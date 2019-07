YosoyTenerife incorpora al crítico gastronómico Eufrasio Sánchez como nuevo embajador de la campaña

Tenerife/ El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, entregó el reconocimiento a este profesional "enamorado de la Isla, de su gente y de sus productos". El prestigioso crítico gastronómico Eufrasio Sánchez fue nombrado ayer [miércoles 3] nuevo embajador de la campaña de sensibilización turística #YosoyTenerife, que promueve el Cabildo a través de Turismo de Tenerife. El presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, fue el encargado de entregar el reconocimiento al periodista asturiano, que lleva 25 años vinculado al mundo de la gastronomía.



"Es el reconocimiento más importante que he recibido en mi vida. Nunca ningún otro me ha llegado tanto al alma y me ha producido tanto orgullo como este", afirmó Eufrasio Sánchez, que se considera un enamorado de Tenerife. "Tengo el cuerpo de peninsular pero el alma tinerfeña porque estar en la Isla es como estar en el paraíso", manifestó el crítico gastronómico.

Este asturiano, que comenzó su labor profesional en los años 90 como inspector de la guía Gourmet Tour –en aquel momento la más prestigiosa del país- trabajando en Canarias, Andalucía, Galicia y Asturias. Vivió durante cinco años en Tenerife, lo que le permitió conocer en profundidad la gastronomía isleña. "Me enamoré de la tierra, de la gente y de los productos", destaca Sánchez.

El crítico insistió también en la "gran evolución" que ha experimentado en estos años la gastronomía isleña, de la que destaca especialmente la gran sensibilidad de los cocineros y, especialmente, la excelente calidad de los productos locales.

Durante su trayectoria profesional ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales y todos los años vuelve a Tenerife, su lugar preferido de vacaciones. Colaborador de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias (Acyre), también colabora con la revista Restauradores y el diario El Mundo. Actualmente sigue vinculado al grupo Gourmet como corresponsal en Asturias de su revista y colabora con una columna semanal en el suplemento 'Yantar' de 'El comercio'.

