El Cabildo financia con casi un millón de euros la remodelación integral de la plaza Luján Pérez en Santa María de Guía

La consejera de Industria, Minerva Alonso, quien ha visitado hoy los trabajos acompañada por el alcalde del municipio, Pedro Rodríguez, ha subrayado la importancia de seguir mejorando esta zona comercial abierta -en la que en los últimos cinco años se han invertido dos millones y medio de euros desde la institución insular "de forma ordenada e integrada en el espacio", aseguró, "gracias a un trabajo codo con codo con un alcalde sensible con la importancia de estas mejoras", para convertirla en un polo de atracción "no solo para el consumidor local sino para el turista, aprovechando el hecho de que está en casco histórico de singular belleza", declaró.

El alcalde, por su parte, ha querido destacar la importancia de esos aseos públicos "dignos" que eran una demanda histórica de la ciudadanía y que serán los primeros de la Isla en estar también adaptados a personas ostomizadas, que son aquellas a las que para resolver diferentes enfermedades intestinales o urológicas se les realiza una ostomía y tienen que vivir con una bolsa a través de la cual evacúan.

Rodríguez también subrayó el hecho de que el proyecto respeta el arbolado existente como el flamboyán casi histórico situado frente al edificio del Ayuntamiento, y la inclusión de nuevos elementos verdes para dotar de sombra el espacio. En definitiva, según el alcalde, "es una obra que da continuidad a la remodelación de la Plaza Grande y que, no hubiera sido posible sin el apoyo del Cabildo".