Arona reclama introducir medidas de seguridad adicionales al proyecto de rotonda de la TF-652 en Guargacho

En concreto, los dos ediles, José Luis Gómez y Luis García, respectivamente, consideran que el proyecto debe modificarse para incluir pasos peatonales, la inclusión de guardias muertos e iluminación, así como acerado y señalización de la parada de guaguas, tal y como solicitaron los habitantes de la zona.La propuesta municipal, además, contempla la realización de una expropiación de terrenos que permita construir una vía adicional. Esa carretera serviría para hacer de entrada directa desde la TF-652 hacia el polígono industrial, Virgen del Carmen y Costa del Silencio.

"No queremos parches, sino proyectos integrales que den soluciones"

No solo eso, sino que los representantes municipales se comprometieron con el Cabildo, a petición de los vecinos, a efectuar un cambio de sentido en las vías de su competencia si este realiza esa expropiación que permitiría, además, hacer cambios de sentido, ya que en la actualidad es necesario transitar varios kilómetros para realizar uno en una zona habilitada para ello y sin que suponga un riesgo para conductores y viandantes.

Ambos concejales han explicado que "hasta ahora, la única rotonda que ha acometido el Cabildo de Tenerife en Arona es la de Malpaso, mientras que en otros municipios ya tiene proyectos para ejecutar otras como la de Armeñime o la de Oroteanda. Esta de Guargacho debe convertirse en una prioridad para la corporación insular, ya que es un auténtico punto negro del municipio, en el que se producen numerosos accidentes", han explicado para agregar que "estamos de acuerdo con los vecinos presentes en la reunión en que la solución del Cabildo es más que insuficiente, ya que la obra debe incluir elementos esenciales, como pasos de peatones, iluminación, una vía adicional, señalización o acerado, entre otras, por lo que vamos a exigir su inclusión. No queremos parches para el municipio, sino proyectos integrales que realmente mejoren la vida de las personas que viven en él".