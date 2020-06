Valle Gran Rey pide a sus vecinos que moderen el consumo de agua

Valle Gran Rey/ Desde la concejalía de Agua Potable se solicita toda la colaboración y responsabilidad ciudadana ante el descenso en el nivel de los depósitos de la red de abastecimiento.

El Ayuntamiento de Valle Gran Rey, a través de la concejalía de Agua Potable, pide a sus vecinos que consuman agua potable con moderación ante el descenso en el nivel de los depósitos de la red de abastecimiento. De tal forma, se insiste en que la población debe hacer un uso responsable del agua, evitando cualquier utilización que no sea imprescindible.



"En las últimas semanas, con la llegada del buen tiempo, hemos detectado un aumento injustificable en el consumo de agua en los domicilios y por eso pedimos prudencia y responsabilidad en el gasto de este bien escaso" explica Pedro Dorta, concejal de Agua Potable, quien argumenta que los servicios de abastecimiento de aguas ya tienen dificultades para prestar un servicio eficiente a todos los vecinos.

"Nuestros actuales sistemas de almacenamiento y distribución tienen una capacidad limitada que no puede ampliarse a demanda, por lo que emplazamos a la población a extremar las medidas de control del consumo y que se evite cualquier uso del agua potable de la red pública que no sea imprescindible" insiste el concejal.

Para Dorta, "la perspectiva para los próximos meses de verano es muy preocupante y ante el aumento del consumo, ni los Ayuntamientos ni el Consejo Insular de Aguas de La Gomera tenemos capacidad para aumentar la oferta de agua. Sufrimos una sequía desde hace años y cada vez el recurso agua está siendo más escaso".

Por ello, desde el Ayuntamiento de Valle Gran Rey se hace un llamamiento a la población para que haga un uso responsable y evitar realizar actos inadecuados con este recurso: instalar y llenar piscinas, regar con agua destinada al consumo humano jardines o terrenos agrícolas, lavar coches o embarcaciones con mangueras... "Es muy sencillo, ante esta situación lo que dicta la responsabilidad es evitar hacer cualquier uso del agua potable de la red pública que no sea imprescindible" insiste Dorta.

Del mismo modo, desde el consistorio se quiere agradecer a las muchas personas que informan a los servicios de fugas y pérdidas de agua. "El papel que muestran muchos ciudadanos ante las fugas de agua nos indica que la mayor parte de la población es consciente y consecuente con la situación de escasez de agua ante la que nos encontramos. Por eso apelamos a quien todavía no es consciente a que colabore con la comunidad haciendo un uso responsable de este recurso" finaliza su intervención el concejal.