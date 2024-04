Caos en la costa de Arico

Arico/ El temporal a causado numerosos daños en la costa del municipio, afectando principalmente a la primera línea de viviendas, paseos y espacios públicos.

Desde Arico Somos Todos (ARICO ST) tenemos que celebrar que no se han producido ningún incidente que afectara a ninguna persona, y que solo se han

producido daños materiales.



Este Fenómeno Costero ha provocado daños en viviendas, en zonas de baño, en paseos y avenidas muy próximas a la línea de costa, que ha hecho que los

vecinos de Arico asistieran a una noche muy complicada, sobre todo en los núcleos de Las Maretas, Las Arenas, Tajao o la parte de Arico de Las Eras.

En algunos casos como en el del núcleo de Las Maretas, afectó de forma grave a una de las viviendas que se vio anegada por la entrada de agua al interior,

producida por la rotura del cristal de una puerta de balcón.

"Desde Arico Somos Todos (ARICO ST), hemos permanecido en contacto con la práctica totalidad de las asociaciones de vecinos de la costa de Arico, principalmente, con las asociaciones y colectivos de los núcleos más afectados".

Ha sido un día largo, en los que puntualmente, los dos concejales de Arico Somos Todos (ARICO ST), D: Josefa García y José Luis Hervella, se han

repartido los colectivos, para estar en contacto con la información que ha ido surgiendo en diferentes momentos.

"Nos hemos puesto a disposición de las asociaciones de vecinos para colaborar en todo lo que fuera necesario, hasta el punto de ofrecer nuestro local en el casco

de Arico, por si fuera necesario para cualquier cosa, tanto para almacenar material, como para ser utilizado de albergue improvisado y cubrir así cualquier

tipo de eventualidad que pudiera darse".

De estas cosas que se ofrecen "desde Arico Somos Todos, no nos gusta darle publicidad, porque NO se hacen para salir en la foto o para presumir de ello, se

hace de corazón y porque nos duele nuestro municipio y nos duele también como vecinos que somos todos".

Los avisos del PEFMA (Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la CCAA de Canarias por Riesgo de Fenómeno Meteorológico

Adverso) estaban desde el lunes 8 de abril, por Fenómeno Costero en Situación de Prealerta, y de Alerta por Vientos, en ambos fenómenos para toda la

comunidad autónoma.

Queremos preguntar en el próximo pleno del ayuntamiento, si el Ayuntamiento de Arico reciben correctamente esos avisos que emite la Dirección de

Emergencias del Gobierno de Canarias, a quien le llega y que se hace por parte de la administración local con los mismos. Todo esto para intentar auditar si se

está gestionando correctamente y si después, el propio ayuntamiento les hace llegar toda esa información a las asociaciones de vecinos o al menos a los

núcleos que pudieran verse más afectados.

"En el caso de las situaciones de Alerta, llevan aparejadas unas recomendaciones a la población, con los pasos a seguir y como actuar en caso de necesidad", creemos que esta parte es de vital importancia porque pone en valor lo fundamental en todas las emergencias, y es que, el ciudadano ponga en práctica medidas de autoprotección y no se ve expuesto a riesgos por desconocimiento.

Ahora queda valorar los daños que se han producido para intentar establecer las medidas que se pudieran tomar, en el sentido de reparar cuanto antes los

desperfectos y poder recobrar la normalidad en la medida de lo posible.

"Desde Arico Somos Todos (ARICO ST), nos preocupa y nos ocupa la seguridad de los vecinos y en la medida de lo posible, la salvaguarda de sus bienes y los del municipio, por eso vamos a intentar propiciar un análisis de lo que ha sucedido sin acritud y sin politizar las cosas, para intentar sacar conclusiones válidas para mejorar todo lo mejorable y para conseguir llegar a otra situación como la que se ha producido, mucho mejor preparados. Pensamos que mejorar, se lo debemos a los vecinos".

