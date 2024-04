El CEST rechaza una tasa turística generalizada y cuestiona su utilidad para la sociedad canaria

El presidente del CEST, Javier Cabrera, asegura que la posición de la asociación ante esta medida, cada vez que se ha puesto sobre la mesa, ha sido la misma: "Siempre hemos considerado, en base a los datos que nos arroja el establecimiento de la ecotasa en otros destinos del mundo, que no tiene una utilidad real para el conjunto de la población, ya que ni siquiera se habla del destino de esos fondos una vez recaudados".

Sin embargo, asegura, "los responsables de los alojamientos se verán expuestos a situaciones desagradables con los clientes que, una vez han pagado sus reservas, ven que deben abonar un importe mayor al acordado". Por eso, lamenta que se vuelva a plantear la posibilidad de establecer esta medida, en lo que teme que sea "una maniobra para contentar a una población crispada, sin llegar a ofrecer soluciones reales".

Asimismo, la junta directiva de la asociación considera que "directamente, la ecotasa no es útil" y recuerdan que "la administración no tiene capacidad para ejecutar el 100% de su presupuesto, ni para gestionar los fondos europeos, por lo que los impuestos recaudados no tendrían un efecto real en los problemas que afectan a la sociedad canaria".

Por otra parte, desde el Círculo sí están dispuestos a entender la posibilidad de aplicar tarifas a la prestación de ciertos servicios, como puede ser el caso del acceso a parajes naturales, de manera que no solo se controle el acceso a los mismos, sino que permita mantener, a través de estas aportaciones, los costes derivados de su cuidado.

"Las cantidades obtenidas por el cobro por el acceso a espacios protegidos deben servir para dotarlos de servicios y el mantenimiento de los mismos y, al mismo tiempo para controlar, a las personas que acceden evitando desastres como la proliferación de caravanas en estos parajes", expone el presidente de la organización.

"No sirve de nada que establezcamos una tasa a los turistas, si acaba redundando en una disminución de visitantes a nuestro territorio", asegura Cabrera, que recuerda que se trata del sector más importante de la economía canaria, aportando un 37% del PIB.

Además, desde el CEST recuerdan que existen estudios realizados en regiones en las que ya se aplica una tasa de estas características y que han puesto de relieve la pérdida de clientes. "Algunos informes estiman que una tasa de un euro llega a reducir la demanda turística en un 1%, lo que puede suponer pérdidas millonarias para Canarias", explica. Recuerda que estas cifras supondrían, sólo respecto al turismo internacional, que 139.000 personas dejaran de optar por el archipiélago como destino para pasar sus vacaciones.