Arico solicita al Cabildo de Tenerife actúe ante un fenómeno que trasciende de lo municipal

Arico/ La proliferación de caravanas, autocaravanas y campers en los últimos años ha generado preocupación en la isla de Tenerife, especialmente en la zona sur, desde Arico hasta Guía de Isora. Este fenómeno, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, está causando serios problemas en la mayoría de los municipios, destacando la falta de regulación y la carencia de espacios adecuados para su estacionamiento.



En el caso específico de Arico, la ausencia de una ordenanza que regule esta situación ha motivado al nuevo gobierno municipal a trabajar en la elaboración de una normativa municipal que aborde este problema de manera efectiva. Habiendo avanzado significativamente en este sentido, pendiente su aprobación de la emisión del informe jurídico correspondiente.

Además, ante la inacción por parte del Cabildo de Tenerife, varios municipios están solicitando la implementación de una ordenanza insular que regule el fenómeno del caravanismo en toda la isla. Es evidente que los municipios no pueden enfrentar solos un desafío que trasciende los límites locales. Por lo tanto, es imperativo que el Cabildo retome el plan insular que regule este fenómeno, proporcionando espacios adecuados que minimicen el impacto en las zonas residenciales de los municipios y que estén equipados con las infraestructuras necesarias, como sistemas para la evacuación de aguas negras.

En este sentido, Arico insta al Cabildo de Tenerife a elaborar una ordenanza insular integral que regule el fenómeno del caravanismo, asegurando que se aborden de manera adecuada los desafíos que plantea esta práctica en la isla. Esta situación está generando problemas ambientales y molestias importantes a la ciudadanía, no sólo a Arico sino a todos los municipios del sur de la isla.

La alcaldesa, Olivia Delgado, subraya "a nivel insular se deben facilitar espacios equipados con servicios básicos como agua potable, electricidad e instalaciones sanitarias para garantizar una experiencia segura. Además, la creación de áreas designadas para el caravanismo ayudaría a mitigar los impactos negativos del estacionamiento en áreas naturales y en zonas residenciales, queremos que la actividad se practique de manera regulada, sostenible y respetuosa".

Andrés Martínez, primer teniente alcalde afirma "desde el ayuntamiento se apoyó en su momento el plan insular para la creación de áreas de caravanas por parte del Cabildo de Tenerife y la ordenanza insular porque consideramos que para regular este fenómeno se deben establecer criterios comunes contribuyendo a la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible del turismo".

Dispositivo especial de Semana Santa

Olivia Delgado y Andrés Martínez, valoran el plan especial de seguridad puesto en marcha durante esta Semana Santa donde crece la afluencia de visitantes para lo que se dispusieron servicios de seguridad específicos donde intervino Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, manifestando el agradecimiento a tantas personas que han trabajado muy duro para que todos y todas pudieran disfrutar de forma segura.

Por su parte el Jefe de la Policía Local, José Juan Expósito, valoró de forma muy positiva el dispositivo especial desarrollado esta Semana Santa, resaltando que no se ha dado ninguna incidencia a reseñar. Ha sido un trabajo muy intenso recorriendo todas las zonas del municipio, garantizando la seguridad ciudadana y controlando los espacios de mayor afluencia de visitantes como Abades, Tajao, el Porís o la Punta.

Nuestro objetivo principal durante este período festivo fue garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos y visitantes. Implementamos un plan integral que incluyó un despliegue estratégico de agentes en puntos clave del municipio, así como la colaboración estrecha con la Guardia Civil y Protección Civil. Además, se utilizaron tecnologías avanzadas y sistemas de monitoreo en tiempo real, para reforzar la vigilancia en áreas de alta afluencia y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidente. "Gracias a la dedicación y el trabajo en equipo de todos los miembros de la policía local, puedo afirmar con satisfacción que el dispositivo de seguridad fue un éxito", concluyó el jefe de la Policía Local.

