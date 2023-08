CCOO Canarias urge a ENDESA a tomar medidas para garantizar el suministro eléctrico en La Gomera

La Gomera/ Tras el apagón que dejó a más de 22.000 personas sin energía en La Gomera el pasado 30 de julio, el sindicato insta a Endesa a mejorar la dotación de personal en la central de El Palmar, así como a mejorar la resolución de este tipo de incidentes.

Según datos de Endesa, la empresa suministradora, más de dos días después solo se había podido reponer un 70 % de los clientes y hasta ayer por la tarde no se pudo reponer el 100 % de la isla.



Son casi 3 días con zonas sin suministro, además de los días que aún restan para devolver la isla a la total normalidad. Ahora que el incidente está resuelto, Endesa debe explicar con transparencia cuál fue el origen del mismo y los medios que pondrá para evitar que sucesos de este tipo vuelvan a suceder. Según ha trascendido en medios de comunicación, hubo un incendio en horas de la madrugada del domingo en la central eléctrica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera.

La Gomera estaba en esos momentos con un 89 % de ocupación turística. El daño no solo es económico para las gomeras y gomeros en un ámbito privado, por ejemplo, con las pérdidas derivadas de los alimentos que han tenido que desechar y equipamientos que se han estropeado por el apagón. También hay un daño, aún por determinar, en el conjunto de la actividad empresarial de la isla por la ausencia repentina de actividad productiva y comercial, así como el derivado por las múltiples incidencias producidas en centros hospitalarios de la isla.

Al daño económico hay que sumar el daño reputacional, pues la imagen que se traslada en medios de comunicación de La Gomera no es propia de un lugar avanzado. La Gomera es parte de uno de los principales países de la Unión Europea. Hay que recordar que el incidente no se ha producido por una situación meteorológica adversa, como ocurre a menudo en otras latitudes en episodios similares. No son edificantes las imágenes de grupos electrógenos, incluso minicentrales eléctricas, trasladados a contrarreloj desde islas como Tenerife y La Palma, ni tampoco 1 Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos [CES] y a la Confederación Sindical internacional [CSI] que a la emergencia haya respondido el ejército enviando grupos de producción propios. Agradecemos el esfuerzo de todas las instituciones y empresas que han participado en la solución del incidente, pero no parece de recibo que en pleno siglo XXI la empresa responsable del suministro haya tenido que recurrir también a grupos electrógenos traídos en barco desde la Península.

Desde la perspectiva de CCOO, toda esta situación demuestra una previsión manifiestamente mejorable. Estamos especialmente preocupados por la falta de personal en la central de El Palmar. Todo esto lo expondremos a través de nuestros delegados en las reuniones y comisión de investigación que se convoquen. Siendo rigurosos con la planificación y la previsión -de equipamientos técnicos, pero también de la plantilla necesaria-, las empresas responsables y las administraciones públicas tienen que poner fin a las causas que han motivado este apagón general.

Canarias sostenible

CCOO apuesta por que se materialicen todas las inversiones que den garantía para que episodios como este no vuelvan a suceder. La interconexión eléctrica submarina de La Gomera con Tenerife ya está en marcha, pero no será una realidad al menos hasta 2025, según ha anunciado Red Eléctrica de España. Las centrales hidráulicas de bombeo anunciadas están aún en fase de proyecto, por lo que su puesta de marcha será, como pronto, en la próxima década.

Mientras esas infraestructuras no sean una realidad, La Gomera no puede esperar. Todas estas nuevas infraestructuras deberán convivir con la central eléctrica existente, instalación que deberá garantizar con total seguridad el suministro eléctrico en la isla. Por tanto, la revisión, mantenimiento y, en su caso, sustitución de los equipos de la central, unida a una dotación de personal suficiente que garantice el buen funcionamiento de la misma, con seguridad y condiciones de trabajo adecuadas para la plantilla, debe acometer como una cuestión prioritaria. La renovación de los equipos de la central de El Palmar debe hacerse teniendo en cuenta la eficiencia energética, de modo que entre todos alcancemos en 2040 el objetivo de una Canarias sostenible fijado por el Gobierno de Canarias.

Desde ya, deben revisarse todos los factores que juegan un papel determinante para evitar situaciones como las vividas estos días por los habitantes de La Gomera y turistas que la visitan. Y, en caso de que ocurrieran, debe garantizarse que se les da una respuesta inmediata, con equipamientos presentes en la propia isla, como ocurre en otras partes del Archipiélago y España. Su bienestar y la imagen que de la isla se proyecta en medios nacionales e internacionales no se pueden permitir que se repitan episodios como este.

