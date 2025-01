La Fecai exige al PP del Congreso de los Diputados una solución definitiva para el problema migratorio que afecta a Canarias

La Fecai mantuvo una sesión de trabajo en la sede del Cabildo de Tenerife, bajo la presidencia de la titular de la Corporación insular, Rosa Dávila, donde ha analizado con carácter de urgencia la crítica situación que sufre Canarias y que está llevando al límite sus capacidades como territorio de acogida.

Rosa Dávila mostró el enfado de todos los Cabildos ante una situación que calificó como "insostenible. Exigimos al grupo del PP en el Congreso de los Diputados que apoye la solución definitiva. La migración se ha convertido en una batalla política y esto no puede ser un tema electoralista de un voto, sino que es una crisis humanitaria. África está ahí al lado y el problema no va a desaparecer. Canarias no puede afrontar en solitario este problema. Estamos utilizando todos nuestros recursos humanos y económicos, pero no son suficientes".

La presidenta de la Fecai indicó que hasta el 12 de enero de 2025, cerca de 2.000 personas han llegado al Archipiélago en embarcaciones precarias, sumándose a las más de 46.840 que arribaron durante 2024 y de las cuales 24.000 fueron en El Hierro. "Esta situación, agravada por la inacción institucional y la falta de soluciones definitivas, no solo supone un drama humanitario, sino que coloca a Canarias en una situación insostenible. Es un problema de primer nivel y los partidos tienen que tener altura de miras y sentido de Estado", aseguró Dávila.

"El Gobierno de España tiene que modificar el artículo 35 de la Ley a través de un Decreto-Ley y el PP en el Congreso de los Diputados tiene que aprobarlo o abstenerse, pero no podemos seguir así. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar aguantando los canarios esta situación? Nos han abandonado y ya está bien de tener que afrontar esta situación en solitario", dijo Dávila.

Sobre el reparto de migrantes, dijo que "las Comunidades Autónomas tienen que cumplir la ley. Esta exigencia no está relacionada con la política en las Comunidades Autónomas, donde hay gobiernos estables, sino con un problema humanitario de primer nivel al que hay que darle una solución definitiva desde el Estado".

De igual forma, Rosa Dávila dijo que "espero que el PP de Canarias sepa trasladar la emergencia que tenemos en Canarias al grupo en el Congreso de los Diputados. Necesitamos una solución definitiva al problema de los migrantes que llegan a Canarias que vienen huyendo de la pobreza y la guerra. Nosotros no tenemos culpa de nuestra ubicación geográfica y esta situación es inasumible para Canarias".

Manifiesto de la Fecai

El manifiesto aprobado hoy por la Fecai contempla, entre otros asuntos, los siguientes puntos:

1.- Priorizar la emergencia humanitaria sobre los intereses partidistas. Se insta a los grandes partidos políticos nacionales a dejar de instrumentalizar la crisis migratoria como herramienta de confrontación política y a centrarse en buscar soluciones reales que beneficien a Canarias y a las personas migrantes.

2.- Exigir una solución estructural para el reparto de menores. Más allá de los compromisos puntuales, la Fecai reclama un marco legal que garantice la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas en la atención a menores no acompañados, con criterios claros y sostenibles.

3.- Reforzar los recursos de acogida en Canarias. Es imprescindible aumentar los fondos para habilitar infraestructuras dignas, mejorar los servicios sanitarios y sociales, y contratar más personal especializado para atender a la población migrante, especialmente a los menores.

4.- Crear un fondo económico específico. Desde la Fecai se propone un fondo de emergencia para financiar los servicios municipales, insulares y autonómicos que están desbordados por la presión migratoria.

5.- Impulsar la solidaridad europea. Se exige un compromiso firme de la Unión Europea para trasladar a los migrantes desde Canarias a otros países miembros, con especial atención a menores y colectivos vulnerables, como parte del mecanismo de solidaridad europeo.

6.- Abordar las causas estructurales de la migración. Se insta a intensificar la cooperación con los países de origen y tránsito para combatir las raíces de la migración irregular, como la pobreza extrema, los conflictos y el cambio climático.

7.- Mejorar la capacidad operativa en los puntos de llegada. La Fecai exige la mejora de las infraestructuras portuarias, la dotación de más recursos humanos para la identificación y el traslado de migrantes, y una mayor coordinación entre las administraciones.

Hoja de ruta.-

Rosa Dávila dio a conocer la hoja de ruta de la Fecai para los próximos seis meses en los que se abordarán asuntos como la inmigración, el reto demográfico, la nueva financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y la creación de un grupo específico en materia sociosanitaria, entre otras cuestiones.

Inmigración.-

Desde la FECAI se apoyarán todas las iniciativas y gestiones que vayan encaminadas a establecer un una respuesta integral y solidaria que equilibre la carga entre comunidades autónomas y fortalezca los recursos e infraestructuras de acogida en Canarias, ya que es el territorio más afectado por este drama humanitario.

De esa forma, se apoyará la aprobación de un Decreto Ley para el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas y la demanda de inversión en centros de acogida que garanticen condiciones dignas y servicios adecuados. Además, se apoyará la cooperación internacional con los países de origen y tránsito para abordar las causas estructurales de la migración irregular y se reclamará a la Unión Europea más apoyo para reforzar los recursos en las fronteras.

Reto demográfico.-

La FECAI, en su compromiso con la solidaridad interinsular, colaborará estrechamente con el Gobierno de Canarias para garantizar que las políticas demográficas se implementen de manera efectiva, atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio y promoviendo un desarrollo equilibrado en todo el archipiélago. Para abordar estos desafíos, el Gobierno de Canarias, en colaboración con los cabildos y ayuntamientos, ha desarrollado una estrategia que incluye 51 medidas orientadas a lograr un desarrollo sostenible y equilibrado en el Archipiélago.

Así, los presupuestos del Gobierno de Canarias de 2025 incluyen una partida de 764 millones de euros destinada a afrontar el reto demográfico, con medidas adaptadas a las peculiaridades de cada isla. La FECAI desempeña un papel fundamental a la hora de abordar el reto demográfico que se plantea en dos vertientes, que son la sobrepoblación en áreas urbanas y turísticas y la despoblación y envejecimiento en áreas rurales.

Nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

La Fecai abordó la situación del FDCAN y su nueva financiación. La intención es reeditarlo, ya que concluye este año, algo que se la ha trasladado al Gobierno de Canarias. El FDCAN se puso en marcha en 2016 con el objeto de promover la realización de actuaciones que contribuyan a la cohesión económica, social y territorial, así como al desarrollo económico de Canarias y a la creación de empleo en las islas y está destinado a financiar programas y proyectos a ejecutar por las Administraciones Públicas Canarias y entes públicos dependientes, así como por las Universidades Públicas Canarias.

Grupo específico sobre el Plan Sociosanitario.

La Fecai creará un grupo específico en materia sociosanitaria para abordar la situación que vive el Archipiélago. Rosa Dávila señaló que el mismo estará integrado por miembros de la Consejería de Sanidad, Asuntos Sociales y Hacienda del Gobierno de Canarias para afrontar el III Plan Sociosanitario. "Es una situación que también está relacionada con el reto demográfico porque cada vez tenemos una población más envejecida a la que hay que dar una respuesta adecuada. Tenemos a personas ocupando una cama hospitalaria cuando lo que realmente necesita es una cama sociosanitaria. Desde la Fecai vamos a trasladar esta situación al Gobierno de Canarias".