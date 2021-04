Salvar Chira-Soria lleva a Morales al Tribunal de Cuentas

La denuncia hace mención al incumplimiento del acuerdo de subrogación firmado en el 2015 por el Cabildo y REE (Red Eléctrica de España) para la ejecución de una central hidroeléctrica en Gran Canaria (Proyecto Chira-Soria).En este acuerdo se concede a REE una concesión del agua embalsada y del vaso de las presas para la ejecución del Proyecto. Al descubrir REE graves deficiencias en las presas, el Cabildo de Gran Canaria, asumió la obligación impuesta al concesionario del Proyecto Chira-Soria en 2011: "La implantación del sistema y sus obras asociadas se proyectará y ejecutará de forma que estén garantizadas las condiciones actuales de seguridad, estanqueidad del vaso, estabilidad de taludes y muro, en especial como consecuencia de las operaciones de vaciado".Salvar Chira-Soria ya ha denunciado en reiteradas ocasiones, que la seguridad de las presas no está garantizada para el uso hidroeléctrico que se pretende. Asegurando que la adaptación de las mismas corresponde según la legislación vigente a REE, y que, sin embargo, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se está gastando enormes cantidades de dinero público en intentar adaptarlas.El Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses establece en su artículo 9 las exigencias de seguridad que ha de cumplir el concesionario, como titular de las citadas infraestructuras, no sólo durante los primeros tiempos de explotación, sino también durante la vigencia de la concesión; " los titulares de concesiones y quienes sean titulares de un derecho que permita el uso privativo de las aguas tanto para el aprovechamiento hidroeléctrico de las mismas como para otro uso, estarán obligados a cumplir las exigencias de seguridad de la presa y su embalse contenidas en este real decreto y específicamente, las obligaciones recogidas en las Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses".Las presas de Chira y Soria presentan graves problemas de seguridad según explicó el Director Técnico del Proyecto, Jonay Concepción, en las II Jornadas de Ingeniería Civil y Geomática en marzo de 2019 en la Escuela de Ingeniería de la ULPGC, que llegó a hablar de "muertos aguas abajo" si no se toman medidas de seguridad adecuadas.Entre las principales preocupaciones expresadas por el Director Técnico del Proyecto, está la existencia de una grieta de 40 metros en el cauce del barranco a escasos metros del muro de presa de Chira y el riesgo de deslizamiento de una ladera en Soria.Ramón González, portavoz de La Plataforma Chira-Soria afirma que, el problema aún es más grave ya que, los expertos nos han asegurado que el muro de la presa de Chira se apoya sobre una capa de 13 metros de sedimentos, lo que la convierte en una "bomba de relojería" si se ejecutara el proyecto.En este sentido denuncia el vocero de la plataforma Ramón González: "que el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria oculta información sobre la seguridad de la presa de Chira, ya que se ha negado reiteradamente a La Plataforma el acceso al expediente sobre reconocimiento Geofísico de la Presa de Chira "debido a la sensibilidad de la información que incluyen" según pone en la respuesta recibida el 19 de noviembre de pasado año.La Plataforma ha comunicado al Tribunal de Cuentas la relación de gastos efectuados por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria mediante los que encargó / otorgó a diferentes empresas, una serie de trabajos relacionados con la 'seguridad de presas' entre ellos: la asistencia técnica para La Modelación Numérica de Las Presas de Chira y Soria (2017) ; La Clasificación de las Presas del Cabildo Insular en función de su riesgo potencial y el estudio Reconocimiento Geofísico de La Presa de Chira, trabajo centrado en la grieta que al pie de presa de Chira.Otros trabajos secretos son: "Asistencia Técnica Para El Análisis De Los Riesgos Derivados De La Ejecución del Proyecto de La Central Hidroeléctrica Chira-Soria"; "Asistencia Técnica Para Supervisión Hidráulica De Chira-Soria" y en estos momentos está en licitación el Proyecto de adecuación de las presas por un importe de 310.000 euros. A partir de aquí vendrán esas obras de adecuación con costes millonarios que pagaremos los grancanarios para que funcione el chanchullo obsoleto que pretende instalar Red Eléctrica en el Barranco de Arguineguín.

