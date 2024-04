Lanzarote/ El Comisionado remitió un nuevo requerimiento de ejecución al consistorio por no responder a la primera solicitud.

El caso fue viral en redes sociales con un video que se reprodujo centenares de miles de veces.



El Ayuntamiento de Yaiza no ha dado ni una sola respuesta ni facilitado datos sobre el supuesto expediente sancionador que anunció.

Yaiza / Arrecife. 12 de abril de 2024. El Comisionado de Transparencia ha informado a la Fundación Franz Weber acerca de un nuevo requerimiento de ejecución al Ayuntamiento de Yaiza para que cumpla con la Ley de Transparencia canaria y remita a la persona peticionaria varios datos sobre el caso de la cría de camello maltratada el pasado verano en el Parque Nacional de Timanfaya.

El organismo realiza una nueva petición al Gobierno local después de que su primera advertencia haya caído en saco roto y ni el departamento de transparencia ni la ONG recibieran documentación alguna al respecto del suceso.

En junio de 2023 y tras la difusión de un video en redes sociales donde un supuesto trabajador tratara de forma completamente inadecuada a una cría de camello, el consistorio anunció la apertura de un expediente sancionador. Casi un año después no hay conocimiento del mismo y por eso la Fundación Franz Weber primero reclamó esta información al Ayuntamiento y tras no obtener respuesta recurrió al Diputado del Común.

Así, el Defensor de la ciudadanía canaria consideró que el asunto debía tramitarse a través del Comisionado de Transparencia. El 31 de enero de 2024 remitió una primera solicitud a Yaiza, con un plazo de entrega de datos de quince días hábiles y este jueves, 11 de abril, un nuevo requerimiento.

Además el Alto Comisionado ha advertido ya con posibles sanciones administrativas, y ha requerido al Gobierno municipal "que indique el órgano competente para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública y la persona responsable de la unidad competente de esta información pública."

El video viral generó un importante rechazo social, donde decenas de miles de personas mostraron su indignación en redes sociales creando una mala imagen de Lanzarote. Desde FFW se planteó una reconversión del sector con apoyo de las administraciones públicas, una medida que ya había lanzado en 2021 tras la publicación de un contundente informe veterinario sobre las condiciones de vida y "trabajo" de estos animales en la Isla y dentro de un Parque Nacional.

