El Ayuntamiento de Mogán responde a las acusaciones del Proyecto Vecinal de Alimentos Las Lomas

"Son unas acusaciones bastante graves en las que se refieren a los profesionales de diferentes departamentos del Ayuntamiento –Servicios Sociales, Obras Públicas, Sanidad y Consumo y Servicios Públicos– que solo realizan su trabajo reflejando en los informes lo que han detectado", ha comunicado la concejala.

Ya el pasado 5 de agosto la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y Alonso, explicaron en rueda de prensa las circunstancias que motivaban la decisión adoptada por el Ayuntamiento. El Proyecto Vecinal presentó alegaciones al respecto y desde el Consistorio se les ha indicado que actualmente no hay espacios municipales disponibles que se puedan ceder para la práctica de su actividad. "Hace ya varios años les comentamos que en Puerto Rico había un local que podían emplear pero no quisieron trasladarse", ha explicado la edil.

En 2014, el anterior grupo de Gobierno intentó que existiera coordinación entre la entidad y los Servicios Sociales a través de un convenio pero el Proyecto Vecinal de la Asociación Las Lomas no llegó a adherirse. Desde entonces se ha tratado implantar una coordinación pero no ha sido posible. Esto ha provocado que haya familias que han recibido una ayuda por parte del Consistorio local y también la procedente del Proyecto de la Asociación Las Lomas.

"Los datos no cuadran", señala Alonso. "El Proyecto Vecinal afirma atender a más de 500 familias cuando el Ayuntamiento de Mogán no les ha derivado a estas personas", ha apuntado. Asimismo, la edil ha asegurado que en los Servicios Sociales del municipio se atiende, incluso, a los casos de extrema urgencia de manera inmediata.

La coordinación y colaboración entre las entidades no lucrativas y la red pública de los Servicios Sociales es de ineludible cumplimiento, tal y como reflejan varios documentos oficiales como los del Fondo Español de Garantía Agraria, la Memoria Anual de 2019 del Banco de Alimento de Las Palmas y el Consejo General del Trabajo Social.

Es por ello que el Ayuntamiento se encuentra coordinado con otras entidades como Cáritas y Cruz Roja. "Apostamos por las entidades del denominado tercer sector como complemento al trabajo que se realiza desde los Servicios Sociales públicos, que son los que tienen que garantizar el sistema de protección en un estado de derecho y bienestar", ha declarado Alonso.

Por otro lado, la edil moganera ha afirmado que el Ayuntamiento podría convertirse nuevamente en entidad de reparto de alimentos en caso de ser necesario, aunque insiste no cree que esto llegue a suceder "por la espalda financiera" con la que cuenta la Administración local.