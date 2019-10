Santa Cruz de Tenerife incorpora tres nuevos vehículos especializados en el mantenimiento y limpieza de papeleras

Santa Cruz de Tenerife/ El servicio de limpieza se ha reforzado con dos vehículos limpiadores y un tercero preparado para reparar cualquier incidencia en las 7.000 papeleras que se localizan en el municipio. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, junto al concejal de Servicios Públicos y responsable del Distrito Ofra- Costa Sur, José Ángel Martín, han dado a conocer hoy martes el funcionamiento de los tres vehículos de limpieza de papeleras que se han incorporado al servicio municipal de limpieza hace quince días.



El lugar elegido para la demostración ante los medios de comunicación ha sido la plaza de Las Delicias, situada frente al campo de fútbol y allí, la regidora municipal ha señalado que "se trata de un servicio más potente, con más capacidad, puesto que conlleva el uso de detergentes y agua a presión y que, sin embargo, es ecológico y más silencioso.".

Patricia Hernández detalló que se trata de un nuevo dispositivo que "limpia las papeleras por dentro y por fuera y que ayuda a ahorrar tiempo durante el trayecto porque permite tratar no solo las papeleras desmontables sino también las que están ancladas al suelo con programas de diferente intensidad".

La regidora municipal insistió en que "independientemente de que podamos reforzar la limpieza en nuestras calles es una mejora que había que hacer y que notarán los chicharreros y chicharreras porque no solo se quita la suciedad sino que se limpian y eliminan los malos olores".

Con la entrada en funcionamiento de este servicio, valorado en 1,4 millones de euros anuales y desarrollado por la empresa Contenur, se procederá a reparar y limpiar las cerca de 7.000 papeleras con las que cuenta Santa Cruz.

En total, el equipo encargado de limpiar las papeleras contará con dos furgonetas lava-papeleras, un furgón eléctrico para el mantenimiento, un furgón de caja abierta, dos máquinas lava-papeleras y dos máquinas hidrolimpiadoras.

Cabe destacar que la plantilla de servicio de mantenimiento y limpieza de papeleras lo componen un total de 11 personas que no solo se encargan de su limpieza sino también de su reparación y sustitución en caso de que sufran algún daño o sean objeto de actos vandálicos.

Otra de las principales novedades de este servicio es que se unificarán todas las papeleras y se incorpora un furgón eléctrico que funciona como taller para arreglar las papeleras rotas.

En cuanto al método de limpieza, depende de la tipología de la papelera. Por un lado, las papeleras de plástico, cuya localización suele ser farolas y calles, se sueltan, se vacían y se meten directamente en el lavadero de los vehículos. Por otro lado, las papeleras metálicas, más propias de los parques, son vaciadas y se limpian con una manguera a presión que también llevan incorporada los nuevos vehículos.

Otra de las novedades es que, al contrario que anteriormente, todas las papeleras de Santa Cruz pasan a estar bajo la actuación de un mismo contrato. En el pasado, las situadas en parques y plazas pertenecían a un contrato y el resto a otro diferente.

