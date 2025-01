El Cabildo concluye el trámite para adquirir la Casa de los Agustinos y El Torreón Ventoso en Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz/ El vicepresidente Lope Afonso señala que "se trata de un inmueble emblemático de ciudad turística, que forma parte de la historia del municipio, donde la Corporación insular invierte 1,2 millones de euros en su compra".

El Cabildo, a través del área de Cultura, concluye el trámite para la adquisición de la Casa de los Agustinos y El Torreón Ventoso en Puerto de la Cruz, con una inversión de 1.280.000 euros para completar las infraestructuras culturales de la ciudad turística, según avanzó hoy, sábado 11 de enero, el vicepresidente y consejero de Turismo de la Corporación insular, Lope Afonso.



Afonso destaca que "se trata de un inmueble emblemático de Puerto de la Cruz que forma parte de la historia del municipio. Desde el Cabildo de Tenerife apostamos por un turismo de calidad, con lo cual convertir este espacio en un referente cultural para los turistas y residentes es clave. Además nos permitirá crear un espacio cultural de referencia para figuras que han sido claves en la ciudad turística y de las que se tienen fondos y documentación que se deben poner en valor, como es el caso de Agustín de Betancourt, y en cuya configuración tendrá un papel destacado el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC)".

El consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha, manifiesta que "la adquisición de este inmueble por parte del Cabildo será fundamental para completar las infraestructuras culturales de Puerto de la Cruz, mejorando con nuevos espacios, una vez acondicionados, el acceso a la cultura de los vecinos y visitantes del Puerto de la Cruz, y dando nuevos espacios para albergar importantes instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl. Para ello, debemos crear un plan de actuación conjunto con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz".

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, afirma que "es un momento importante para nuestra ciudad con la culminación de la compra del antiguo colegio de los Agustinos y el emblemático Torreón Ventoso por parte del Cabildo de Tenerife. Este proceso ha sido posible gracias al trabajo conjunto y al compromiso firme del consistorio, que ha jugado un papel clave en la materialización de esta adquisición".

"El Torreón Ventoso, construido en 1750, no solo es un Bien de Interés Cultural, sino también un testimonio viviente de nuestra rica historia y patrimonio arquitectónico. Su arquitectura tradicional canaria y su vinculación con la clase mercantil que alguna vez habitó nuestro puerto son parte esencial de nuestra identidad. Es inaceptable que este monumento haya permanecido cerrado y en deterioro durante más de una década", señala el primer edil para añadir que "este es, un paso más hacia la revitalización de nuestro patrimonio y una oportunidad para seguir construyendo una ciudad que valora su historia mientras mira hacia el futuro", resalta Leopoldo Afonso.

La concejala de Turismo y Cultura, Desirée Díaz, afirma que "quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Cabildo por la adquisición de la Casa de los Agustinos. Este emblemático edificio no solo representa una parte fundamental de nuestra historia y patrimonio, sino que también es un símbolo del compromiso del Cabildo con la conservación y el fomento de nuestra identidad cultural".

"La Casa de los Agustinos es un tesoro que ha sido testigo del desarrollo y crecimiento de Puerto de la Cruz a lo largo de los años. Su preservación permitirá que futuras generaciones conozcan y valoren nuestras raíces, donde muchos de nosotros estudiamos, así como el legado que nos han dejado aquellos que nos precedieron. Estamos emocionados por las posibilidades que esta adquisición traerá para el desarrollo cultural y turístico de nuestra ciudad", señala Díaz, que añade que "agradecemos al Cabildo de Tenerife su visión y esfuerzo en la protección de nuestro patrimonio, y estamos seguros de que juntos podremos transformar este emblemático lugar en un espacio donde todos podamos disfrutar y sentirnos orgullosos de cuidar y preservar lo nuestro", manifiesta Díaz.

Casa de los Agustinos

Esta casa se construye a principios del siglo XVIII como vivienda particular, pasando hacia 1750, a ser utilizada como sede del negocio de importación y exportación de la Casa Blanco, año que probablemente fue construido el torreón. Desde el año de 1836 a 1867 se establecerá el Consulado de Bremen siendo la época de mayor esplendor por todas las relaciones que se desarrollan con el exterior. En el siglo XX tendrá usos tan variados como los de Casa Consistorial, Casa Cuartel y durante 50 años Colegio de enseñanza privada perteneciente a la congregación Agustina, hasta que se cerró en el curso 1995-1996.

Su fachada de tres plantas retranqueada de paso a un patio interior que presenta una estructura diagonal en el extremo izquierdo, desde donde parte una escalera adornada con lacería, y desemboca en una amplia galería cerrada con cristaleras.

En el traspatio se encuentra el gran torreón de planta cuadrada. Consta de un sótano, cinco pisos y azotea. Se trata de una edificación de enorme importancia dentro de la arquitectura canaria, no sólo desde el punto de vista artístico, ya que es el único que se conserva en el archipiélago, sino porque nos habla del pasado comercial tan importante que tuvo el Puerto de la Cruz.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)