Rosa Dávila visita Guía de Isora para conocer la zona de El Pilón, destinada a parking en el casco municipal

La actuación contempla una inversión de dos millones y medio de euros para la creación de alrededor de 90 plazas para turismos y 9 para motos, dedicándose una parte de las mismas a personas con movilidad reducida. Ana Dorta considera que esta colaboración ha sido fundamental para poder desarrollar la obra, que viene a "dar respuesta al gran déficit de aparcamiento que tenemos en el casco, y que se hace extensivo a todo el municipio", explica.

La alcaldesa agradeció al Cabildo la estrecha colaboración entre las dos administraciones, y en particular "la agilidad mostrada para tramitar el expediente y la dotación económica por su parte, que no es poca". Dos millones de euros son los que aporta la institución insular, y más de medio millón de euros el Ayuntamiento de Guía de Isora, que, destaca Dorta, "he puesto un gran empeño para que esta obra sea realidad consciente de la urgencia y necesidad de dicha infraestructura".

Un empeño que recalca también la presidenta del Cabildo, en una actuación "necesaria para el municipio". Rosa Dávila expresa su "enhorabuena a Ana Dorta por su insistente trabajo para conseguir que esta obra salga lo antes posible". Se espera que la misma tenga un tiempo de ejecución de 18 meses, finalizando a comienzos del año 2026.