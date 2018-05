El Cabildo tiene claro que la movilidad es un problema de primera magnitud en la Isla. También tiene claro que la solución pasa por una apuesta decidida por el transporte público y un menor uso del vehículo privado. Las cifras que ofreció hoy [viernes 25] el director insular de Fomento, Miguel Becerra, durante su comparecencia en el Pleno son reveladoras: tres de cada cuatro desplazamientos en la Isla se hacen en coche particular.

Consciente de esta situación y, a pesar de no ser la administración competente en la construcción de las autopistas –dependen del Gobierno de Canarias- ni de la gestión del tráfico –es responsabilidad de la Dirección General de Tráfico, en 2015, el presidente Carlos Alonso decidió pasar a la acción y puso en marcha una estrategia, organizada en un conjunto de actuaciones que contribuyeran a solucionar el problema de la congestión del tráfico en las dos autopistas.La solución al problema no es fácil. La Isla cuenta con una orografía muy complicada y con una red de carreteras de 1.500 kilómetros, lo que supone 453 vehículos por kilómetro, cuando la media española se sitúa en 112 veh/km. También, juega un papel importante que el planeamiento urbanístico sea poco cuidadoso con la movilidad sostenible debido, en gran parte, a la dispersión residencial.A todo ello se suma una alta valoración del vehículo privado. Actualmente, la tasa de motorización asciende a más de 800 vehículos por cada 1000 habitantes. La media española es de 494 vehículos.Esa estrategia se ha centrado en la mejora de infraestructuras, principalmente de los enlaces y accesos a las autopistas, así como en el fomento del transporte público y en un cambio en los patrones de movilidad. "Es la primera vez en Canarias que se lleva a cabo un paquete de medidas a demanda para abordar un problema de tráfico", aseguró Miguel Becerra. Con esa finalidad, desde 2015, se empezó a trabajar con distintos colectivos e instituciones."Estamos intentando que la ciudadanía entienda que la movilidad es un asunto que nos concierne a todos y que todos podemos contribuir con pequeños gestos: reduciendo el uso del vehículo privado, compartiendo coche, usando el transporte público o ajustando horarios como es el caso de Universidad", explicó el director insular.Acciones en busca de solucionesEl Cabildo lleva ya tres años en marcha con ideas, propuestas y acciones cuyos resultados empiezan a constatarse. Las primeras actuaciones se centraron en las infraestructuras donde se ha realizado una inversión que supera los 30 millones de euros y con las que se han llevado a cabo mejoras en los enlaces y accesos de las autopistas. Otras acciones requieren de un plazo mayor y, además, dependen del Gobierno de Canarias pero, para el Cabildo, son "prioridades irrenunciables": el cierre del anillo entre Santiago del Teide y El Tanque; el carril Bus Vao en la TF-5 y el tercer carril entre San Isidro y Las Américas en la TF-1. A todo ello se une la apuesta firme por el transporte público y políticas de demanda destinadas a agilizar la movilidad.Durante su comparecencia, Miguel Becerra, señaló que la sostenibilidad es otra pata de un mismo objetivo. El Cabildo mantiene su compromiso de fomentar el coche eléctrico. Actualmente, se trabaja con los concesionarios de estos vehículos y con el Gobierno de Canarias, así como con distribuidores de combustibles para contar con una red básica de puntos de recarga.En los últimos años, el Cabildo está impulsando la creación de carriles para la bicicleta y corredores ciclistas que al tiempo que fomentan el uso de este medio de transporte, también pueden utilizarse para pasear o correr. "La movilidad accesible ha sido y sigue siendo una de las prioridades del Cabildo", insistió el director insular.Al mismo tiempo que se están desarrollando todas estas acciones, encaminadas a mejorar la movilidad, desde 2015 y hasta finales de este año, el Cabildo habrá ejecutado 197 obras de mejora de carreteras con una inversión de 142,8 millones de euros. Becerra adelantó que, actualmente, se trabaja en 72 proyectos más.

DETALLE DE LAS ACCIONES PARA RESOLVER LA MOVILIDAD

 Acciones en infraestructuras

MEJORA EN ENLACES Y ACCESOS A LA AUTOPISTA. El Cabildo y el Gobierno de Canarias acordaron una serie de actuaciones entre Las Chumberas y Guamasa (TF-5) y entre Las Chafiras y Los Cristianos (TF-1) con el objetivo de mejorar los accesos (entradas y salidas) a la autopista y, de esta forma, poder ordenar mejor y lograr una mayor fluidez del tráfico. Se vienen realizando desde 2015 por el Cabildo.

• REORDENACIÓN ACCESO EN LORA TAMAYO EN SENTIDO SANTA CRUZ (TF-5). Con una inversión de 827.142 euros, la obra ya está ejecutada.

• ACCESO ROTONDA LAS CHUMBERAS (TF-5). Con una inversión de 232.180 euros, la obra ya está ejecutada.

• CARRIL BUS ACCESO INTERCAMBIADOR GUAGUAS LA LAGUNA (TF-5). Con una inversión de 1.097.164 euros, la obra está ejecutada.

• ENLACE COROMOTO-SAN BENITO (TF-5). Actualmente en ejecución. Se inició el 11 de diciembre de 2017 y la inversión es de 1.767.694 euros.

• ENLACE LORA TAMAYO CON SAN BARTOLOMÉ DE GENETO (TF-5). El proyecto está redactado y en tramitación para licitar la obra este año. Actualmente se encuentra en información pública finalizada. El plazo de obra es de 6 meses y la inversión, de 749.703 euros.

• CARRIL ACCESO DIRECTO DE LA ESPERANZA (TF-5). La previsión es que la redacción del proyecto concluya en abril de 2018. La inversión, 2.000.000 euros.

• PASARELA PEATONAL ENLACE PADRE ANCHIETA (TF-5). Actualmente en licitación la redacción de proyecto. Inversión, 1.000.000 euros.

• ENLACE DE LOS CRISTIANOS (TF-1). El proyecto está redactado y en tramitación. Inversión de 1.474.316 euros.

• ENLACE DE GUAZA (TF-1). Proyecto pendiente de redactar. Afección a Espacio Protegido.

• ENLACE TF47 CON TF1 ADEJE (TF-1). Proyecto pendiente de redactar.

MEJORA DE LA CALZADA. El Cabildo y la Consejería de Obras Públicas firmaron, a finales de junio de 2017, el convenio para estas dos actuaciones

• TERCER CARRIL TF-5 GUAMASA LOS RODEOS (SENTIDO SANTA CRUZ). El proyecto está en redacción. El objetivo es mejorar y ampliar la plataforma de la autopista TF-5 en el punto donde los carriles en sentido Santa Cruz pasan de dos a tres. Se prolonga la sección de tres carriles hacia Guamasa. La inversión inicialmente prevista será de 6.180.000 euros.

• MEJORA TRAMOS CARRILES VEHÍCULOS LENTOS Y TRAMO REALEJOS-ICOD. Primer proyecto redactado. En tramitación. Inversión de 2.060.000 euros.

MEJORA DEL ASFALTO EN AUTOPISTA. El Cabildo también está llevando a cabo una potente inversión –más de 23 millones- en regenerar el estado en que se encuentra el firme de las dos autopistas, por las que circula una media diaria -entre las dos- de 180.000 vehículos. En la TF-5, la inversión es de 15,2 millones. Ya se ha asfaltado el tramo desde Santa Cruz (túneles Tres de Mayo) hasta La Laguna (Aeropuerto). En noviembre, comenzó la segunda fase: hasta Los Realejos. En la TF-1, la inversión es de 8 millones. Ya se ha asfaltado entre el Aeropuerto del Sur y Fañabé. La segunda fase del Aeropuerto a los túneles de Güimar está en marcha.

ACTUACIONES CONVENIO DE CARRETERAS. Son prioritarias para el Cabildo y dependen del Gobierno Canarias. Al tiempo que las medidas que mejoran los accesos van resolviendo buena parte de la situación, el Cabildo trabaja en otras acciones que requieren de un plazo mayor y que son competencia del Gobierno de Canarias. Desde un principio, el presidente Carlos Alonso ha querido trabajar en plena colaboración con la Consejería de Obras Públicas.

Las prioridades, recogidas en el nuevo convenio de Carreteras entre el Gobierno de Canarias y el Estado, se centran en tres actuaciones: cierre anillo insular; tercer carril de la TF-1 y carril Bus VAO en la TF-5.

• CIERRE ANILLO ENTRE SANTIAGO DEL TEIDE-EL TANQUE . Ya está adjudicada la actualización del proyecto (Fin redacción julio 2018)

• TERCER CARRIL TF-1 ENTRE SAN ISIDRO Y LAS AMÉRICAS. El Gobierno de Canarias se ha comprometido a licitar la redacción del proyecto constructivo, conjuntamente con la ejecución de las obras en 2018.

• SEPARATA ENLACE CHAFIRAS-OROTEANDA La obra se encuentra en licitación. Permitirá dar solución a los problemas de tráfico que se producen en el enlace de Las Chafiras y que afectan también a la autopista TF-1 al prolongarse las retenciones hasta su tronco. Esta infraestructura solucionará los problemas de seguridad vial y la pérdida de capacidad de servicio del tramo que discurre entre San Isidro y Las Américas, que provocan una continua situación de congestión del tráfico en el sur de Tenerife.

• CARRIL BUS-VAO. En 2018, el Gobierno redactará el anteproyecto y proyecto constructivo. El objetivo es que el Gobierno de Canarias licite al mismo tiempo el anteproyecto y el proyecto constructivo del carril Bus-VAO entre Santa Cruz y Los Realejos. Costó más de un año y un nuevo equipo en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para que se aceptase la propuesta del Cabildo de que en la TF-5, en la que no había ni un proyecto de trazado (anteproyecto) aprobado, ni proyecto constructivo, la actuación a realizar no fuera un simple desdoblamiento de cuatro a seis carriles sino un carril BUS-VAO. Ya se trabaja en distintas acciones que tienen que ver con esa ampliación.

MEJORAS EN CARRETERAS INSULARES. Desde el año 2015, se viene trabajando intensamente en la mejora de la red de carreteras insulares, con la aprobación del Marco de Desarrollo Insular (MEDI) se definieron tres programas relacionados con las mejoras de las carreteras, el paisaje y la red ciclista que, anualmente, suman un presupuesto de casi 60 millones de euros. En la actualidad se han ejecutado 108 actuaciones a lo largo de toda la red insular que superan los 40 millones e inversión. En este momento se está ejecutando una treintena de actuaciones que suman otros 30 millones de inversión.

 Medidas a demanda

Junto a las acciones mencionadas, algunas ya en marcha y otras en las que se trabaja actualmente, por primera vez en Canarias, se está llevando a cabo un paquete de medidas de demanda para abordar un problema de tráfico. En noviembre de 2015, el presidente Carlos Alonso convocó a Sanidad, Universidad de La Laguna y CEOE para plantearles una serie de medidas que requieren de su implicación. Algunas de ellas ya están en marcha.

•UNIVERSIDAD. Se ha trabajado con la ULL para analizar la movilidad de los estudiantes. El Cabildo está trabajando en la redacción del proyecto que permita dotar de barrera el parking de la Universidad. Se trata de discriminar los accesos al parking permitiendo la entrada a los estudiantes que vienen de larga distancia y con un vehículo con más de un ocupante. Según datos de la encuesta de movilidad de la ULL de 2010, el 76% de los estudiantes que usan coche van solos.

•COLEGIOS. Se está trabajando con centros escolares para la implantación de un sistema de movilidad de estudiantes que permita compartir vehículo. Se plantea el uso de taxi para el transporte de varios escolares que vivan en la misma zona, entre otras propuestas.

•SANIDAD. El Cabildo y la Consejería de Sanidad firmaron el pasado 9 de mayo el protocolo de actuación que permitirá acercar los servicios sanitarios a los lugares de residencia de los pacientes de la zona norte de la isla. Esta iniciativa, que cuenta con medio millón de euros de inversión, supondrá que alrededor de 1800 pacientes a la semana no necesitarán trasladarse al área metropolitana para la realización de pruebas diagnósticas o de extracciones lo que significa sacar de la carretera 150 vehículos diarios.

•FOMENTO COCHE COMPARTIDO. Se trabaja en una aplicación móvil con la que se va a premiar a los conductores que se dirijan al área metropolitana a través de la TF-5 en vehículos que lleven más de dos ocupantes. A los beneficiarios--conductor y pasajeros-- se les abonará dinero por kilómetro recorrido en el monedero electrónico de la tarjeta 'tenmás', que después se podrá intercambiar por otros transportes o servicios de la corporación. La aplicación está en prueba con empleados del ITER.

•TAXIS. Se trabaja en tres líneas: (1) Como red capilar que sirva de complemente a las guaguas en la red norte. Mientras las guaguas se centran en los grandes corredores (autopista), los taxis, complementan el transporte en las vías y calles más pequeñas. (2) Se estudia que el taxi pueda gestionar tarifas en transporte de dos o tres personas en el ámbito empresarial, en carreras de menor distancia. (3) Posibilitar al taxi que se convierta en operador de transporte escolar, sociosanitario no urgente y de centros sociosanitarios de día.

•EMPRESAS. Se está trabajando con Ashotel en la movilidad colectiva tanto en empresas como en administraciones públicas, como una de las medidas para aliviar el tráfico. Lo que se pretende es que se use el transporte público. Con CEOE se estudia el traslado de mercancía al área metropolitana (capital) y sur de la Isla.

•APARCAMIENTOS DISUASORIOS. En años anteriores se redactó un documento técnico sobre la viabilidad de implantación de diversos aparcamientos disuasorios con paradas de guaguas en el corredor TF-5 Los Realejos-Tacoronte. Actualmente se negocia con los propietarios de los terrenos. La distribución sería: 1 en el Sauzal, 1 en La Victoria, 1 en Santa Úrsula, 1 en Los Realejos y 2 en La Orotava.

 Fomento transporte público

Ya desde 2015 están en marcha varias acciones encaminadas al mejorar la competitividad del transporte público.

Reducción tarifas a primera hora de la mañana. El 1 de diciembre de 2015 entró en vigor la rebaja de precios de las guaguas para las personas que, entre las 6:00 y las 8:00 horas, se desplazan desde el norte de la Isla a La Laguna o Santa Cruz.

Refuerzo de la red de guaguas. El objetivo es que la movilidad en transporte público sea cada vez más efectiva en la Isla con un servicio de guaguas con mayores frecuencias y regularidad y con menos tiempo de trayecto en sus líneas. Ese objetivo, se inició en julio de 2015 con la puesta en marcha de la Red Sur de Titsa y recibió un nuevo impulso en julio de 2017 con la ampliación de horarios nocturnos, fines de semana y festivos y con la mejora de conexión con el aeropuerto. Actualmente, hay una consulta ciudadana a través de la plataforma www.heytenerife.es que pretende complementar la mejora de la red norte que Titsa va a implementar en los próximos meses.

Mejores guaguas y paradas. Se sigue avanzando en la adquisición de nuevos vehículos más eficientes o en la mejora de las paradas (Puerto de la Cruz, Adeje, La Orotava...)

Facilidades de acceso. Puesta en marcha de la tarjeta tenmás, que ofrece mayores ventajas y mejores condiciones de acceso al servicio que tendrán los viajeros, que podrán viajar con una sola tarjeta por toda la isla, acceder más rápido a la guagua o tranvía, y recargarla en la web, además, de los puntos de venta habituales. En ella se contempla el Abono Joven: Permite a las personas de menos de 30 años viajar en guagua y tranvía de forma ilimitada por toda la isla durante un mes por sólo 35 euros). Abono para mayores: El Cabildo eleva hasta los 650 euros de pensión el umbral económico que deben cumplir las personas con derecho a viajar a precios reducidos, lo que amplía hasta 12.000 el número de personas mayores que podrán acogerse a los descuentos de transporte para viajar en las líneas interurbanas de guagua y tranvía. Está en estudio un abono para usuarios de larga y media distancia que utilizan de manera intensiva la guagua, principalmente por motivos de trabajo.