifica la concesión de los permisos a esta actividad, por no haber cambiado la normativa aplicable en esta situación, como el planeamiento insular, la ordenación del espacio natural protegido y el planeamiento territorial especial.



Además, es una actividad que se ha venido desarrollando en temporadas concretas desde 2011 hasta 2016, y 2018.

Desde el Ayuntamiento siempre se ha defendido la conveniencia de que se permita esta actividad, no sólo por su interés económico y turístico para el municipio, sino porque además, se evitan los efectos en el medio de la acampada incontrolada, y se impide la ocupación del cauce del barranco con vehículos y casetas. Asimismo, es un recurso dinamizador de la economía del barrio de Tasarte y de todo el municipio, además de atender las demandas de campistas de todo el Archipiélago.

Esta zona de acampada temporal está integrada en el Parque Rural del Nublo, con lo que el Ayuntamiento está obligado a solicitar informe a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Éste es vinculante. Si es desfavorable al inicio de la actividad, el Ayuntamiento no puede autorizarla. Es por ello, que este año no puede permitir que se abra esta zona de acampada temporal.

