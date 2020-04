Sánchez saca adelante en el Congreso la tercera prórroga del estado de alarma con menos apoyos

El debate sobre la prórroga ha estado cargado de las críticas de la oposición por la "incompetencia" y la "improvisación" del Gobierno, por "ocultar" las cifras reales de fallecidos y contagiados, por los errores en la compra de material sanitario y, según los nacionalistas, por la "invasión de competencias" autonómicas. Sánchez, por su parte, ha defendido que "el Estado ha actuado de forma eficaz" en la crisis.

Sánchez ha solicitado así por tercera vez una prórroga con la que ahora el Gobierno acepta que los niños de hasta 14 años puedan salir a pasear con sus padres -y no limitar sus salidas a acompañar a sus progenitores a supermercados, farmacias y bancos, como inicialmente planteó-. "Este es un Gobierno que escucha", ha dicho Sánchez tras la rectificación de las últimas horas: "Es verdad, pecamos de prudencia, nuestros hijos lo son todo". Los distintos grupos de la oposición han criticado la "improvisación" del Gobierno al respecto, a lo que Sánchez ha advertido: "Vamos a rectificar en muchas decisiones en los próximos meses" cuando así sea necesario.

Pedro Sánchez: "Este es un Gobierno que escucha. Los menores podrán dar paseos"

El presidente del Gobierno ha avanzado que la desescalada del confinamiento va a ser "lenta y gradual porque debe ser segura", por lo que "habrá avances y retrocesos" según evolucione el coronavirus: "No vamos a correr ningún riesgo para volver a la dolorosa situación que nos ha costado tanto revertir".

Sánchez fija en la segunda quincena de mayo la desescalada y la oposición le acusa de "incompetencia"

También ha destacado que el real decreto habilita al Ministerio de Sanidad de nuevos poderes como "modificar, ampliar o restringir medidas" así como los lugares, actividades o desplazamientos permitidos en función del ámbito territorial. Ha avanzado a su vez que, para el proceso de desescalada será "asimétrica" y en ella los ayuntamientos y provincias "van a jugar un papel decisivo hacia esa nueva normalidad".

Ha agradecido, por otro lado, la "disposición" de los partidos para conformar "unos acuerdos para la reconstrucción del país" con los que conformar también las "bases de una nueva forma de gobernar y de hacer política" que dejen atrás "las dialécticas estériles de bloqueo y confrontación". La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha avanzado después que el grupo socialista contactará esta semana con los líderes parlamentarios para la conformación de la comisión parlamentaria de reconstrucción.

El PSOE contactará esta semana con todos los partidos para impulsar la comisión de reconstrucción del país

Sánchez ha avanzado, a su vez, que en la reunión de este jueves del Consejo Europeo, que tiene "una trascendencia que no se le escapa a nadie", España llevará una "propuesta pragmática, efectiva, imprescindible y asumible hasta por los más reticentes" para impulsar un fondo europeo de hasta 1,5 billones de euros financiado a través de deuda perpetua.

Casado: "Apoyamos la prórroga pero la paciencia tiene un límite"

"Apoyamos el estado de alarma para que usted gobierne con firmeza y determinación tras más de 45 días de ineficacia", se ha comprometido el líder del PP, Pablo Casado, quien ha advertido durante su intervención de que "la paciencia de los españoles tiene un límite". Casado ha reprochado que con los llamamientos a la "unidad" el Gobierno pretenda "acallar" a la oposición y ha añadido: "El apoyo del PP al pacto de gobierno ha sido el más generoso que haya dado la oposición en la historia democrática"

Casado: "Esto es una hecatombe, no una guerra"

Casado ha iniciado su discurso pidiendo al Congreso un minuto de silencio por las víctimas y ha reprochado a Sánchez no haber dado el número de muertos, que son, ha dicho, "más que los soldados aliados en el desembarco de Normandía". Ha acusado además al Gobierno de "pecar de incompetencia" y le ha exigido responer si va a pedir "el rescate" a Europa, cómo va a pagar los ERTEs y "por qué ha mentido con el déficit público".

Pablo Casado: "El apoyo del PP al pacto de gobierno ha sido el más generoso que haya dado la oposición en la historia democrática"

Tras reprochar la pérdida de empleos y los errores en la compra de material sanitario, Casado ha vuelto a criticar la "propaganda" del Ejecutivo. Así, le ha pedido que restablezca el Portal de Transparencia y que "deje de coartar la libertad de los ciudadanos" y de "utilizar a la policía y la Guardia Civil" con instrucciones como la dada por el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil para identificar bulos y mensajes que generen "desafección al Gobierno".

Sánchez ha respondido que, si se refiere a una "policía patriótica", mire entonces a la bancada popular ya que la lucha del Gobieno es contra "los bulos y la desinformación". Ante las críticas a su gestión, Sánchez ha afirmado que el coronavirus es "un iceberg para la comunidad científica" porque hay más parte oculta que no se sabe que la que está en la superficie, a lo que Casado ha respondido después que "si la COVID-19 es un iceberg, su Gobierno es el Titanic".

Abascal: "Han dejado a España sin horizonte"

"Usted no va a contar con nuestro voto para seguir acumulando un poder del que no es digno", ha afirmado por su parte el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha acusado al Gobierno de "dejar a España sin horizonte" y de no hacer más que "mentir, engañar, confundir y manipular la realidad". Ha asegurado que lo que provoca "estrés y alarma social" no son las informaciones contrarias al Gobierno sino la falta de certidumbre que se refleja con una desescalada en base a "prueba y error" y con el desconocimiento de la situación epidemiológica real del coronavirus.

Abascal, a Sánchez: "Nadie se cree que las cifras que nos da, ni las de muertos, ni infectados ni recuperados"

En su réplica, Sánchez ha mostrado su sorpresa por las "las lecciones de transparencia" del líder de Vox, un partido "que no permitía la entrada de medios ajenos a la formación en las ruedas de prensa" y ha criticado que detrás de las siglas del partido "solo hay odio". "No hay propuestas ni ideas, sino la justificación de un Estado autoritario, intervenido y que no cree en la libertad de expresión sino en la mentira", ha proseguido, acusando a Abascal de "fomentar bulos": "Detrás de usted no hay esperanza, pero sí mucho miedo".

Sánchez a Abascal: "Detrás de usted no hay esperanza sino miedo al conjunto de ciudadanos de este país"

Abascal ha asegurado de que el hecho de que Sánchez represente a España en Bruselas "penaliza la posibilidad" de que España reciba de Europa las ayudas que necesita y le ha pedido que se vaya "para salvar más vidas, más empleos" y por la Constitución y la democracia. "No le damos nuestro voto porque se han convertido en un peligro para la vida, la salud y las libertades de los españoles (...) señor Sánchez e Iglesias, paguen las nóminas de los autónomos y lárguense", ha zanjado.

Echenique: "Vamos por el buen camino pero la guerra contra el coronavirus aún no ha terminado"

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha celebrado que el Gobierno del que su partido es parte lo está haciendo "bien", que todos los involucrados en la gestión "se están dejando la piel" y que hay "esperanza", pero ha destacado que hacen falta más medidas y pide al Ejecutivo tener en cuenta algunas dificultades que están teniendo los ciudadanos para solicitar las ayudas para que éste sea un país "decente". También ha pedido a Sánchez no permitir "el desprecio" a la solidaridad en la Unión Europea.



Rufián ofrece "una abstención más cercana al no"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha defendido que la nueva abstención del partido en una prórroga del estado de alarma -la segunda de su partido- "está más cercana al no que nunca" por considerar que no se ha corregido el "perverso equilibrio entre salud y economía". Se ha mostrado especialmente crítico con la vuelta de la actividad no esencial y con el ánimo "centralizador" del Gobierno, por lo que ha exigido que las autonomías recuperen "desde ya" las competencias asumidas por el Gobierno por el estado de alarma. También, ha pedido retomar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña y Sánchez, por su parte, se ha comprometido a hacerlo en cuanto pase la crisis.

Edmundo Bal: "El Gobierno ha llegado tarde a la crisis y se niega a reconocer ningún error"

Ciudadanos sí ha tendido la mano al Gobierno con un voto afirmativo para prorrogar el estado de alarma, pero le ha pedido que deje de "improvisar" y que asuma "responsabilidades". "El Gobierno ha llegado tarde a la crisis y se niega a reconocer ningún error. Estamos a su lado para que no los vuelva a cometer", ha asegurado su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, quien ha instado además a Sánchez a ir "de la mano de los liberales" en Europa y a no atacar la libertad de prensa.

Laura Borrás: "Esto requiere de responsabilidad y no de mordazas"

La portavoz de JxCat, Laura Borrás, ha defendido que su formación haya pasado de la abstención de la segunda prórroga al 'no' en esta votación porque el Gobierno no ha tomado nota de sus propuestas y porque "otro estado de alarma" diferente es posible y ha coincidido con Rufián en que "la situación exige descentralización", "responsabilidad" y no "propaganda" ni tampoco "mordazas". Ha aventurado, además, que la desescalada se va a hacer "pronto y mal" y ha pedido mayor concreción sobre sus medidas. Sánchez, por su parte, le ha instado a retractar una afirmación de su partido sobre que habría menos muertos por coronavirus en una Cataluña independiente, a lo que la diputada independentista ha dicho que no las rechaza sino "suscribe".

Aitor Esteban (PNV) pide que sean las comunidades las que adapten las medidas a sus territorios

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha anunciado su voto positivo a la prórroga pero ha advertido al Gobierno de que la próxima vez no puede ser así, por lo que le ha pedido que estudie que sean las comunidades autónomas las que indiquen cómo adaptar las medidas de confinamiento a sus territorios: "Si en 15 días nos va a pedir otra prórroga, vaya pensando cómo va a implementar esta manera de trabajo, porque si no no va a tener nuestro voto favorable".

Bildu reclama un impuesto europeo a las grandes fortunas

La portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, ha defendido su abstención porque, aunque la prórroga del estado de alarma es "necesaria", los decretos tienen todavía "déficit en el afecto social" y "no garantizan las medidas de protección necesarias" para los trabajadores. También porque el decreto "tiene un lado político oscuro, el de la invasión competencial" de las autonomías. Ha pedido que el Gobierno establezca mesas con las autonomías para gestionar la desescalada y ha añadido: "La imagen militarizada que se nos ofrece día sí y día también sigue siendo prevalente". Respecto al Consejo Europeo del jueves, ha pedido un impuesto europeo a las grandes fortunas.



Respecto a los partidos minoritarios del Grupo Mixto y del Grupo Plural, tan solo la CUP ha optado por votar en contra. Su portavoz, Mireia Vehí, ha criticado que el Gobierno está haciendo una "política del miedo" para recortar derechos y ha aprovechado su intervención para pedir que se derogue el artículo 155 de la Constitución y que recuerde que existe un "conflicto político".

Ana Oramas: "Canarias va a vivir una catástrofe humanitaria por la desaparición del turismo"

Por último y siguiendo en ámbito territorial, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha pedido a Sánchez proteger el turismo en las islas porque, si deja de haberlo "todos los canarios han sido desahuciados" y "Canarias corre un peligro de muerte".

Y, desde Teruel Existe, Tomás Guitarte ha pedido medidas para la España vaciada porque "existe otra España aparte de las grandes ciudades y no podemos seguir negándolo" tras ver que los pueblos ya mantenían "las calles vacías sin necesidad de la epidemia", donde era "difícil encontrarse con un vecino".