El Ayuntamiento de Santa Cruz instala una barandilla en Los Majuelos para garantizar la seguridad de los peatones

Santa Cruz de Tenerife/ El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife resuelve la demanda vecinal para proteger el paso de las familias y reducir la peligrosidad de esta zona a diario transitada por muchas personas. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a la instalación de una barandilla en la Avenida Los Majuelos para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas que a diario la transitan y poder evitarles el riesgo de caída al barranco de altura que hay colindante.



La estructura sustituye a un pavimento de hormigón que fue demolido por los operarios a través de medios manuales y un martillo compresor, ya que, como señala la concejala del Distrito Suroeste, Elena Mateo, "la instalación anterior no aseguraba a los peatones o las familias con niños y niñas que habitualmente pasan por esta zona", que supone un punto de conexión neurálgico y muy transitado para el barrio chicharrero de El Sobradillo.

La concejala admitió que la preocupación del Consistorio por "la seguridad de los vecinos y las vecinas del barrio" motivó la adopción de esta medida "con carácter prioritario", puesto que "había un alto riesgo de caída al barranco y teníamos que reducir esa peligrosidad urgentemente, tal y como llevaba demandando la ciudadanía desde hacía tiempo".

Mateo señaló su satisfacción con la obra y apuntó que "las personas que pasaban por allí no sólo podían caerse, sino que, además, en caso de producirse ese accidente, corrían el peligro de quedar ocultas a la vista en la vegetación del solar y no recibir el auxilio necesario".

En concreto, se valló a la altura de la calle Donis, con paños de 1,50 metros de ancho y 1,10 de alto en material galvanizado sobre el que se aplicó martelé de color azul, un esmalte antioxidante que proporciona un decorativo acabado aplicado sobre las superficies de acero y hierro.

Con esta acción el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha querido responder al requerimiento ciudadano y dar un paso firme en la protección de sus habitantes, a la vez que dota de una imagen armoniosa, integrada y estética a la zona.