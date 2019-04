El alcalde recibe a la murga Zeta Zetas antes de su participación en la final de 'Got Talent'

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, junto a la concejala de Fiestas, Gladis de León, recibió en la tarde de este miércoles a la murga Zeta Zetas para desearles suerte en su participación, este lunes 29, en la final del programa de Telecinco ´Got Talent´. En el acto también estuvieron presentes el noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción Económico, Alfonso Cabello; y la concejala de Juventud, Verónica Meseguer.

El Salón de plenos del Consitorio capitalino sirvió para que la murga chicharrera recibiera el agradecimiento de alcalde por llevar el nombre de Santa Cruz a un programa de máxima audiencia en todo el territorio nacional. Zeta Zetas logró acceder a la final gracias al 41% del apoyo del público que votó a su favor gracias a una actuación que estuvo basada en torno al fuego y la devastación que este produce.

Bermúdez recordó que la andadura de Zeta Zetas "se inicia por un sueño que comparten con el Carnaval. Desde siempre las comparsas habían sido las mejoras embajadoras de nuestra fiesta más multitudinaria e internacional, pero su participación en 'Got Talent' ha propiciado que den un salto al lograr que una murga tenga dimensión nacional y que el público no solo comprenda lo que cantan, sino que incluso lo han valorado votándolos para su pase a la final".

"Por esa razón –prosiguió el alcalde– queremos que no se sientan solos y que sientan el apoyo y el cariño de Santa Cruz, por lo que este lunes, desde la 20:00 horas y mientras ustedes participan en la final, llevaremos a cabo una concentración con una pantalla gigante en la plaza de la Candelaria con la que pretendemos reunir a toda la gente de nuestro Carnaval. Esperamos que, mientras actúan en la final, se sientan respaldados y que les llegue el calor de los murgueros y sus aficiones, ya que están representando al Carnaval de Santa Cruz a nivel nacional".

El director de Zeta Zetas, Javier Lemus, tomó la palabra para mostrar su "gratitud eterna a todos los carnavaleros por las muestras de cariño que estamos recibiendo" y agregó que, de cara al compromiso final en el programa de Telecinco, "necesitamos todo el apoyo de nuestra gente, de los grupos del Carnaval y de la isla entera", concluyó.

La gran final de la cuarta temporada de 'Got Talent España', en la que participarán una docena de grupos, será emitida este lunes 29, a las 21:00 horas, en Telecinco.