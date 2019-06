Intersindical denuncia el caos en el sistema informático en los Juzgados de Tenerife y la ineficacia del CAU

Según nos trasladan los compañeros y compañeras, los fallos y incidentes más relevantes son: FALTA DE CAPACIDAD DE LOS SERVIDORES (origen y causa de casi todos los demás); imposibilidad de grabación de las declaraciones en las salas de vista, problemas con las notificaciones telemática con el resto de operadores jurídicos a través de la aplicación informática ATLANTE, cuya ejecución es tarea del funcionario; lentitud desesperante del programa en general (se bloquea y se queda colgado en numerosas ocasiones a lo largo del día, IMPOSIBILIDAD REAL DE TRABAJAR desde que se instala alguna actualización, -lo que se ha convertido en práctica habitual y no excepcional-;hay dificultad en el registro de asuntos, presentando errores informáticos con continuamente; problemas por la lentitud del sistema tanto en la prestación del servicio en los juzgados de guardia y en las actuaciones judiciales, diligencias o comparecencias presenciales. Todo esto, está causando problemas serios al colectivo de funcionarios pero aún más a la prestación del servicio de cara al ciudadano, pudiendo afirmar que en TENERIFE no se está prestando un servicio de calidad.

A este problema, de por sí, bastante grave, se unen las críticas por la ineficiencia e ineficacia del servicio que precisamente se ocupa de la tramitación e información de las incidencias del sistema informático ATLANTE II, conocido como CAU DE JUSTICIA en Canarias: En este caso, los funcionarios son los usuarios de este servicio, quejándose reiteradamente y desde su implantación de que se les obligue a ellos a dar parte directamete de las incidencias, debiendo perder más de entre 8 y 10 minutos al teléfono (o más si se hace por email) en la generación de una incidencia. También se le achaca falta de información por el CAU, que parece "tener instrucciones expresas" de no informar de la realidad de estas caidas generalizadas del sistema en la Provincia, aludiendo siempre a "caidas del sistema" "actualizaciones" y otras más artísticas como "fallos en el cable submarino" o "estar el sistema bajo inspección". Algo inadmisible, según denuncia Intersindical Canaria.

Y por si esto fuera poco, se debe añadir otra de las disfuciones más graves de este sistema de Gestión en la Justicia Canaria: la Firma Digital que incluyen las resoluciones y documentos electrónicos que se elaboran con el Sistema Atlante II, no posee la garantía suficiente para ser aceptados por determinados – si no todos- Registradores (registro de bienes muebles, de la propiedad, etc) o por Notarios, lo que obliga a seguir usando el papel físico y la firma manual por los jueces y/o letrados de la Administración de Justicia. Sospecha Intersindical que no se ha implantado una firma digital segura (con el correspondiente CVS -Código de verificacion Segura-, una vez más por la falta de diligencia e inversión de la Consejería.

Desgraciadamente no es la primera vez que ocurre, sin que los responsables de la Consejería tomen medidas para solucionar los problemas, y busquen soluciones para los problemas que se vienen ocasionando, reiteradamente en la provincia de Tenerife.

Destacar que el trabajo va saliendo gracias al esfuerzo y el empeño de los funcionarios y funcionarios para sacar dar le trabajo.

Situación que por desgracia ya se eleva a la categoría de costumbre en la provincia de Tenerife, desde INTERSINDICAL CANARIA queremos trasladar a la opinión pública y a la ciudadanía afectada nuestra preocupación por esta lamentable situación que en primera y última instancia sólo tiene como víctimas a la ciudadanía de nuestra tierra, ya bastante vilipendiada por la ineptitud y la soberbia de quienes dicen gobernarnos y que demuestran que la nueva versión del ATLANTE, un sistema informático inoperante y donde no se tiene en cuenta la participación de los funcionarios y funcionarias de justicia de Canarias. El resto de la gente –la mayoría- a sufrir las consecuencias de tantos disparates y mala gestión.

Por último, para modernizar la administración de Justicia, es necesarios que doten los medios suficientes para llevar a cabo la misma, cosa que no se esta llevando en la actualidad, a pesar de los esfuerzo que dicen que esta haciendo la Consejería de Justicia, no son suficiente como se viene demostrando día a día, por lo que demandamos un solución urgente al problemas, en la que participen todos los colectivas afectados.

DESDE INTERSINDICAL CANARIA exigimos nuevamente soluciones, ya no valen las buenas intenciones, sino queremos hechos, instamos al nuevo GOBIERNO a que pongas los medios necesarios para solucionar los graves problemas informáticos que se vienen padeciendo en los oficinas judiciales y fiscales en la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE.

SECCIÓN SINDICAL DE JUSTICIA DE INTERSINDICAL CANARIA