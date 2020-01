Puertos Canarios aprueba iniciar el proceso de resolución del contrato de la ampliación del muelle de Agaete

"En este primer consejo de administración de Puertos Canarios de la nueva legislatura hemos aprobado por unanimidad iniciar el expediente de resolución del contrato de la obra del Muelle de Agaete por las razones ya conocidas. Primero porque es una obra que no se inició en el tiempo previsto, ya que pasó más de un año de su adjudicación y esa obra nunca se llegó a iniciar. Y en segundo lugar porque tampoco cumple con el segundo condicionante de la declaración de impacto ambiental", explicó el consejero.

Tales argumentaciones fueron informadas favorablemente también por todos los miembros del consejo asesor que se celebró previamente al consejo de administración. Posteriormente, los miembros del consejo de administración votaron también favorablemente a la propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de iniciar el proceso de resolución del contrato para la ampliación adjudicado en junio de 2018.

El voto a favor del inicio de la resolución del contrato de esta obra fue unánime de todos los miembros del consejo en el que están representados varios colectivos empresariales, los cabildos, la FECAM y numerosos ayuntamientos, entre ellos el de Agaete.

"Ahora se abre un nuevo proceso ya que, lógicamente, tenemos que comunicar a la UTE adjudicataria la decisión que hemos adoptado hoy para que presente las alegaciones que considere oportunas". Franquis explicó que se van a circunscribir a lo que estipula la Ley en estos casos, que es indemnizar a la citada UTE con el 2% de la obra contratada por no iniciar la obra. "Esa será nuestra propuesta", dijo, "si finalmente la empresa no está de acuerdo y manifiesta en sus alegaciones que reclama otras cantidades, tendremos que remitir el expediente al Consejo Consultivo para que resuelva. En cualquier caso, estamos poniendo en marcha un proceso que estaba paralizado e iniciando los trámites que establece la Ley para acabar con esta situación inexplicable que nos encontramos al llegar al Gobierno, que era que después de un año, el anterior Gobierno no hubiese iniciado las obras ni tomado ninguna decisión al respecto".

La decisión tomada hoy por unanimidad del consejo de administración de Puertos Canarios ratifica el proceso iniciado por el actual Ejecutivo regional en diciembre pasado cuando se aprobó suspender la declaración de 'especial interés' para esta obra en Agaete otorgada por el Gobierno varios años antes. Esta decisión del Ejecutivo se acordó en base a los informes de la ULPGC y de la Dirección General de Medio Ambiente que confirmaban que en la actualidad no se cumplen todos los condicionantes de la declaración de impacto ambiental que justificasen la ampliación.

El consejero añadió que mientras se resuelve este contrato que nunca llegó a ejecutarse, se abre un nuevo proceso participativo con el Cabildo de Gran Canaria, el ayuntamiento de Agaete y otros colectivos implicados para decidir de manera consensuada y transparente las obras de mejora que se llevarán a cabo finalmente en el Muelle de Agaete. "Reitero que el objetivo del Gobierno es hacer otras obras de mejora en este puerto, pero teniendo siempre muy claro que serán obras de mejora, nunca de ampliación", concluyó Franquis.

Durante el consejo de administración se aprobaron otras medidas relacionadas con los puertos de titularidad regional de la Comunidad Autónoma y se aprobó también por unanimidad el nombramiento del viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Gustavo Santana, como nuevo vicepresidente de la entidad pública Puertos Canarios.