Mogán aprueba inicialmente la ordenanza de edificación

La normativa, aprobada con el voto a favor del grupo de Gobierno (CIUCA) y la abstención de PP y PSOE, viene motivada por La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que contempla las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización como instrumento urbanístico complementario y determinante para regular la ejecución de la ordenación urbanística.

Por consiguiente, la nueva ordenanza actuará como instrumento normativo complementario del Plan General de Ordenación de Mogán (PGO), que se encuentra en trámite. Además, su contenido estará adaptado a las novedades legislativas sobrevenidas en los últimos años, ya que las Normas Subsidiarias, que son el instrumento de planeamiento urbanístico general por el que se debe regir el municipio hasta la aprobación del PGO, datan de 1988 y no lo están.

"El urbanismo es muy complejo en el municipio y sobre todo la interpretación por parte de los técnicos, tanto de entidades privadas e incluso del Ayuntamiento, para extender una licencia e informar", ha apuntado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, asegurando que la ordenanza ayudará a regular, entre otros muchos supuestos, "los espacios de retranqueos y los usos que podemos ejercer en ellos o los usos en cubiertas transitables", ha dicho.

El acuerdo adoptado hoy se expondrá al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia durante 30 días para que las personas interesadas puedan examinar la ordenanza y presentar reclamaciones si lo estiman oportuno.

Moción por el Día Internacional de la Mujer

CIUCA ha presentado una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer, siendo declarada institucional por la Corporación. El texto, la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias por el 8M, propone intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo, el empoderamiento y la educación para la igualdad de oportunidades.

También incorporar la perspectiva de género en toda la actividad local, actualizar sistemas y protocolos de actuación en favor de la igualdad, plantear sistemas de recopilación de datos para abordar y analizar la desigualdad de género para poder ofrecer una respuesta adecuada y ampliar el sistema de atención a las víctimas. Asimismo, el compromiso de que el Consistorio se suma e invitar a toda la ciudadanía a participar en los actos organizados por el 8M.

Moción en apoyo a que el centro histórico Vegueta-Triana sea Patrimonio Mundial

En la sesión plenaria CIUCA ha presentado una moción en apoyo a la Plataforma Ciudadana Reivindicativa para que el Centro Histórico Vegueta-Triana sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El pasado enero este colectivo se presentó en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha solicitado el apoyo de todos los ayuntamientos de la isla. Tanto CIUCA, como el PSOE y PP han respaldado el fin que esta persigue, confiando en que redundará en beneficio de toda la ciudadanía grancanaria.

Una representación de la Plataforma estuvo presente en la sesión plenaria, donde finalmente la moción fue declarada institucional.

Penalización a la entidad encargada de la recogida de residuos

Con el voto unánime de los grupos presentes, se ha aprobado imponer de forma definitiva una sanción de 30.000 euros por incumplimiento del contrato los meses de noviembre y diciembre a AZ Servicios Urbanos Medioambiente S.L y Proyecto Azatia S.L, Unión Temporal de Trabajadores UTE Mogán, que ostenta el servicio público de recogida y transporte de residuos en el municipio.

En las dos sesiones plenarias anteriores se acordó iniciar los expedientes. En concreto por el desbordamiento reiterado de contenedores, incumplimiento tipificado como leve al que le corresponde una sanción de 5.000 euros, así como por no llevar a cabo la limpieza ni desinfección de los contenedores de fracción de resto de carga bilateral, hecho tipificado como grave y sancionable con 10.000 euros.

Así las cosas, se aprobó sancionar con 15.000 euros por los incumplimientos de noviembre y otros 15.000 euros por los de diciembre. Y ahora, una vez transcurrido el plazo de alegaciones, se ha elevado al Pleno la penalización definitiva al no acreditar la entidad adjudicataria que ha llevado a cabo las mencionadas tareas, tal y como recogen los pliegos del contrato del servicio.

Liquidación del presupuesto 2022

El concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, ha dado a conocer los datos de liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mogán correspondiente a 2022, cerrando el ejercicio con un resultado positivo de 10.845,627,26 euros y una ejecución total de 53 millones de euros.

Inicio de la resolución del contrato del servicio de Limpieza Viaria

Con el voto a favor del grupo de Gobierno, PP y PSOE, se ha aprobado iniciar el procedimiento de resolución del contrato del gestión del servicio público de limpieza viaria.

Si bien es cierto que en la sesión plenaria celebrada el 11 de noviembre de 2021 se aprobó rescindir definitivamente el contrato, el expediente no pudo resolverse en el plazo de tres meses recogido en la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que es por la que se rige el mismo.

La decisión de rescindir el contrato viene motivada por el reiterado incumplimiento de los pliegos. Este fue adjudicado en 2014 por el entonces grupo de Gobierno, liderado por el PP, y entró en ejecución el 1 de enero de 2015 por un plazo máximo de 10 años a pesar de emitirse dos actas desfavorables de inicio del servicio por el incumplimiento de la mercantil de sus obligaciones respecto a los medios personales y materiales a adscribir, instalaciones fijas, Plan de Gestión del Servicio, así como en cuanto a la propuesta presentada por la misma en relación a las mejoras ofertadas.

Desde el comienzo del servicio se han informes emitidos técnicos y jurídicos que proponen la resolución del contrato por la existencia de incumplimientos, habiéndose iniciado hasta en otras dos ocasiones anteriores el procedimiento para rescindirlo. La primera en 2015, que no se resolvió, y la segunda en 2019, siendo el asunto trasladado al Contencioso-Administrativo por la entidad. El Consistorio se allanó y propuso llegar a un acuerdo con UTE Mogán Limpio, que esta no aceptó a pesar de seguir incumpliendo lo establecido en el contrato.

El grupo de Gobierno considera injustificable no resolver el contrato, sobre todo porque UTE Mogán Limpio sigue incumpliendo con dos de los servicios que se consideraron como criterios base para la adjudicación del contrato: la campaña de sensibilización y la campaña de eliminación de chicles. Ambos sumaron un 30% del total de los criterios valorados en la licitación y gracias a esa oferta que ahora no están dispuestos a efectuar, obtuvieron la máxima puntuación y, por consiguiente, lograron el contrato.

Sanciones

Con el voto a favor del grupo de Gobierno, PP y PSOE, se ha aprobado sancionar con 15.001 euros y suspender la actividad por un día a 'Harbour Light', en el Centro Comercial Pasarela de Puerto Rico, por la emisión de música en el exterior sin tener la correspondiente licencia, infracción tipificada como muy grave.

El titular de la actividad tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, documentos o las informaciones que estime convenientes.

Por otro lado, el denominado 'Restaurante Gran Canaria', situado en los bajos del paseo marítimo de la playa de Puerto Rico, ha sido sancionado con 22.501 euros y el cese definitivo de la su actividad tras desestimarse este viernes las alegaciones presentadas en su recurso de reposición el titular del establecimiento, que estaba prestando actividad como restaurante sin licencia.