Santa Cruz de Tenerife/ El mandatario municipal analizó con los agentes sectoriales la reducción en la llegada de turistas a nivel general para atenuar su impacto en la capital. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reiteró el pasado viernes a los hoteleros de la ciudad el compromiso del Ayuntamiento con el sector turístico, en un momento en el que la llegada de visitantes a Canarias y a Tenerife se ha desacelerado.



Bermúdez, en un encuentro organizado en el Parque Marítimo al que asistió también el noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, aseguró que la Corporación "seguirá poniendo al servicio del sector toda la fortaleza económica y el dinamismo empresarial que está caracterizando a Santa Cruz en los últimos años" y que mantendrá todas su líneas de actuación con el objetivo de "atenuar al máximo en la ciudad" el enfriamiento de las cifras a nivel general.

El alcalde indicó que la mejora de los destinos turísticos competidores, la incertidumbre sobre el impacto del Brexit o la práctica imposibilidad de mantener en el tiempo unos ritmos de crecimiento con cifras récord, son algunos de los aspectos que tienen incidencia directa en el sector.

Ante etas nuevas circunstancias, a las que se une la eclosión de la modalidad del alquiler vacacional, Bermúdez apeló al fortalecimiento de la alianza que mantiene el Ayuntamiento con los hoteleros para "realizar un diagnóstico compartido de la situación y seguir alentando consensos".

En este sentido, el alcalde confirmó que la Corporación profundizará "en todo aquello que nos está convirtiendo, cada día más, en una ciudad atractiva: atractiva para vivir y también atractiva para visitar".

"Es verdad -dijo- que hay proyectos importantes desde el punto de vista económico o dotacional que no van a la velocidad que nos gustaría, pero no es menos cierto que van caminando; entre ellos, el enlace Puerto-Ciudad o el proyecto de playa en Valleseco".

En todo caso, subrayó que "junto a esas aspiraciones irrenunciables hemos avanzado mucho en la construcción de una ciudad turística y nuestro objetivo es completar esa tarea".

Cabello, que realizó un repaso por las cifras de llegada de turistas y excursionistas a la ciudad, confirmó en cualquier caso que la apuesta por el sector se mantiene inalterada y que, incluso, el presupuesto de la Sociedad de Desarrollo para el próximo año en esta materia se incrementará en 300.000 euros.

El concejal también avanzó que la Corporación promoverá la participación activa de todos los agentes turísticos en el proceso de elaboración de la ordenanza municipal sobre el alquiler vacacional, una regulación "que ya no puede esperar más y que afrontaremos a la mayor brevedad posible".